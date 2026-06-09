فارین پالیسی: ترامپ کنترل جنگ را از دست داده و به مسافر در بحران ایران تبدیل شده است

نشریه فارین پالیسی در تحلیلی نشان داد که دونالد ترامپ کنترل اوضاع در بحران ایران و اسرائیل را از دست داده و تلاش‌هایش برای جداسازی لبنان از مذاکرات صلح با شکست مواجه شده است.

نشریه فارین پالیسی در تحلیل جدید خود به بررسی نقش دونالد ترامپ در بحران جاری میان ایران و اسرائیل پرداخته و نشان داده که رئیس‌جمهور آمریکا عملاً کنترل خود بر این وضعیت پیچیده را از دست داده است.

به گزارش این نشریه، ترامپ که زمانی خود را فرمانده میدان معرفی می‌کرد، اکنون به مسافری بی‌اختیار در جنگ ایران تبدیل شده و تلاش‌هایش برای دستیابی به توافق صلح با بن‌بست مواجه شده است. این وضعیت در شب یکشنبه ۱۸ خرداد به وضوح نمایان شد؛ زمانی که اسرائیل و ایران بار دیگر به تبادل آتش مستقیم پرداختند. اسرائیل به بیروت حمله کرد و سپاه پاسداران با موجی از موشک‌های بالستیک پاسخ داد که همگی رهگیری شدند بدون گزارش تلفات.

ترامپ که از حملات اسرائیل ابراز ناراحتی کرده بود، مدعی شد خود تصمیم‌گیرنده نهایی است و از نتانیاهو خواهد خواست پاسخ ندهد. اما دیپلمات‌های اسرائیلی مانند یحیئیل لایتر در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ دادند که ایران ۱۱ موشک شلیک کرده و اسرائیل چنین حملاتی را تحمل نخواهد کرد و اکنون سایت‌های موشکی ایران را هدف قرار می‌دهد. تحلیل فارین پالیسی حاکی از آن است که ایران به خوبی دریافته چگونه از اهرم‌های فشار خود استفاده کند.

تهران معادله جدیدی در خاورمیانه ایجاد کرده که بر اساس آن هرگونه حمله اسرائیل به حزب‌الله در لبنان می‌تواند با پاسخ مستقیم از خاک ایران مواجه شود. این معادله نه تنها تنش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه ترامپ را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. او که برای خروج از جنگ ایران تحت فشار است، با بحران لبنان نیز روبه‌رو شده و نفوذ واشینگتن بر اسرائیل محدودیت‌های مشخصی دارد.

کاخ سفید همچنان از حق دفاع اسرائیل حمایت می‌کند، اما این بحران محبوبیت ترامپ را کاهش داده و ممکن است به حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آسیب بزند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعتراف کرده که ایران همه مسائل را به هم گره زده و لبنان را بخشی از مذاکرات صلح می‌داند. از سوی دیگر، نتانیاهو با فشار داخلی شدیدی روبه‌روست. نظرسنجی مؤسسه مطالعات امنیت ملی نشان می‌دهد ۵۹ درصد اسرائیلی‌ها خواستار تشدید نبرد با حزب‌الله هستند.

ساکنان شمال اسرائیل که از حملات حزب‌الله آسیب دیده‌اند، نتانیاهو را به نرمش متهم می‌کنند. تلاش‌های ترامپ برای وادار کردن نتانیاهو به عقب‌نشینی از لبنان، عملاً موضع تهران را تقویت کرده است. ایران اعلام کرده هر تجاوز ادامه‌داری با اقدامات کوبنده‌تر مواجه خواهد شد. آتش‌بسی که در اوایل آوریل بین لبنان و اسرائیل برقرار شد، ناقص باقی مانده و تبادل آتش همچنان ادامه دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد که جنگ لبنان و ایران به طور بنیادینی به هم گره خورده‌اند و جدا کردن آنها تقریباً غیرممکن است. ترامپ که زمانی فکر می‌کرد می‌تواند بر بحران مسلط شود، اکنون در میان پیچیدگی‌های منطقه گرفتار شده و هر روز از توانایی او برای مدیریت وضعیت کاسته می‌شود





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