فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) بهترینهای دور اول مرحله گروهی بیستوسومین دوره جام جهانی را در قالب ردهبندی عملکرد بازیکنان در چند بخش مختلف منتشر کرد که بر این اساس رامین رضاییان در ردهبندی خلاقترین بازیکنان صاحب رتبه اول و بالاتر از بازیکنانی همچون مایکل اولیسه از فرانسه و فلورین ویرتس از آلمان قرار دارد.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) بهترینهای دور اول مرحله گروهی بیستوسومین دور ه جام جهانی را در قالب ردهبندی عملکرد بازیکنان در چند بخش مختلف منتشر کرد که بر این اساس رامین رضاییان در ردهبندی خلاقترین بازیکنان صاحب رتبه اول و بالاتر از بازیکنانی همچون مایکل اولیسه از فرانسه و فلورین ویرتس از آلمان قرار دارد.
رضاییان که در بازی اول تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در گروه G جام جهانی 2026 یک گل به ثمر رساند و یک پاسگل هم ساخت، با کسب 8.2 امتیاز در صدر خلاقترین بازیکنان دور اول مرحله گروهی جام جهانی 2026 قرار دارد، این در حالی است که اولیسه با 7.4 امتیاز و فلورین ویرتس با 7.3 امتیاز به ترتیب در ردههای دوم و سوم این ردهبندی هستند. هیئت فنی فدراسیون جهانی فوتبال ردهبندی این بخش را بر اساس عملکرد بازیکنان در مواردی همچون پاس گل، خلق موقعیت و تأثیرگذاری در روند بازی انجام داده است
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