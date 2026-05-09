لیلا صالحی کاهکش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم را فراتر از یک توافق سیاسی، یک مهندسی پیچیده برای بازآرایی ساختارهای جهانی توصیف می‌کند. این نظم که با نام "نظم لیبرال آمریکامحور" شناخته می‌شود، بیش از هفت دهه ستون فقرات مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان بود. اما امروز، جهان در آستانه‌ای تاریخی از این نظم تک‌قطبی به نظمی چندقطبی است. این گذار تصادفی نیست و نتیجه ناکارآمدی‌های ذاتی معماری اقتصادی برتون‌وودز و تغییر پارادایم سیاسی واشنگتن تحت تاثیر پدیده شتاب‌دهنده به نام "ترامپیسم" است. فروپاشی پایه‌های اعتماد معماری مالی جهان در کنفرانس برتون‌وودز بر چهار ستون استوار شد، شامل دلار به عنوان ارز مقرون‌به‌صرفه جهانی، نرخ‌های ثابت ارز، انحصار تبدیل‌پذیری ارز دلار به طلا و تأسیس نهادهای نظارتی و توسعه‌ای مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه. این سیستم با ارائه "نقدینگی جهانی" و "ثبات قیمت‌ها"، ثبات را به یک کالای عمومی تبدیل کرد، اما ریشه فروپاشی این نظم در همان ساختار آن نهفته بود. ریشه فروپاشی این نظم، در تناقض ذاتی بین نیازAmerica تامین نقدینگی جهانی، افزایش کسری تجاری و افزایش بدهی ایالات متحده همراه با افزایش دلاری که در اختیار سایر کشورها بود نسبت به ذخایر طلا، اعتماد به قابلیت تبدیل دلار به طلا را کاهش می‌داد.

لیلا صالحی کاهکش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم را فراتر از یک توافق سیاسی، یک مهندسی پیچیده برای بازآرایی ساختارهای جهانی توصیف می‌کند.

این نظم که با نام "نظم لیبرال آمریکامحور" شناخته می‌شود، بیش از هفت دهه ستون فقرات مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان بود. اما امروز، جهان در آستانه‌ای تاریخی از این نظم تک‌قطبی به نظمی چندقطبی است. این گذار تصادفی نیست و نتیجه ناکارآمدی‌های ذاتی معماری اقتصادی برتون‌وودز و تغییر پارادایم سیاسی واشنگتن تحت تاثیر پدیده شتاب‌دهنده به نام "ترامپیسم" است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سیاست جامعه نظم بین‌المللی ترامپیسم ارزش‌های لیبرال ارزش‌های ملی ساختارهای جهانی ملاقات سیاسی و اقتصادی نقش دلار در نظام مالی جهانی

United States Latest News, United States Headlines