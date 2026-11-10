مرکز هماهنگی بحران سایبری فرانسه، حملات ۱۱ و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ به کنترل‌کننده‌های تبرید حدود ۷۰۰ فروشگاه را به واحد شهید کاوه وابسته به سپاه پاسداران نسبت داد. این حملات به خسارات کالا و دست‌کم ۱۵ آتش‌سوزی منجر شد.

مرکز هماهنگی بحران سایبری فرانسه اعلام کرد که حملات اخیر به کنترل‌کننده‌های تبرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کشور از سوی واحد شهید کاوه انجام شده است. این واحد، بنا بر اعلام این مرکز، در مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند.

این نهاد امنیتی فرانسه پس از مشاهده چندین حمله بی‌ثبات‌کننده علیه منافع فرانسه و انجام تحقیقات مرتبط، به این نتیجه رسیده است که حملات ۱۱ و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ توسط واحد شهید کاوه صورت گرفته و سپاه پاسداران مغز متفکر آن معرفی شده است.

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جزئیات حمله به کنترل‌کننده‌های تبرید فروشگاه‌ها

حمله به کنترل‌کننده‌های تبرید در فاصله شب یکشنبه ۱۱ اکتبر تا دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد و تقریبا ۷۰۰ فروشگاه بزرگ خرده‌فروشی در فرانسه را هدف قرار داد. مرکز هماهنگی بحران سایبری در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ از وقوع این حمله مطلع شد.

مهاجمان پس از نفوذ به سیستم‌ها، پارامترهای یخ‌زدایی تجهیزات را برای کار در دماهای بالا اصلاح کردند. این تغییر، به گفته مرکز هماهنگی بحران سایبری، منجر به خسارات قابل توجه کالا و در حداقل ۱۵ مورد آتش‌سوزی شد.

نهادهای آسیب‌دیده عمدتا در بخش خرده‌فروشی قرار دارند، از جمله گروه‌های کازینو، لکلرک، کوآپریتیو یو، مترو، کارفور و اینترمارش. این فهرست نشان می‌دهد که حمله بر شبکه‌های بزرگ توزیع مواد غذایی در فرانسه متمرکز بوده است.

مرکز هماهنگی بحران سایبری همچنین از قربانیان دیگری در بخش کشاورزی-غذایی آگاه است. این قربانیان شامل چندین قصابی کوچک، یک کشتارگاه و کارخانه‌های تعاونی فرآوری مواد غذایی هستند.

به گفته این مرکز، هدف قرار گرفتن همزمان چندین دستگاه اشنایدر الکتریک متعلق به تاسیسات کوچک برق آبی در فرانسه نیز مشاهده شده که به همین حمله مرتبط است. این دستگاه‌ها اثرات متوسطی بر تجهیزات هدف داشتند.

شواهد فنی و نقش واحد شهید کاوه در حملات

مرکز هماهنگی بحران سایبری شواهد خود را به واحد شهید کاوه نسبت می‌دهد؛ واحدی که به رهبری رضا سالاروند و مهدی لشگریان فعالیت می‌کند. این واحد عمدتا با نام‌های مستعار آنلاین CyberAveng3rs، Soldiers of Solomon، Mr. Soul و Cyber Isnaad Front شناخته می‌شود.

این واحد از طریق پلتفرم ارتباطی آنلاین خود با نام CyberbanNews نیز فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش مرکز هماهنگی بحران سایبری، واحد شهید کاوه کمپین‌های گسترده‌ای با هدف خرابکاری در تجهیزات صنعتی انجام می‌دهد که عمدتا علیه اسرائیل و ایالات متحده، و همچنین علیه فرانسه و سایر کشورهای اروپایی است.

واحد شهید کاوه مسئولیت کمپینی را که در نوامبر ۲۰۲۳ انجام شد بر عهده گرفت و شرکت اسرائیلی Unitronics را هدف قرار داد. این شرکت سیستم‌های کنترل صنعتی مورد استفاده در ایالات متحده و اروپا را تولید می‌کند. همچنین این واحد مسئولیت کارزار خرابکاری گسترده‌ای را پذیرفت که در مارس و آوریل ۲۰۲۶ بر تجهیزات کنترل صنعتی از جمله تجهیزات تبرید اسرائیل اثر گذاشت.

بر اساس یافته‌های این مرکز، واحد شهید کاوه حداقل از ژوئن ۲۰۲۴ میلادی اسکریپت‌هایی در اختیار دارد که آن را قادر می‌سازد تجهیزات کنترل صنعتی شرکت‌های اشنایدر الکتریک، زیمنس و راکول را اسکن، دسترسی و کنترل کند. تکنیک‌های مورد استفاده در این عملیات نیز حداقل از آوریل ۲۰۲۶ توسط همین واحد به کار گرفته شده‌اند.

برای انجام حمله به سیستم‌های تبرید فرانسه، اپراتورها از ابزار اسکن FOFA استفاده کردند. مرکز هماهنگی بحران سایبری اعلام کرد که این ابزار معمولا توسط روش حمله ۲ در عملیات‌های مختلف این واحد استفاده می‌شود. همچنین حمله‌ای که کنترل‌کننده‌های تبرید را هدف قرار داده بود، در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ در رسانه CyberbanNews مرتبط با واحد شهید کاوه منتشر شد.

سوابق واحد شهید شوشتری و حملات علیه فرانسه

مرکز هماهنگی بحران سایبری اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۲۰۲۰ مسئول چندین عملیات علیه فرانسه یا منافع فرانسه بوده است. این عملیات، به گفته این مرکز، با هدف بی‌ثبات کردن کشور از طریق واحد شهید شوشتری انجام شده است.

این واحد، که وابسته به مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران دانسته می‌شود، در منابع آزاد با نام‌های Iliyanet یا Emennet Pasargad نیز شناخته و مستند شده است. مرکز هماهنگی بحران سایبری می‌تواند حمله به مجله هفتگی شارلی ابدو در سال ۲۰۲۰ را به امنت پاسارگاد یا شهید شوشتری نسبت دهد.

این حمله در سال ۲۰۲۱ توسط گروه لب دوختگان فاش شده بود؛ گروهی که خود را یک سازمان هکری مخالف ایرانی معرفی می‌کند. حمله ظاهرا اقدامی تلافی‌جویانه و ارعاب‌آمیز علیه شارلی ابدو بود که در سپتامبر ۲۰۲۰ کارتون‌های پیامبر اسلام را بازنشر کرده بود.

در ۴ ژانویه ۲۰۲۳، تاریخی که قرار بود شارلی ابدو نتایج مسابقه کارتون با تصاویر علی خامنه‌ای را منتشر کند، تیم‌های این شرکت انتشاراتی از تخریب فروشگاه آنلاین این هفته‌نامه و سرقت اطلاعات پایگاه داده آن مطلع شدند. این مسابقه در حمایت از اعتراضاتی برگزار می‌شد که از سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران ادامه داشت.

مرکز هماهنگی بحران سایبری همچنین حمله بی‌ثبات‌کننده دیگری را به همین واحد نسبت می‌دهد که یک شرکت مدیریت نمایش ویدیویی را هدف قرار داده بود. این شرکت در سازماندهی بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ نقش داشت و از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ با روشی که توسط واحد شهید شوشتری به کار گرفته شده بود، نفوذ شد.