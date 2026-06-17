کامیابی فرانسه در بازی نخست جام جهانی 2026، با درخشندگی کیلیان امباپه و طرحنقشهٔ دبیجه دشان در نیمهٔ دوم، بهسرعت به پیروزی ۳-۱ برابر سنگال منجر شد؛ این نتیجه، تیم را در صدر گروه میگذارد و امیدهای قهرمانی را زنده میکند.
در مسابقهٔ افتتاحیهٔ جام جهانی 2026 ، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی قاطع ۳ بر ۱ برابر سنگال ، اولین گام خود را در مسیر قهرمانی برداشت.
نیمهٔ اول بازی با تهاجم محدود و دفاع فشرده سنگال همراه بود و فرانسه نتوانست هیچ فرصت گلزنی ایجاد کند. اما با آغاز نیمهٔ دوم، تغییرات اساسی در ترکیب و تاکتیکهای سرمربی ددیه دشان اعمال شد و تیم "خروسها" بهسرعت فشار را به حریف منتقل کرد.
کیلیان امباپه، مهاجم پرستاره رئال مادرید، بهسرعت بازی را در دست گرفت؛ پس از عبور از کاپیتان سنگال کالیدو کولیبالی، پاس مورب مایکل الیزه را دریافت کرد و اولین گل خود را به ثمر رساند. در دقیقه ۶۲، بردلی بارکولا از پی اس جی، تنها دو دقیقه پس از ورود به میادین، اختلاف را دو برابر کرد و در دقیقه ۸۲، با یک تک تک شیک، گل دوم فرانسه را ثبت کرد.
پایاننیمهٔ دوم با گول زیبای امباپه در دقایق اضافه، که از فاصلهٔ ۳۰ متر با شوتی قدرتمند به گوشهٔ مخالف دروازه رفت، به ۳-۱ رسید و فرانسه را در صدر گروه قرار داد
جام جهانی 2026 فرانسه کیلیان امباپه سنگال دبیجه دشان
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