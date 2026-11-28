بررسی چالش‌های مادران کارگر در ایران و تفاوت قوانین با اجرا. آمار زهرا کریمیان و خواسته‌های سیمین یعقوبیان درباره امنیت شغلی و حمایت‌های معیشتی.

حمایت از مادران کارگر در ایران فراتر از پیام‌های تبریک روز مادر است و شامل حقوق قانونی دقیقی می‌شود که اجرا نشدن آن‌ها یکی از معضلات جدی است. مرخصی زایمان با حقوق کامل، امنیت شغلی در دوران بارداری، ایمنی محیط کار و حمایت‌های معیشتی از جمله حقوقی هستند که زنان شاغل باید از آن‌ها برخوردار باشند. با این وجود، شکاف عمیقی میان قوانین مصوب و واقعیت‌های اجرایی برای بسیاری از زنان وجود دارد. به‌ویژه زنانی که در شرکت‌های پیمانکاری، مشاغل خدماتی و بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، اغلب از ابتدایی‌ترین حمایت‌های بیمه‌ای محروم‌اند و امنیت شغلی آن‌ها در زمان زایمان به خطر می‌افتد.

آمار بیمه‌شدگان و وضعیت مادران کارگر

براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی "زهرا کریمیان" مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، زنان تنها ۲۴ درصد بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این رقم نشان‌دهنده حضور کمتر زنان در پوشش‌های رسمی بیمه‌ای در مقایسه با مردان است. همچنین حدود ۴۰ درصد دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری زن هستند که نشان می‌دهد زنان در صورت بیکاری نیز سهم قابل توجهی از حمایت‌های این دوره را دریافت می‌کنند. با این اوصاف، حضور کم زنان در لیست بیمه‌شدگان اصلی، دغدغه‌های معیشتی و بیمه‌ای آن‌ها را دوچندان کرده است.

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حتی برخورداری از پوشش بیمه‌ای نیز لزوماً به معنای تضمین اجرای تمام حقوق قانونی زنان شاغل نیست. برای زنان کارگر پیمانکاری و قراردادی و نیروهای شرکتی، نگرانی درباره تمدید قرارداد و حفظ شغل در دوران بارداری، یک نگرانی جدی و واقعی است. بسیاری از این زنان با تهدید اخراج و عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند. زنانی هم که در کارگاه‌های فاقد پوشش بیمه‌ای کار می‌کنند و در مجموع، زنان کارگر غیررسمی، اساساً امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مبتنی بر بیمۀ تأمین اجتماعی را ندارند و در معرض ریسک‌های بالا هستند.

واقعیت زندگی مادران کارگر فراتر از مجلدات

سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وضعیت مادران کارگر در آستانه روز مادر گفت: روز مادر را با تصاویر گل، هدیه و لبخند تبریک می‌گوییم اما در همین نزدیکی‌ها مادرانی هستند که روزشان نه در خانه، نه در کنار خانواده و نه در فضای امن بلکه در میانه بلوارها، میان خودروهای عبوری، دود، آلودگی، خطر تصادف و ناامنی محیط کار سپری می‌شود. این زنان برای تأمین حداقل‌های زندگی هر روز با خطر می‌جنگند و مادرانی هستند که شاید پس از ساعت‌ها کار طاقت‌فرسا، هنگام بازگشت به خانه هنوز دغدغه نان فردا، اجاره هزینه درمان و خواسته‌های کوچک فرزندانشان را داشته باشند.

یعقوبیان افزود: روز مادر برای بسیاری از مادران کارگر، روز تجلیل نیست؛ روزی است که باید تلخی نابرابری، فرسودگی و نادیده‌گرفته‌شدن را دوباره به یاد بیاورند. مادرانی که در میانه بلوارها و محیط‌های پرخطر شهری کار می‌کنند، سزاوار آن نیستند که فقط در مناسبت‌ها پیام تبریک بشنوند؛ آن‌ها امنیت، دستمزد عادلانه، حمایت اجتماعی و احترام واقعی می‌خواهند. این نگاه نشان می‌دهد که مناسبت‌های نمادین بدون توجه به شرایط سخت کاری، هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشتی و روانی این قشر نمی‌کند.

