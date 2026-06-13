دبیر کل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با اعتماد، فاصله میان واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها و نحوه مطالبه مالیات را بزرگ‌ترین چالش تولیدکنندگان اعلام کرده و بر نیاز به انعطاف بیشتر نظام مالیاتی در شرایط خاص اقتصادی تأکید دارد.

دبیر کل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه امروز یکی از مهم‌ترین چالش تولید کنندگان، فاصله میان واقعیت‌های اقتصاد ی بنگاه‌ها و نحوه مطالبه مالیات است، اشاره می‌کند که صنعت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر علاوه بر مشکلات مزمن ناشی از تورم، نوسانات و تخصیص ارز و محدودیت‌های تامین مواد اولیه، با آثار ناشی از شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد نیز مواجه بوده است.

در چنین فضایی، نقدینگی بنگاه‌ها تحت فشار قرار گرفته، اما تکالیف مالیاتی با همان شدت گذشته ادامه دارد. در روزهای اخیر در نشست مشترکی با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، عملکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیندها مورد تقدیر قرار گرفت و سیاست‌های مالیاتی در سال جاری تبیین شد.

در این نشست، وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش اتکای بودجه جاری دولت به درآمدهای مالیاتی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد که این هدف‌گذاری با جدیت در حال تحقق است و سازمان امور مالیاتی توانسته سهم بسزایی در تامین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند. او افزود که سیاست‌های مالیاتی در ثبات‌بخشی اقتصاد کلان موثر بوده و نقش تسهیل‌گری در عبور از شرایط بحرانی و ایجاد آرامش در بازار ایفا می‌کند.

تعیین مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل که در سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز تداوم خواهد یافت، از جمله اقدامات حمایتی مهم در جهت حفظ آرامش فضای کسب‌وکار است. تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌های اقتصادی و کاهش فشار بر مشاغل خرد، یک تغییر پارادایم اساسی در نظام مالیاتی ایران است.

چندی پیش، رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اعتبارات مالیاتی مؤدیان مبتنی بر اسناد کاغذی در زمستان ۱۴۰۴ به صفر رسیده است، گفته بود که ۴۰ تا ۵۰ همت دریافت مالیات را به دلیل شرایط موجود به تعویق انداختیم که برای همراهی با تولید و تداوم چرخ تولید انجام شده است. از نگاه فعالان صنعتی، با وجود اینکه رویکرد دولت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی است، سازمان امور مالیاتی همچنان به دنبال مطالبات خود است.

یکی از صنایع منتقد، صنعت لوازم خانگی است. تولیدکنندگان این حوزه که با مشکلات متعدد از جمله افزایش هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات ارز، کاهش تقاضا و فشارهای مالیاتی روبه‌رو هستند، انتظار دارند نظام مالیاتی در شرایط خاص اقتصادی، انعطاف بیشتری نسبت به وضعیت واقعی واحدهای تولیدی داشته باشد. آنها معتقدند که با وجود پیش‌بینی‌های موجود در قوانین و بخشنامه‌ها برای حمایت از تولید در شرایط بحرانی، این حمایت‌ها هنوز متناسب با عمق مشکلات موجود نیست.

در دوره‌هایی که تقاضای بازار کاهش یافته و هزینه‌های تولید به شدت رشد کرده، انتظار می‌رود سیاست‌های مالیاتی با رویکردی حمایتی‌تر اجرا شود. همچنین، تولیدکنندگان نسبت به فرآیند تشخیص مالیات گلایه دارند و مهم‌ترین مطالبه آنها کاهش اعمال سلیقه، افزایش شفافیت در رسیدگی‌ها و توجه بیشتر به شرایط واقعی فعالیت واحدهای تولیدی است. با این حال، حرکت به سمت هوشمندسازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی در سال‌های اخیر اقدام مثبتی محسوب می‌شود.

در بخش بیمه نیز، مهم‌ترین انتقاد تولیدکنندگان مربوط به نحوه محاسبه بدهی‌های بیمه‌ای و برداشت‌های متفاوت از مقررات در بازرسی‌هاست. در نهایت، فعالان صنعت لوازم خانگی هشدار می‌دهند که فشارهای مالیاتی بیش از حد می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، توقف توسعه خطوط تولید و حتی کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی گردد که در بلندمدت به معنای کاهش تولید و افزایش نقدینگی در اقتصاد خواهد بود





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