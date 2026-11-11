فرار لئوناردو برتولاتزی: هلک‌ زندگی ۷۴ ساله از حبس خانگی آرژانتین

لئوناردو برتولاتزی، عضو سابق بریگادهای سرخ، از حبس خانگی در بوئنوس‌آیرس گریخت و اکنون جستجوی سراسری او آغاز شد. این فرد در اطراف اتفاقات سال‌های ۲۰۲۵ در ایتالیا و آرژانتین قرار گرفته است.

لئوناردو برتولاتزی، ۷۴ ساله و عضو سابق گروه چپ‌افراطی "بریگادهای سرخ" ایتالیا، از حبس خانگی خود در بوئنوس‌آیرس گریخت و اکنون آرژانتین یک عملیات جستجوی سراسری آغاز کرده است. فرار او در همان لحظه ای که ادعا می‌رفت که او به ایتالیا برای اجرای حکم ۲۷ سال زندان استرداد خواهد شد، رخ داد.

مکانی و چگونگی فرار برتولاتزی

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایتالیایی، برتولاتزی با کمک تجهیزات خاص از بالکن پنجم محل اقامتش پایین رفته و از طریق مسیرهای غیرقابل شناسایی خارج شد. گفته می‌شود دستبند الکترونیکی او پیش از خروج به صورت دستکاری شده بود تا سامانه نظارتی هنوز داده‌های گمراه‌کننده ارسال کند. دو مه‌بار وزارت امنیت آرژانتین در چهارشنبه برای گرفتن اطلاعات بیشتر، جایزه‌ای ۱۳ هزار دلاری برای کسی که به بازداشت او منجر شود، تعیین کرد.

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سوژه‌های طرف‌های مختلف در مورد فرار

برخی از مقام‌های آرژانتینی جزئیات کامل روایت فرار را تأیید نکرده‌اند، در حالی که رسانه‌های ایتالیایی ادعا می‌کنند فرار در میان اطمینان به استرداد او رخ داده است. در ادامه، آرژانتین به دنبال دستگیری او می‌گردد و نتایج آن بر روی ارزیابی حقوقی و سیاست‌های جابه‌جایی گذشتنی‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

تأثیرات تاریخی و پیامدهای آینده

برتولاتزی، که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در قالب بریگادهای سرخ در عملیات‌های خشونت‌آمیز مثل ربودن پیترو کوستا و قتل آلدو مورو فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۲ بازداشت شد و چند ماه بعد آزاد شد. او در سال ۲۰۰۴ پناهندگی به دست آورد که در ۲۰۲۴ لغو شد. پلیس آرژانتین او را بازداشت کرد و در سال ۲۰۲۵ دادگاه عالی به استرداد او ایتالیا موافقت کرد. فرار او اکنون بازگویی جدیدی در دوره‌های پسا-سربی (سال‌های ۱۹۸۰) شد، جزئیات آن ممکن است منجر به بازنگری در سیاست‌های هم‌اکنون باشد.