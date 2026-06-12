فرانسه و آلمان در حال بررسی طرحهایی برای بازسازی گسترده سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا هستند. این نهاد ۱۵ سال پیش برای هماهنگکردن سیاست خارجی این بلوک ایجاد شد و هدف از این تغییرات، بهبود توانایی اتحادیه اروپا در واکنش به بحرانهای ژئوپلیتیکی عنوان شده است.
فرانسه و آلمان در حال بررسی طرحهایی برای بازسازی گسترده سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا هستند؛ نهادی که ۱۵ سال پیش برای هماهنگکردن سیاست خارجی این بلوک ایجاد شد.
هدف از این تغییرات، بهبود توانایی اتحادیه اروپا در واکنش به بحرانهای ژئوپلیتیکی عنوان شده است. بر اساس گزارش مقامهای ارشد اروپایی به فایننشال تایمز، پاریس، برلین و چند پایتخت دیگر اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینههایی هستند که میتواند بخشی از اختیارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و همچنین سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) را کاهش دهد و این اختیارات را به کمیسیون اروپا و دولتهای عضو بازگرداند.
یکی از مقامهای مطلع از این گفتوگوها گفته است: «روشن است که این نهاد در دنیای امروز آنطور که باید عمل نمیکند. عملکرد آن دچار اختلال است. مشکل، ساختاری است و بنابراین باید ساختار آن بازسازی شود. »در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا با چالشهای بزرگی از جمله جنگ اوکراین، درگیریهای مرتبط با ایران، سیاستهای غیرقابل پیشبینی دونالد ترامپ و همچنین استفاده فزاینده از ابزارهایی مانند تعرفههای تجاری، فشارهای اقتصادی و انرژی بهعنوان اهرم سیاست خارجی مواجه بوده است...
اتحادیه اروپا سیاست خارجی سرویس دیپلماتیک کایا کالاس وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا کمیسیون اروپا شورای اروپا تعرفههای تجاری فشارهای اقتصادی نظارت بر روابط دیپلماتیک تقویت هرچه بیشتر سرویس اقدام خارجی و کمیسیون ا تغییر ساختار دیپلماسی اتحادیه اروپا تلاش برای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری در اتحادی تقویت سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا