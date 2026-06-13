سازمان حج و زیارت فراخوان انتخاب مدیران، معاونان و مأموران اجرایی کاروان‌ها و مجموعه‌های حج سال آینده را منتشر کرد. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از طریق سامانه جامع کارگزاران اقدام کنند.

سازمان حج و زیارت در راستای برنامه‌ریزی برای برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۶، فراخوان انتخاب و به‌کارگیری مدیران، معاونان و مأموران اجرایی کاروان‌ها و مجموعه‌های حج را منتشر کرد.

این فراخوان با هدف فراهم‌سازی مقدمات اجرایی و جذب نیروهای مجرب برای خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله الحرام طراحی شده است. بر اساس اعلام دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع کارگزاران، مراحل ثبت‌نام و ارزیابی را طی کنند. این فرآیند شامل اعلام آمادگی، احراز شرایط و استعلام‌های مربوطه می‌شود که همگی به صورت همزمان انجام خواهد شد تا روند بررسی صلاحیت‌ها تسریع یابد.

مهلت شرکت در فراخوان‌های تطبیق (اعلام آمادگی) تا ۷ تیر ۱۴۰۵ و فراخوان‌های ارتقای پلکانی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵ تعیین شده است و این زمان‌ها به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. تمامی مدیران باسابقه کاروان‌های حج که تمایل به همکاری در حج تمتع ۱۴۰۶ دارند، ملزم به شرکت در فراخوان مربوطه و طی مراحل پیش‌بینی شده هستند.

یکی از نکات مهم در اولویت‌بندی متقاضیان، سوابق فعالیت در حوزه عتبات طی دو سال گذشته است؛ به طوری که افرادی که در این زمینه سابقه همکاری نداشته باشند، از اولویت تشرف خارج می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تجربه عملی در مدیریت کاروان‌های زیارتی و تضمین کیفیت خدمات است.

همچنین، افرادی که برای حج تمتع ۱۴۰۵ انتخاب شده بودند اما به دلیل محدودیت‌های اعزام موفق به تشرف نشدند، باید در فراخوان‌های جدید ثبت‌نام کنند تا در مراحل بعدی مورد ارزیابی قرار گیرند. با این حال، تأکید شده است که ثبت‌نام در فراخوان صرفاً به معنای ثبت درخواست همکاری است و هیچ گونه تعهدی برای اعزام متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برنامه‌ریزی‌های اجرایی حج تمتع ۱۴۰۶ از هم‌اکنون آغاز شده و سازمان حج و زیارت در تلاش است با شناسایی و سازماندهی عوامل اجرایی مجرب، بهترین خدمات را به زائران ارائه دهد. شایان ذکر است که این فراخوان بخشی از فرآیند جامعی است که کیفیت مدیریت کاروان‌ها را تضمین می‌کند و امید می‌رود با همکاری تمامی دست‌اندرکاران، حجی پربار و کم‌نقص برگزار شود





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