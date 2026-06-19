سایت بلژیکی HLN در گزارشی با عنوان "بدترین رفتار با تیم ملی ایران در جام جهانی" نوشت فدراسیون فوتبال ایران از محدودیتهایی که در جریان جام جهانی به این تیم "تحمیل شده" ناراضی است و قصد دارد این موضوع را از مسیرهای رسمی با فیفا در میان بگذارد.
سایت بلژیکی HLN در گزارشی با عنوان "بدترین رفتار با تیم ملی ایران در جام جهانی " نوشت فدراسیون فوتبال ایران از محدودیتهایی که در جریان جام جهانی به این تیم "تحمیل شده" ناراضی است و قصد دارد این موضوع را از مسیرهای رسمی با فیفا در میان بگذارد.
به گفته سخنگوی تیم ملی، این شرایط باعث شده ایران نتواند با آرامش و تمرکز کامل برای بازی بعدی برابر شیاطین سرخ آماده شود. در بیانیهای که از سوی ایران منتشر شده، آمده است بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی فقط یک روز پیش از مسابقه اجازه سفر به لسآنجلس را دارند. پیش از این نیز برای تعدادی از اعضای کاروان ایران، ویزای ورود به آمریکا صادر نشده بود.
در این بیانیه آمده است: "این محدودیتها با اصل برابری میان همه کشورهای شرکتکننده در تضاد است و میتواند به روند آمادهسازی تیم آسیب بزند. در نتیجه، فدراسیون بهطور رسمی نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد و از مسیرهای مناسب، شکایت رسمی خود را نزد فیفا ثبت میکند.
" کاروان ایران به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی با آمریکا، اردوی اصلی خود را به مکزیک منتقل کرده و برای هر سه مسابقه مرحله گروهی باید از مکزیک راهی خاک آمریکا شود. این رفتوآمدهای اجباری، برنامه ریکاوری، تمرین و آمادهسازی تیم ملی را دشوارتر کرده است. ایران روز یکشنبه در لسآنجلس به مصاف بلژیک میرود، مسابقهای که ساعت ۲۱ به وقت بلژیک برگزار خواهد شد.
تیم ملی ایران پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر نیوزیلند، برای این مسابقه به دنبال شرایط بهتری در آمادهسازی بود. امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، دوشنبه پس از تساوی برابر نیوزیلند در لسآنجلس گفته بود تیمش "بدترین رفتار را در کل جام جهانی دیده" و از اینکه درخواست ایران برای سفر دو روز زودتر به شهر محل مسابقه رد شده، انتقاد کرده بود.
او همچنین گفته بود ملیپوشان ایران مجبور شدند بلافاصله پس از پایان مسابقه خاک آمریکا را ترک کنند، موضوعی که روند ریکاوری بدنی بازیکنان را با مشکل روبهرو کرد. ایران امیدوار بود برای دومین بازی خود برابر بلژیک، از روز جمعه راهی لسآنجلس شود تا فرصت بیشتری برای آمادهسازی داشته باشد، بهخصوص با توجه به اینکه این مسابقه در میانه روز به وقت محلی برگزار میشود.
با این حال، طبق گزارش HLN، ایران اعلام کرده این درخواست هم دوباره رد شده است
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