فرار مغزها و خروج کارآفرینان؛ تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال ایران

مهاجرت ساختاریافته کارآفرینان و خروج ۱۷۰ میلیارد دلاری سرمایه از ایران، زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشورهای همسایه را تقویت و رقبای منطقه‌ای را سریع‌تر به پیش می‌راند.

فرار مغزها در ایران دیگر به مهاجرت نخبگان دانشگاهی محدود نمی‌شود و به خروج ساختاریافته کارآفرینان، بنیان‌گذاران استارتاپ‌های مرجع و سرمایه‌های خطرپذیر تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی و پژوهش‌های کلان اقتصادی، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

این روند در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. تنها در یک بازه ۹ ماهه در سال ۱۴۰۱ خروج سرمایه به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسید و میانگین خروج سالانه سرمایه در دهه اخیر حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

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مکانیسم خروج سرمایه انسانی و مالی در ایران

خروج سرمایه مالی اکنون با خروج سرمایه انسانی و مدیریتی پیوند خورده است و همین پیوند، نگرانی درباره آینده اقتصاد دیجیتال ایران را افزایش داده است. تحلیل‌های منتشرشده نشان می‌دهد این دو جریان دیگر جدا از یکدیگر پیش نمی‌روند.

تا چند سال پیش، فشارهای داخلی، محدودیت‌ها و قطعی اینترنت عامل اصلی مهاجرت نیروی کارآفرین بود. اما در شرایط کنونی، جنگ و ابهام درباره آینده کشور باعث شده این مهاجرت با سرعت بیشتری انجام شود.

کارآفرینانی که در دهه ۹۰ شمسی پایه‌گذار بزرگ‌ترین پلتفرم‌های دیجیتال ایران بودند، حالا تجربه، دانش انباشته و سرمایه خود را به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند. آنها در سوریه، عراق، امارات متحده عربی و عمان در حال شکل‌دهی به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال هستند.

این انتقال دارایی‌های نامشهود، ظرفیت تولید ثروت در داخل ایران را به شدت کاهش می‌دهد. در عین حال، رقبای منطقه‌ای با سرعت چشمگیری در مسیر توسعه فناوری پیش می‌روند.

چهره‌های ایرانی در بازار سوریه و عراق

کارآفرینان ایرانی در سوریه و عراق نقش فعالی دارند و الگوهای موفق خود را در بازارهای تازه تکرار می‌کنند. تحرکات این چهره‌ها نشان می‌دهد خروج نیروی انسانی تنها به مهاجرت فردی محدود نیست.

استارتاپ سوری "لبی" (Labby) که در سال ۲۰۲۴ تأسیس شد، با جذب ۱۰ میلیون دلار از کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران اماراتی و سعودی، به عنوان نخستین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فناوری سوریه شناخته شده است. این سوپراپلیکیشن که تاکسی اینترنتی، سفارش غذا، تجارت الکترونیک و پرداخت دیجیتال را یکپارچه کرده، توسط محمود فوز و ایاد القصار، بنیان‌گذاران اولیه اسنپ در ایران، راه‌اندازی و مدیریت می‌شود.

جمعیت سوریه بالغ بر ۲۶ میلیون نفر است و نیمی از آنها زیر ۲۵ سال سن دارند. به جز یک اپلیکیشن محلی به نام "تفضل"، این بازار فاقد بازیگر مسلط در حوزه‌های تجارت الکترونیک و خدمات درخواستی است.

از دید سرمایه‌گذاران منطقه‌ای، سابقه اجرایی فوز و القصار که پیش‌تر اسنپ در ایران، بلی (Baly) در عراق و Qlub در امارات را توسعه داده‌اند، تضمینی برای بازدهی این سرمایه‌گذاری پرخطر به شمار می‌رود. سوریه با عبور از یک دهه بحران، درهای خود را به روی سرمایه منطقه‌ای گشوده است.

در عراق، سعید رحمانی، بنیان‌گذار و مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری "سرآوا" که در جذب سرمایه برای دیجی‌کالا و کافه‌بازار نقش تاریخی داشت، پس از خروج از ایران صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه "EQIQ" را در ابوظبی امارات پایه‌گذاری کرده است. این صندوق سرمایه خود را اخیرا از ۱۵ به ۳۰ میلیون دلار افزایش داده است.

EQIQ تاکنون بیش از ۸.۵ میلیون دلار در پنج استارتاپ عراقی سرمایه‌گذاری کرده است. یکی از مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها تزریق ۱.۵ میلیون دلار به استارتاپ لجستیکی "باکسی" است که مهرشاد پزشک، کارآفرین ایرانی و از بنیان‌گذاران "الوپیک" در ایران، یکی از هم‌بنیان‌گذاران آن است.

باکسی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یکپارچه‌سازی بیش از ۱۵۰۰ شرکت پستی در عراق، زیرساخت پستی این کشور را ساماندهی می‌کند. بر اساس گزارش‌های مؤسسه مگنیط (MAGNiTT)، سرمایه‌گذاری در بازارهای کوچک‌تر خاورمیانه مانند عراق رشد بی‌سابقه‌ای داشته و بخش عمده این شتاب ناشی از حضور سرمایه‌های هوشمند منطقه‌ای است.

چهار عامل بنیادین در خروج سرمایه خطرپذیر

بنیادی‌ترین شرط فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) وجود افق زمانی قابل پیش‌بینی است و نبود این افق، مهم‌ترین دلیل کوچ سرمایه از ایران به شمار می‌رود. گسترش مهاجرت از نخبگان به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، نتیجه هم‌افزایی بحران‌های ساختاری و نااطمینانی‌های کلان اقتصادی است.

در صنعت VC بازگشت سرمایه معمولا چرخه‌ای ۵ تا ۱۰ ساله را می‌طلبد. اما اقتصاد ایران با تورم‌های مستمر بالای ۴۰ درصد و کاهش روزمره ارزش پول ملی روبه‌رو است، که ارزیابی مدل‌های مالی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی را عملا غیرممکن کرده است.

حتی اگر یک استارتاپ رشد ریالی چشمگیری داشته باشد، ارزش دلاری آن به دلیل سقوط ارزش پول ملی به شدت کاهش می‌یابد. همین وضعیت، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای انتقال فعالیت خود به بازارهای با ثبات‌تر منطقه افزایش داده است.