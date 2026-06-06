فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عدم صدور ویزا برای ۱۵ نفر از کادر تیم ملی در آمریکا، تخلفی جدی از قوانین بینالمللی ورزشی است و این موضوع را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اقدامات خلافقوانین بینالمللی ورزش ی توسط دولت ایالات متحده آمریکا، میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
به گفته مسئولان فدراسیون، پیش از آغاز رقابتهای نهایی جام جهانی، مقامات آمریکایی با اتخاذ تصمیمی سیاسی و غیرورزشی، از صدور ویزا برای اعضای کلیدی کادر مدیریتی، اداری و فنی تیم ملی ایران خودداری کردهاند. این تصمیم، نه تنها در تضاد با آئیننامههای فیفا و مقررات بینالمللی ورزشی است، بلکه به وضوح نشاندهنده مداخله مستقیم سیاست در میدان ورزش میباشد.
فدراسیون فوتبال با تهیه یک پرونده رسمی و ارائه مدارک مستند به سازمان فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) خواستار این است که این تخلف را به عنوان نقص جدی در میزبانی یک رویداد ورزشی بینالمللی شناسی و اقدامات اصلاحی لازم را طلب کند. فیفا به عنوان نهاد نظارتی اصلی در این خصوص، موظف است تا بر اساس مقررات خود، پردازش شکایات را آغاز کرده و در صورت تأیید تخلف، مجازاتهای مناسب از جمله جریمههای مالی یا حتی بازنگری در شرایط میزبانی را اعمال نماید.
در این شرایط، تیم ملی ایران که هماکنون در اردوگاههای میزبانی حضور دارد، با مشکلات جدی مواجه شده است. عدم دریافت ویزای ۱۵ نفر از اعضای کادر سرپرستی، شامل مدیرعامل، مربیان اصلی، پزشکان ورزشی و پرسنل پشتیبانی، باعث شده تا این افراد نتوانند بهصورت حضوری در کنار بازیکنان حضور یابند.
نبود این کادر تخصصی میتواند تأثیر منفی بر روحیه، تمرکز و آمادگی فیزیکی بازیکنان داشته باشد؛ بهخصوص که در مسابقات حساس و با فشار زمانی بالایی که جام جهانی بهخوبی میداند، حضور یک تیم پشتیبانی کامل از اهمیت بالایی برخوردار است. فدراسیون فوتبال تأکید داشته که این اقدام تبعیضآمیز توسط آمریکا، نه تنها به عنوان یک نقض حقوق اساسی تیم ملی ایران محسوب میشود، بلکه میتواند بهعنوان یک پیشینه مضر برای برگزاری مسابقات آینده در سرزمینهای دیگر باشد که در آنها ممکن است قوانین ورزشی بهطور کامل رعایت نشود.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که تمام مسیرهای قانونی و دیپلماتیک را برای پیگیری این موضوع از طریق فیفا، کمیته انضباطی و سازمانهای بینالمللی دیگر به کار میگیرد. این سازمانها میتوانند با بررسی اسناد، مصاحبه با مسئولان میزبانی و استناد به آئیننامههای مرتبط، تصمیمات لازم را برای رفع این تخلف اتخاذ نمایند.
در صورت عدم همکاری آمریکا، فدراسیون ممکن است از طریق طرح شکایت رسمی به شورای عالی فیفا، درخواست جریمههای مالی سنگین یا حتی اعمال تحریمهای ورزشی علیه مقامات مربوطه را مطرح کند. این گامها هدف دارند تا پیام واضحی به تمام کشورهای میزبانی آینده ارسال شود: ورزش نباید تحت فشارهای سیاسی قرار گیرد و هرگونه تبعیض یا مداخله در حق تیمهای ملی، بهسرعت و بهطور جدی مورد پیگیری قرار میگیرد.
این انتقاد عمومی فدراسیون نه تنها نشانگر تعهد در حفظ اصول عدالت ورزشی است، بلکه بهعنوان یک فراخوان به همه مقامات جهانی برای احترام به استقلال ورزش در برابر فشارهای سیاسی مطرح میشود
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