فراخوانی سفیر سودان از اتیوپی در پی حمله پهپادی به فرودگاه خارطوم

وزیر امور خارجه سودان، در واکنش به حمله پهپادی به فرودگاه خارطوم، سفیر این کشور در اتیوپی را فراخواند و اتیوپی را مسئول این اقدام خصمانه دانست.

محیی‌الدین سالم ، وزیر امور خارجه سودان ، در یک کنفرانس خبری با اعلام فراخوانی الزین ابراهیم ، سفیر سودان در اتیوپی ، به خارطوم، به حمله پهپادی اخیر به فرودگاه خارطوم واکنش نشان داد.

سالم این حمله را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست و تاکید کرد که فرودگاه خارطوم یک تاسیسات غیرنظامی بوده و مورد مصونیت قرار دارد. وزیر خارجه سودان با استناد به شواهد و مدارک معتبر، اتیوپی را مسئول این اقدام خصمانه خواند و گفت که این حمله از خاک اتیوپی انجام شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارتش سودان پیش‌تر از رهگیری چند حمله پهپادی به مراکز مختلف در پایتخت این کشور خبر داده بود.

منابع رسمی سودانی اعلام کرده‌اند که حمله به فرودگاه خارطوم خوشبختانه خسارتی به همراه نداشته و فعالیت‌های این فرودگاه به حالت عادی بازگشته است. با این حال، نیروهای مسلح سودان مدعی هستند که مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد اتیوپی و امارات متحده عربی در این حمله نقش داشته‌اند.

عاصم عوض عبدالوهاب، سخنگوی ارتش سودان، در این خصوص توضیح داد که پهپادها از فرودگاه بحردار اتیوپی پرتاب شده و پس از ورود به حریم هوایی سودان، مراکز نظامی و غیرنظامی از جمله فرودگاه خارطوم را هدف قرار داده‌اند. عبدالوهاب افزود که پدافند هوایی سودان در تاریخ ۱۷ مارس یکی از این پهپادها را سرنگون کرده و بررسی‌های بعدی نشان داده است که این پهپاد ساخت امارات بوده و از داخل خاک اتیوپی شلیک شده است.

او این اقدام را تجاوزی مستقیم به حاکمیت سودان تلقی کرد و هشدار داد که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. این تحولات در بحبوحه درگیری‌های داخلی سودان رخ می‌دهد. خارطوم در تاریخ ششم می ۲۰۲۵ روابط دیپلماتیک خود با امارات را به دلیل حمایت تسلیحاتی این کشور از نیروهای پشتیبانی سریع قطع کرد.

نیروهای پشتیبانی سریع از آوریل ۲۰۲۳ وارد درگیری‌های گسترده با ارتش سودان شده‌اند که تاکنون منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آواره شدن حدود ۱۳ میلیون نفر شده است. این درگیری‌ها وضعیت انسانی در سودان را به شدت وخیم کرده و نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه را افزایش داده است. در همین راستا، جامعه بین‌المللی خواستار توقف فوری درگیری‌ها و آغاز مذاکرات صلح شده است.

علاوه بر این، اخبار دیگری نیز در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. اسپانیا خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای تنش‌ها در تنگه هرمز شده است و صدر اعظم آلمان خواستار ادامه مذاکرات بین ایران و آمریکا شده و از ایران خواسته است به میز مذاکره بازگردد.

همچنین، قیمت سکه و طلا در بازار ایران نیز امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با نوساناتی همراه بوده است و قیمت طلا ۱۸ عیار نیز اعلام شده است. عقب‌نشینی قیمت طلا به کانال ۱۹ میلیون تومان نیز از دیگر اخبار اقتصادی مرتبط است. این تحولات نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار و پیچیده در منطقه و جهان است و نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی جامعه بین‌المللی برای حل بحران‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها می‌باشد.

سودان در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبرو است که شامل درگیری‌های داخلی، بحران اقتصادی، و تهدیدات خارجی می‌شود. حل این چالش‌ها نیازمند همکاری و حمایت جامعه بین‌المللی و همچنین تلاش‌های داخلی برای ایجاد ثبات و امنیت در این کشور می‌باشد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سودان اتیوپی امارات حمله پهپادی فرودگاه خارطوم روابط دیپلماتیک نیروهای پشتیبانی سریع محیی‌الدین سالم الزین ابراهیم عاصم عوض عبدالوهاب

United States Latest News, United States Headlines