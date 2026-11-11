فدراسیون اسکی اعلام کرد بازگشایی پیست توچال مورد تأیید فدراسیون نیست؛ برفی ناکافی و عدم دریافت مجوزهای فنی، مانع بازدید منقعد است.

فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ایران اعلام کرد که هیچ‌گونه مجوز مربوط به بازگشایی پیست اسکی توچال صادر نشده است؛ این تصمیم بر اساس عدم برف کافی و عدم تطابق شرایط فنی سپرده شده است.

بازگشایی پیست توچال در انتظار تأیید فدراسیون

رئیس فدراسیون اسکی، بهرام ساوه‌شمشکی، در گفت‌وگوی کوتاه با رسانه ایرانا توضیح داده شد که بازگشایی پیست توچال به تأیید کامل فدراسیون نیاز دارد. این تأیید شامل بررسی میزان برف، ایمنی و الزامات اولیه است و زمان زیادی می‌برد.

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ساوه‌شمشکی افزود که قرار است امروز بعدازظهر جلسه‌ای برای بررسی شرایط بازگشایی پیست توچال در هیأت اسکی استان تهران برگزار شود. به گفتهٔ او، هر گونه بازگشایی آزمایشی می‌تواند خطراتی برای اسکی‌بازان ایجاد کند.

تصورات رسانه‌ها در مطالق به بازگشایی نادرست است

رستوران‌های رسانه‌ای و اشخاص حقوقی متوجه‌اند که هیچ تصدی از تأیید فدراسیون برای بازگشایی پیست توچال وجود ندارد. فدراسیون صریحاً تأکید کرده‌است که هیچ مجوزی از سوی آن صادر نشده و بی‌تأیید اقدامات ناپسندی محسوب می‌شود.

ملک مجموعه فرهنگی و ورزشی توچال، روح‌الله امداد، پیش از این ادعا کرده بود که اوایل هفته آینده پیست باز خواهد شد؛ اما این گزارش با اعلام فدراسیون در تضاد است. وی گفته بود که هیئت استان تهران در این هفته برای بازدید به پیست می‌رود و تاییدیه نهایی را صادر خواهد کرد.

پیام آینده برای اسکی‌بازان و ساکنان منطقه

اگر فدراسیون شرایط مناسب را برآورده کند، پیست توچال می‌تواند دوباره به فعالیت‌های اسکی بازگردد. در این صورت، اسکی‌بازان محلی و بازدیدکنندگان می‌توانند از برف‌های یخ‌زده و مسیرهای طبیعی بهره‌مند شوند.

با این حال، اگر برف کافی و تأیید فنی دریافت نشود، پیست تا زمان برآورده شدن شرایط به وضعیت بسته باقی خواهد ماند. این موضوع ممکن است تأثیر منفی بر اقتصاد محلی و گردشگری مناطق سیاه فسفری داشته باشد.