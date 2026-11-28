معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش گفت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه کنترل می‌شود و ادعای باز بودن آزادانه این آبراه را رد کرد.

امیر دریادار فرهاد فتاحی ، معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش ، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر وضعیت عملیاتی تنگه هرمز را تشریح کرد. به گفته او، کنترل و نظارت بر تردد کشتی‌ها با هماهنگی نیروی دریایی سپاه و بر اساس تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز و امکان تردد آزادانه کشتی‌ها سخن گفته بود. فتاحی این ادعاها را با واقعیت‌های میدانی منطبق ندانست و گفت وضعیت فعلی آبراه با آنچه ترامپ مطرح کرده تفاوت دارد.

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تقسیم مأموریت نیروهای دریایی ارتش و سپاه در تنگه هرمز

بر اساس تقسیم‌بندی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح، کنترل بخش غربی تنگه هرمز بر عهده نیروی دریایی سپاه است. نیروی دریایی ارتش در بخش شرقی بیشتر با مأموریت‌های نظارتی، کنترلی و پشتیبانی حضور دارد.

فتاحی افزود که در صورت نیاز و درخواست نیروی دریایی سپاه، یگان‌های ارتش نیز برای انجام مأموریت‌های عملیاتی وارد عمل می‌شوند. وی گفت هماهنگی و هم‌افزایی میان این دو نیرو در منطقه برقرار است.

محدوده مسئولیت نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و شمال اقیانوس هند از حوالی جاسک به سمت شرق امتداد دارد. معاون عملیاتی ارتش گفت یگان‌های این نیرو با آمادگی کامل از مرزهای آبی کشور دفاع می‌کنند و فرمانده نیروی دریایی ارتش نام 'تنگه احد ولایت' را برای این محدوده انتخاب کرده است.

موضع ارتش درباره عبور کنترل‌شده کشتی‌ها و مسیر جنوبی

فتاحی تأکید کرد که تنگه هرمز برای دشمنان ایران بسته است. تنها برخی کشورها با هماهنگی مرکز فرماندهی و کنترل نیروی دریایی سپاه امکان عبور کنترل‌شده و تحت نظارت از این آبراه را دارند.

وی گفت همسو بودن برخی کشورها با جمهوری اسلامی ایران الزاماً به معنای داشتن پیمان یا تعهد نظامی نیست. به گفته او، همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سایر تعاملات نیز در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

درباره مسیری که طرف آمریکایی در بخش جنوبی تنگه برای تردد برخی شناورها ایجاد کرده، فتاحی گفت این مسیر با محدودیت‌ها و مخاطرات جدی ناوبری مواجه است. عمق آب، آبخور کشتی‌های بزرگ، وجود موانع و صخره‌های دریایی و آسیب دیدن بخشی از سامانه‌های کمک‌ناوبری، امکان تردد ایمن شناورهای بزرگ از هر مسیری را فراهم نمی‌کند.

پیامد محدودیت تردد و تقابل ناوگان جنوب با آمریکا

به گفته فتاحی، در این شرایط برخی شناورها ناچارند از مسیرهای محدودتر استفاده کنند. این شناورها برای انتقال سوخت و جابه‌جایی محموله‌ها از شناورهای سبک و عملیات انتقال کشتی به کشتی بهره می‌گیرند.

معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش گفت دستور اخیر فرمانده کل ارتش برای تشدید محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی ارتش و سپاه دنبال می‌شود. او افزود کنترل و نظارت بر تردد شناورها در این منطقه با جدیت ادامه دارد.

فتاحی درباره وضعیت منطقه گفت نیروهای ناوگان جنوب به‌صورت مستمر با تحرکات آمریکا مواجه‌اند. بخشی از این تقابل‌ها در سطحی انجام می‌شود که امکان تشریح جزئیات آن در رسانه‌ها وجود ندارد.

وی همچنین از شهادت ناویکم محمد عباسی در جریان مأموریت پدافندی در منطقه سوم دریایی کنارک خبر داد. فتاحی گفت حضور پرشور مردم و به‌ویژه جوانان در مراسم تشییع این شهید برای نیروی دریایی ارتش بسیار امیدبخش بود.

واکنش به ادعای نابودی نیروی دریایی ایران و محاصره دریایی

فتاحی در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر نابودی کامل نیروی دریایی ایران پرسید که اگر چنین است، چرا یگان‌های آمریکایی در فاصله ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری از محدوده عملیاتی ایران مستقر شده‌اند. او گفت جنگ دریایی مستلزم مواجهه و درگیری یگان‌های شناور است و در چنین شرایطی طرف مقابل نیز از آسیب مصون نخواهد بود.

درباره برنامه نیروهای مسلح برای مقابله با محاصره دریایی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از آن، معاون عملیاتی ارتش گفت طرح‌هایی در این زمینه وجود دارد و نیروهای مسلح منتظر ابلاغ برای اجرای آن‌ها هستند. وی تأکید کرد که این محاصره به شیوه‌ای که مدنظر نیروهای مسلح است شکسته خواهد شد.

فتاحی درباره توان صنعتی کشور گفت ایران در ساخت و جایگزینی یگان‌های دریایی سطحی و زیرسطحی با مشکل اساسی روبه‌رو نیست. به گفته او، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با توجه به نیازهای اعلام‌شده از سوی نیروهای مسلح همکاری‌های گسترده‌تری را آغاز کرده‌اند.

فتاحی در بخش دیگری از گفت‌وگو به ناو دنا اشاره کرد و آن را شناوری کاملاً ایرانی توصیف کرد که با تکیه بر توان صنایع دریایی کشور ساخته شده بود. به گفته او، این ناو با وجود محدودیت‌های تناژ و ظرفیت عملیاتی، مأموریت‌های مهمی را در آب‌های بین‌المللی انجام داد و پیش از این در رزمایش بین‌المللی میلان در هند شرکت کرده بود.

معاون عملیاتی ارتش گفت ناو دنا در منطقه‌ای دور از محدوده پشتیبانی مستقیم ایران قرار داشت و به گفته او این شناور مورد حمله زیردریایی آمریکایی قرار گرفت. فتاحی یادآور شد که پشتیبانی هوایی یکی از مؤلفه‌های اساسی نبردهای دریایی است و این موضوع در شرایط مأموریت ناو دنا اهمیت ویژه‌ای داشت.