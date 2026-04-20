مدیر دفتر نهادهای اروپایی عفو بین‌الملل با انتقاد از عملکرد اسرائیل، خواستار تعلیق توافقات همکاری با این رژیم به دلیل نقض حقوق بشر، حملات به لبنان و سیاست‌های آپارتاید شد و بر نقش کلیدی آلمان و ایتالیا در این زمینه تأکید کرد.

ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی در سازمان عفو بین‌الملل ، در اظهاراتی صریح و جدی، نسبت به تداوم همکاری‌های اتحادیه اروپا با اسرائیل واکنش نشان داد. او با تأکید بر اینکه اسرائیل با ارتکاب جنایات مختلف از تمامی خطوط قرمز تعیین شده توسط بروکسل عبور کرده است، خواستار توقف فوری همکاری‌های دوجانبه شد.

گدی تصریح کرد که اسرائیل نه تنها ماده دوم پیمان همکاری با اتحادیه اروپا را که مستقیماً به موضوع حقوق بشر مربوط می‌شود نقض کرده است، بلکه با تصویب قوانین نژادپرستانه و اجرای مجازات اعدام علیه زندانیان فلسطینی، عمق بی‌توجهی خود به موازین بین‌المللی را به نمایش گذاشته است. از نظر عفو بین‌الملل، سکوت و انفعال کشورهای اروپایی در برابر این اقدامات، عملاً به معنای چراغ سبز نشان دادن به تل‌آویو برای ادامه رفتارهای خشونت‌آمیز است. وی با اشاره به وضعیت غزه و دهه‌ها سیاست آپارتاید و اشغالگری، وضعیت فعلی را نتیجه مستقیم مصونیت‌هایی دانست که جامعه بین‌المللی برای اسرائیل قائل شده است. علاوه بر فجایع انسانی در غزه، حملات نظامی اخیر اسرائیل به لبنان نیز به عنوان یکی دیگر از خطوط قرمز نادیده گرفته شده توسط این رژیم یاد شده است که خشم بسیاری از پایتخت‌های اروپایی از جمله پاریس را برانگیخته است. در ادامه این اظهارات، گدی بر نقش کلیدی کشورهای آلمان و ایتالیا در تغییر رویکرد اتحادیه اروپا تأکید کرد. وی توضیح داد که طبق مکانیسم‌های موجود در اتحادیه، اگر کشورهایی که ۶۵ درصد جمعیت اروپا را تشکیل می‌دهند در نشست وزرای امور خارجه بر سر تعلیق بندهای تجاری توافق کنند، این امر محقق خواهد شد و نقش آلمان و ایتالیا در این میان تعیین‌کننده است. عفو بین‌الملل قصد دارد با راه‌اندازی کمپین‌های فشار بر دولت‌های این دو کشور، از قدرت افکار عمومی استفاده کند تا رهبران اروپایی را به اتخاذ تصمیمی عمل‌گرایانه و اخلاقی وادار سازد. شهروندان اروپایی با جمع‌آوری بیش از یک میلیون امضا نشان داده‌اند که دیگر حاضر به تحمل استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی اتحادیه خود نیستند و خواهان پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت اسرائیل از مجازات هستند. این فشارها به ویژه در شرایطی که برخی رهبران اروپایی همچنان به حمایت‌های سیاسی خود از چهره‌های تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی ادامه می‌دهند، به عاملی تعیین‌کننده در صحنه سیاسی اروپا تبدیل شده است. در بخش پایانی این تحلیل، گدی هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا بار دیگر فرصت را برای اقدام عملی از دست بدهد، اعتبار حقوقی و انسجام بین‌المللی این اتحادیه با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد. او معتقد است که رهبران اروپایی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تحت فشار صدای وجدان عمومی مردم خود قرار دارند. تعلیق همکاری‌های امنیتی ایتالیا با اسرائیل که به عنوان یک نشانه مثبت تلقی می‌شود، گویای آن است که جریان فکری در اروپا در حال تغییر به سمت حمایت از عدالت و حقوق بشر است. تداوم این روند می‌تواند منجر به انزوای سیاسی اسرائیل در صحنه بین‌المللی شود، مشروط بر اینکه اتحادیه اروپا شهامت کافی برای عبور از مصلحت‌اندیشی‌های قدیمی و عمل به تعهدات قانونی خود را داشته باشد. این گزارش تأکید می‌کند که زمان پایان دادن به مصونیت اسرائیل فرا رسیده است و هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند به تضعیف نظام حقوق بین‌الملل منجر شود که عواقب آن تمامی کشورهای عضو اتحادیه را درگیر خواهد کرد





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines