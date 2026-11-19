گزارش بی‌بی‌سی نشان می‌دهد شش باشگاه بزرگ لیگ برتر انگلیس با رشد درآمد تجاری و حق پخش، فاصله مالی خود با سایر تیم‌ها را افزایش داده‌اند.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، فاصله درآمدی شش باشگاه بزرگ لیگ برتر انگلیس با سایر تیم‌های این لیگ به‌شدت افزایش یافته است. منچستریونایتد ، منچسترسیتی، لیورپول، آرسنال، چلسی و تاتنهام اکنون صدها میلیون پوند بیشتر از دیگر باشگاه‌های لیگ برتر درآمد دارند، و گزارش هشدار می‌دهد مقررات مالی جدید می‌تواند قدرت این شش تیم را در بازار نقل‌وانتقالات بیشتر کند.

بی‌بی‌سی برای نشان دادن این روند، میانگین درآمد شش باشگاه بزرگ را با درآمد اورتون مقایسه کرده است. اختلاف این دو از ۱۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۴۴۲ میلیون پوند در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسیده است.

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افزایش فاصله درآمدی شش باشگاه بزرگ لیگ برتر

بخش مهمی از برتری مالی شش باشگاه بزرگ به قراردادهای تجاری و گسترش بازار بین‌المللی حق پخش مربوط می‌شود. این باشگاه‌ها به دلیل داشتن هوادار در سراسر جهان، برای شرکای تجاری بین‌المللی جذابیت بیشتری دارند.

کیران مگوایر، استاد اقتصاد فوتبال در دانشگاه لیورپول، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی توضیح داده که باشگاه‌هایی که برندهای بزرگ فوتبال محسوب می‌شوند، در سراسر جهان هوادار دارند و همین موضوع آن‌ها را برای شرکای تجاری بسیار جذاب می‌کند. او این عامل را کلید درک شکاف درآمدی دانسته است.

درآمد تجاری تفاوت آشکاری میان باشگاه‌ها ایجاد کرده است. ۴۵ درصد درآمد شش باشگاه بزرگ از فعالیت‌های تجاری تامین می‌شود، در حالی که این سهم برای اورتون تنها ۱۰ درصد است و این باشگاه وابستگی بیشتری به درآمد حق پخش دارد.

در سطح اروپا نیز سازوکار توزیع درآمد لیگ قهرمانان به نفع باشگاه‌های بزرگ‌تر عمل می‌کند. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، سهم منچسترسیتی از بخش موسوم به سهم ارزش در فصل گذشته حدود ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار پوند بوده، در حالی که نیوکاسل تنها ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پوند دریافت کرده است.

با وجود این روند، چلسی از نظر مالی در حال عقب افتادن از پنج رقیب بزرگ خود است. ظرفیت ۴۰ هزار نفری ورزشگاه استمفوردبریج باعث شده درآمد روز مسابقه این باشگاه بسیار کمتر از تیم‌هایی باشد که ورزشگاه‌هایی با ظرفیت دست‌کم ۶۰ هزار نفر دارند.

مقررات نسبت هزینه تیم و تاثیر آن بر نقل‌وانتقالات

مقررات جدید نسبت هزینه تیم به باشگاه‌ها اجازه می‌دهد متناسب با درآمد خود برای بازیکنان هزینه کنند. به گزارش بی‌بی‌سی، با توجه به درآمد بالاتر شش باشگاه بزرگ، این تغییر می‌تواند برتری آن‌ها را بیشتر کند.

باشگاه‌های لیگ برتر در پنجره تابستانی اخیر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند برای خرید بازیکنان هزینه کردند و ۱۳ باشگاه رکورد نقل‌وانتقالاتی خود را شکستند. این آمار نشان می‌دهد رقابت مالی در بازار بازیکنان به سطح تازه‌ای رسیده است.

مگوایر با اشاره به تفاوت توان مالی باشگاه‌ها گفته است که شش باشگاه بزرگ می‌توانند بازیکنانی با قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیون پوند بخرند که در نهایت عملکرد ناموفقی داشته باشند، اما همچنان سال‌ها حقوق بالایی به آن‌ها بپردازند. این استاد دانشگاه لیورپول معتقد است چنین خریدهایی برای تیم‌های کوچک‌تر قابل تحمل نیست.

