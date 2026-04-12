مروری بر چهل روز جنگ و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی، درمانی و فرهنگی و همچنین کشتار زنان و کودکان. بررسی روایت‌های غالب رسانه‌ای و تلاش برای سانسور و همچنین بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ.

در چهل روز گذشته، فراتر از هدف قرار گرفتن نظامیان، شاهد کشتار گسترده زنان و کودکان بودیم. در فضایی مملو از سانسور رسانه‌ای و فقدان اینترنت، روایت غالب این بود که هر هدف غیرنظامی نیز استفاده نظامی داشته است. این توجیه‌گری‌ها حتی به جایی رسید که کشته شدن زنان و فرزندان نظامیان را قابل قبول جلوه می‌داد. رسانه‌ها و مقامات اسرائیلی با توجیه‌های متعددی این وضعیت را توجیه می‌کردند و به نظر می‌رسید که مفهوم انسانیت در حال حذف شدن است.

این در حالی بود که در ایران، برخی به اصطلاح جنگ‌طلب، از حمله زمینی آمریکا استقبال می‌کردند و این شرایط را لازمه رسیدن به «ایرانی آزاد و آباد» می‌دانستند. این دیدگاه‌ها از سوی مردم ایران پذیرفته نبود، اما نبود آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مانع از ابراز نظر آزادانه می‌شد. بنابراین، صدای این جنگ‌طلبان، صدایی غیررسمی بود که از جانب ایران در سطح جهانی شنیده می‌شد. این فضا بر چهل روز جنگ سایه افکنده بود.\بر اساس فهرست اعلام‌شده توسط هلال‌احمر، می‌توان به آسیب‌های واردشده به کشور در طول جنگ اشاره کرد. کشتار کودکان از همان آغاز جنگ با حمله به مدرسه میناب آغاز شد. حملات به مدارس، مراکز آموزشی، ساختمان‌های مسکونی (با آسیب به بیش از ۹۵ هزار خانه و اسکان ۵ هزار نفر در هتل‌های تهران)، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی (از جمله شریف، شهید بهشتی و علم و صنعت)، آمبولانس‌ها و مراکز امدادی هلال‌احمر، پایگاه‌های اورژانس، زیرساخت‌های انرژی، زیرساخت‌های حیاتی (آب، برق)، تأسیسات پتروشیمی (بیش از ۶۰ مجتمع غیرفعال)، سیلوهای کشاورزی، اماکن و تأسیسات ورزشی (مانند ورزشگاه ۱۲ هزار نفری)، بنادر و زیرساخت‌های کشتیرانی، مراکز تجاری، مراکز رسانه‌ای (صداوسیما و ساختمان تلویزیون العربی)، کتابخانه‌ها، مراکز گردشگری و محیط زیست، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، امدادگران هلال‌احمر و کادر درمان، فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل (پل‌ها و خطوط ریلی)، هواپیماهای ترابری و مسافربری، اماکن تاریخی و مذهبی (کنیسه، کلیسا و حسینیه اعظم زنجان) از جمله اهدافی بودند که مورد حمله قرار گرفتند. در این فهرست، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، قربانی شدن انسان‌هاست. کشتار زنان و کودکان، تنها یک عبارت نیست، بلکه حکایت از رنج مادرانی دارد که دیگر صدای فرزندانشان را نمی‌شنوند و کودکانی که فرصت زندگی را از دست داده‌اند. جنگ، فاجعه‌ای است که نباید رخ دهد.\در این فاجعه، بیش از ۸۰۰ مدرسه تخریب یا آسیب دیده‌اند. دانشگاه‌ها که قرار بود آینده را بسازند، هدف قرار گرفتند و کلاس‌هایی که باید میزبان جوانان می‌بودند، اکنون خالی هستند. امدادرسانی نیز هدف حملات قرار گرفت و آمبولانس‌ها، پایگاه‌های اورژانس و حتی نیروهای امدادی مورد حمله قرار گرفتند؛ کسانی که جان انسان‌ها را نجات می‌دهند، خود در معرض خطر قرار گرفتند. حمله به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و کادر درمان، نشان‌دهنده زیر سؤال رفتن مرزهای انسانیت است. زیرساخت‌ها، از انرژی و تأسیسات حیاتی گرفته تا آب، برق و شبکه‌های حمل‌ونقل، نیز سهم بزرگی از این حملات را به خود اختصاص دادند. آسیب به این زیرساخت‌ها، تنها در لحظه حمله نمود پیدا نمی‌کند، بلکه زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث قطعی‌ها، اختلال‌ها و دشواری‌هایی می‌شود که هر روز تکرار می‌شوند. علاوه بر اینها، فرهنگ و هویت نیز مورد حمله قرار گرفت. کتابخانه‌ها و اماکن تاریخی آسیب دیدند. در نهایت، باید به پیامدهای اقتصادی جنگ نیز اشاره کرد؛ بهای طلا، دلار و سکه و همچنین تاثیر مذاکرات سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت





جنگ کشتار غیرنظامیان زیرساخت بحران انسانی آسیب‌های جنگ