چالش‌های معیشتی در آستانه شب یلدا

وی با اشاره به شرایط معیشتی کارگران در آستانه شب یلدا افزود: در آستانۀ شب یلدا، این رنج شکل دیگری پیدا می‌کند. یلدا، شب هم‌نشینی و گرمای خانواده است اما برای کارگری که حتی خرید سادۀ میوه، آجیل یا هدیه‌ای کوچک برای فرزندش به دغدغه تبدیل شده بلندترین شب سال، گاهی امتداد بلندترین روزهای نگرانی است. شرمندگی کارگر از ناتوانی در تأمین خواسته‌های کوچک فرزندش، نه نشانه ضعف او، بلکه نشانه فشار اقتصادی و ساختارهایی است که معیوب هستند.

این فعال صنفی زنان کارگر، در ادامه با طرح موضوع پرداخت هدایا و پاداش‌های مناسبتی در دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها گفت: در برخی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته پرداخت هدایا، پاداش‌ها یا کمک‌های مناسبتی در مقاطع مختلف سال مطرح یا اجرا می‌شود اما پرسش اساسی این است که آیا این حمایت‌ها همه کارکنانی را که در یک ساختار خدماتی مشغول فعالیت‌اند، دربرمی‌گیرد یا تفاوت عنوان قرارداد، استخدام مستقیم، پیمانکاری و شرکتی، به مرز برخورداری و محرومیت تبدیل شده است؟

وی افزود: البته هر پرداخت باید تابع ضوابط مالی، قانونی، قراردادها و مقررات مربوطه باشد. اما این ضوابط نباید پوششی برای تصمیمات سلیقه‌ای، تبعیض‌آمیز یا فاقد معیار روشن قرار گیرد. مدیریت دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید به‌جای ایجاد تفاوت‌های غیرقابل دفاع، سازوکارهای شفاف و عادلانه برای برخورداری کارکنان از حمایت‌های مناسبتی و ترمیم‌های معیشتی طراحی کنند. این نکته بسیار مهم است که تبعیض در پرداخت‌های جزئی نیز اثرات منفی بر روحیه و عدالت شغلی دارد.

درخواست‌های کلیدی برای حمایت واقعی

یعقوبیان با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی و کرامت زنان کارگر گفت: روز مادر باید فرصتی برای بازنگری در وضعیت زنان کارگر به‌ویژه مادرانی باشد که در محیط‌های پرخطر شهری فعالیت می‌کنند. تأمین تجهیزات ایمنی، آموزش، نظارت واقعی، ارزیابی خطرات، مسئولیت‌پذیری سرپرستان، کاهش مواجهۀ با خطرات ترافیکی و تضمین حقوق و حمایت‌های معیشتی، حداقل مطالباتی است که نباید در سایه پیام‌های تبریک و مراسم نمادین فراموش شود.

وی همچنین دربارۀ ضرورت جلوگیری از تبعیض در پرداخت‌های مناسبتی افزود: اگر قرار است در شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مناسبت روز مادر شب یلدا یا سایر مناسبت‌ها، مبالغی به عنوان هدیه یا پاداش پرداخت شود، باید اصل بر ضابطه‌مندی، شفافیت و جلوگیری از تبعیض ناروا باشد. محروم کردن گروهی از کارکنان صرفاً به دلیل شکل قرارداد، قابل دفاع نیست. یعقوبیان در پایان تأکید کرد: شب یلدا و روز مادر نباید تنها به چند پیام تبریک و تصویر تزئینی ختم شوند.

ارزش واقعی این مناسبت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که مادر کارگر، زن شاغل در میانه بلوار، زنان کارگر غیررسمی و همه کسانی که با خطر و فشار اقتصادی زندگی می‌کنند، احساس کنند دیده شده‌اند. خشم ناشی از نادیده گرفتن، یک نارضایتی جدی‌ست و نیازمند اقدامات ساختاری و قانونی فوری از سوی نهادهای مسئول است تا فاصله میان حقوق مکتوب و اجرای آن پر شود.