بر اساس این گزارش، ثروتمندترین باشگاه‌ها حتی پس از خریدهای ناموفق توان بازسازی ترکیب تیم خود را دارند. اما چند تصمیم اشتباه در بازار نقل‌وانتقالات می‌تواند باشگاه‌های کوچک‌تر را با مشکلات مالی جدی روبه‌رو کند.

فیلیپ دیالو و رقابت انتخاباتی با جیانی اینفانتینو در فیفا

فیلیپ دیالو، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، روز دوشنبه حمایت یوفا را برای رقابت با جیانی اینفانتینو، رییس کنونی فیفا، در انتخابات ماه مارس پذیرفت. یوفا خواهان تغییر در راس مدیریت فیفا است.

برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، پس از دیدار با دیالو در روز چهارشنبه، که آخرین مهلت ثبت نام نامزدها بود، در بیانیه‌ای از رویکرد مسوولانه دیالو به فوتبال حمایت کرد. نویندورف گفته دیالو مصمم است با چالش‌های آینده این ورزش مقابله کند و تجربه گسترده‌ای در فوتبال بین‌المللی دارد.

نویندورف همچنین تاکید کرده که رویکرد و ارزش‌های دیالو تفاوت آشکاری با رویکرد و ارزش‌های اینفانتینو دارد. او گفته فوتبال باید به سمت بهتر شدن تغییر کند و فیفای مورد نظر آن‌ها باید در خدمت فوتبال باشد و در راستای منافع همه فدراسیون‌های عضو عمل کند.

اینفانتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و در پی تلاش ناکام برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. به نوشته رویترز، با وجود درخواست‌های مکرر برای استعفای او، این مدیر ورزشی سوییسی همچنان می‌گوید از حمایت قاطع فدراسیون‌های عضو فیفا برخوردار است.

فدراسیون فوتبال هلند نیز از دیالو حمایت کرده و انتظار می‌رود بسیاری از نهادهای اداره‌کننده فوتبال اروپا همین مسیر را دنبال کنند. یوفا در ابتدا تهدید کرده بود مسابقات فیفا را تحریم خواهد کرد، اما پس از دریافت تضمین‌هایی مبنی بر اینکه طرح فروش سهام مرتبط با جام جهانی و دیگر رقابت‌های بزرگ دوباره مطرح نخواهد شد، از این تهدید عقب‌نشینی کرد.

کوزو تاشیما، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، و رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوییس، نیز در انتخابات ریاست فیفا نامزد شده‌اند. انتخابات روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۵ در هفتادوهفتمین کنگره فیفا در رباط، پایتخت مراکش، برگزار خواهد شد.

پوچتینو و خطر سقوط منچستریونایتد از لیگ برتر

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی جدید منچستریونایتد، صبح چهارشنبه وارد منچستر شد تا هدایت این باشگاه را در رقابت برای فرار از سقوط بر عهده بگیرد. او پیش‌تر سرمربی تیم ملی آمریکا بود و پس از آخرین مسابقه خود با این تیم، با پروازی شبانه راهی منچستر شد.

منچستریونایتد برای نخستین بار در دوران لیگ برتر انگلستان پس از ۱۰ مسابقه در منطقه سقوط قرار گرفته است. آخرین بار که این تیم در چنین مقطعی از فصل شروعی به همین اندازه ضعیف داشت، سال ۱۹۸۶ بود؛ زمانی که الکس فرگوسن هدایت یونایتد را بر عهده گرفت و در نهایت توانست تیم را در رده یازدهم نگه دارد.

آمار از زمان تاسیس لیگ برتر در سال ۱۹۹۲ برای پوچتینو نگران‌کننده است. در شش فصل گذشته، هر تیمی که پس از ۱۰ مسابقه در رده هجدهم قرار داشته، در پایان فصل سقوط کرده است.