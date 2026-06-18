ماکرون با انتخاب کاخ لویی چهاردهم، اهداف دیپلماتیک مشخصی را دنبال کرده است؛ او به خوبی می‌داند که دونالد ترامپ شیفته تجملات، زرق‌وبرق و تالارهای آینه‌کاری شده است و ورسای با ۳۵۷ آینه و باغ‌های به سبک فرانسوی، بهترین مکان برای جلب نظر رئیس‌جمهور غیرقابل‌پیش‌بینی آمریکا در دوران پرپیچ‌خم روابط آتلانتیک است. همچنین این ضیافت هم‌زمان با دویست‌و‌پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد؛ چرا که معاهده استقلال ایالات متحده در سال ۱۷۸۳ در همین کاخ میان نمایندگان وقت آمریکا و بریتانیا به امضا رسیده بود.

شام گاه چهارشنبه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در تالارهای مجلل کاخ ورسای از همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ پذیرایی کرد؛ ضیافت که اگرچه کاخ الیزه آن را یک « شام کاری ساده و بی‌تکلف» توصیف کرده، با این حال گزارش‌ها از هزینه صدها هزار یورویی برای آن خبر می‌دهند.

ماکرون با انتخاب کاخ لویی چهاردهم، اهداف دیپلماتیک مشخصی را دنبال کرده است؛ او به خوبی می‌داند که دونالد ترامپ شیفته تجملات، زرق‌وبرق و تالارهای آینه‌کاری شده است و ورسای با ۳۵۷ آینه و باغ‌های به سبک فرانسوی، بهترین مکان برای جلب نظر رئیس‌جمهور غیرقابل‌پیش‌بینی آمریکا در دوران پرپیچ‌خم روابط آتلانتیک است. همچنین این ضیافت هم‌زمان با دویست‌و‌پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا برگزار شد؛ چرا که معاهده استقلال ایالات متحده در سال ۱۷۸۳ در همین کاخ میان نمایندگان وقت آمریکا و بریتانیا به امضا رسیده بود.

خود دونالد ترامپ پیش از این دیدار، با همان لحن صریح و همیشگی‌اش به این دعوت واکنش نشان داده و گفته بود: «رئیس‌جمهور فرانسه که مرد بسیار مهربانی است، مرا به شام در ورسای دعوت کرد. ورسای روکش طلا نیست، بلکه تماما طلای خالص و سنگین است؛ بنابراین گفتم حتما می‌آیم.

» اگرچه امانوئل ماکرون در گفتگو با شبکه «ت‌اف۱» تاکید کرد که این یک شام مجلل نیست و یک نشست کاری به شمار می‌رود و حتی برنامه‌های اولیه مانند آتش‌بازی نهایی و نمایش نور و صدا در باغ‌های سلطنتی از برنامه حذف شده‌اند، اما اجاره تالار آینه‌ها، شمعدان‌های باستانی و استخدام خدمه با لباس‌های تشریفاتی هرگز ارزان تمام نمی‌شود





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