رئیس فدراسیون فوتبال مالی، مهدی تاج و یارانش در بازی با مالی ضرر مالی کردند، اما می‌توانند امیدوار باشند که با توجه به احساس موفقیت و زرنگی که به رئیس فدراسیون فوتبال مالی دست داده، دعای خیرش در جام جهانی پشت سرشان باشد.

در حالی که فدراسیون فوتبال ایران بازی دوستانه با تیم مالی را یک موفقیت عنوان می‌کند، روزنامه اطلاعات این قرارداد را پرهزینه و محل سوال دانسته است.

رئیس فدراسیون فوتبال مالی، مهدی تاج و یارانش در بازی با مالی ضرر مالی کردند، اما می‌توانند امیدوار باشند که با توجه به احساس موفقیت و زرنگی که به رئیس فدراسیون فوتبال مالی دست داده، دعای خیرش در جام جهانی پشت سرشان باشد. در این بین، مساله مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا هدف از برگزاری بازی تدارکاتی بالا بردن سطح آمادگی بازیکنان نبود؟ مسابقه با مالی حدود ۲۵ میلیارد تومان برای فدراسیون فوتبال ایران هزینه داشت





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