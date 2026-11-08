فاجعه مدیریتی بارندگی در تهران و خسارات جانی و مالی گسترده

بررسی جامع خسارات ناشی از بارندگی در تهران و ۱۵ استان کشور، از مرگ ۸۳ ساله خاوران تا ناکارآمدی طرح جامع ۱۳۸۶ و شکست سیستم هشدار سریع.

پس از بارش‌های شدید در روزهای شانزدهم و هفدهم آبان‌ماه، امیدهای مردم به یک روز بارانی واقعی در کلان‌شهر تهران به واقعیتی تلخ بدل شد. نتیجه این بارش‌های ممتد نه تنها کاهش خشکی، بلکه پارادایمی از بی‌نظمی شهری بود که با بسته‌شدن راه‌ها، جاری‌شدن آب در خیابان‌ها و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی همراه بود. مدیریت‌نشدن این روزهای بارانی در تهران ، خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار آورد که ابعاد آن از آسیب به شهروندان ساده تا ریزش بناها و تصادفات مرگبار متغیر است.

در خیابان خاوران تهران، شدت بارش‌ها منجر به ریزش کامل یک خانه مسکونی شد که فاجعه‌انگیزترین پیامد آن، فوت یک مرد ۸۳ ساله بود. همزمان در مسیرهای مواصلاتی، اتوبوس حامل اعضای یک تیم بسکتبال دختران چپ کرد که طی این حادثه برخی بازیکنان و سرمربی تیم دچار مصدومیت شدند. در حوزه آموزش نیز روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از ریزش سنگ در این مجموعه خبر داد که منجر به آسیب رسیدن به یک خودرو گردید. این رویدادها نمادی از آسیب‌پذیری عمومی شهر در برابر هفت آسمان بی‌برنامه‌ریخت شده است.

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آمار رسمی خسارات در برابر واقعیت خیابان‌ها

پدرام قودجانی، رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شنبه شب ۱۶ آبان آخرین آمار رسمی را منتشر کرد. بر اساس اعلام او، در سطح شهر تهران ۲۲ نقطه آب‌گرفتگی شناسایی شده و ۴۳ مورد آب‌گرفتگی دیگر در معابر و واحدهای مسکونی و تجاری گزارش شده است. همچنین ۱۳ مورد سقوط درخت و چهار مورد پارگی کابل برق در این آمار ثبت شده است.

با این حال، این اعداد رسمی با واقعیت‌های نقل‌شده توسط شهروندان در فضای مجازی همخوانی کامل ندارد. گزارش‌های مردمی نشان‌دهنده این است که خیابان‌های متعددی در شهر با مشکل آب‌گرفتگی شدید مواجه شده‌اند و تردد تبدیل به معضلی بزرگ برای ساکنان شده است. آمار ارائه‌شده توسط نهاد رسمی، حداقلِ معضلات موجود است و بسیاری از مشکلات کوچک‌تر و بزرگ‌تر در کوچه‌ها و محلات را نادیده می‌گیرد که نشان‌دهنده ناکارآمدی در پایش دقیق تمام نقاط شهر است.

نقد طرح جامع شهرسازی تهران و کندی اجرا

علی اعطا، عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران و مشاور وزیر راه و شهرسازی، وضعیت بحرانی حاضر را ریشه در ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و طرح‌های شهرسازی می‌داند. طرح جامع تهران که در سال ۱۳۸۶ به عنوان سند اصلی مدیریت و توسعه شهر تصویب شد، چارچوبی برای ایمن‌سازی شهر پیشنهاد کرد. اما پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، این سند هنوز به شکل کامل اجرا نشده و تا سال ۱۴۰۵ هیچ‌یک از اقدامات کلیدی آن محقق نشده است.

در بخش اول راهبردهای طرح سال ۱۳۸۶، با تأکید بر سیل‌خیز بودن تهران و اشاره به نمونه‌های تاریخی مانند سیل دربند و امامزاده داوود، سامان‌دهی روددره‌ها و آزادسازی حریم رودخانه‌ها توصیه شده بود. همچنین توسعه کانال‌های زیرزمینی و حوضچه‌های کنترل جریان سیلاب و نصب پایشگرهای بارندگی برای ایجاد سیستم هشدار سریع پیش‌بینی شده بود. تلاش‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران برای تملک حریم رودخانه‌ها به دلیل تخلفات انباشته و ارزش بالای زمین‌ها، کُند و سخت انجام شده است.

نتیجه عملی این کم‌کاری‌ها این است که در حالی که طرح جامع تهران بر توسعه شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی تا ۷۰۰ کیلومتر تأکید داشت، در حال حاضر تنها حدود ۴۵۰ کیلومتر از این شبکه توسعه یافته است. همچنین سامانه هشدار سریع سیل هنوز به مرحله یکپارچگی نرسیده و پوشش تمام مناطق یا اعلام لحظه‌ای خطر به شهروندان را ندارد. بازنگری در این طرح با تشکیل شورای مشترک شامل وزارت راه، شهرداری و شورای شهر آغاز شده و قرار است خروجی آن تا سال ۱۴۰۶ اعلام شود.

گسترش بحران به ۱۵ استان و تلفات ملی

وضعیت بحرانی بارش باران تنها مختص تهران نیست و گسترش یافته است. محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد که بارش‌ها در استان‌های کرمانشاه، ایلام، زنجان، بوشهر، مرکزی، اصفهان، مازندران، اردبیل، گیلان و تمام مناطق قرارگرفته در دامنه‌های جنوبی البرز به شدت ادامه دارد. در این مناطق خطر سیل، آب‌گرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و آسیب به شبکه‌های گاز، برق و مخابرات وجود دارد.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، لرستان، کردستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز شاهد بارش سنگین و آب‌گرفتگی معابر هستند. در لرستان بارش باران منجر به قطع برق صد روستا و بسته شدن راه دسترسی به ۱۵۸ روستا شده است. علاوه بر این، مناطقی در ایلام، البرز، محلات استان مرکزی و کوهرنگ چهارمحال و بختیاری دچار سیل‌زدگی جدی شده‌اند.

میزان تلفات انسانی در سطح کشور نگران‌کننده است. مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در سه روز اخیر چهار کشته و ۱۱ زخمی به علت حوادث جوی مانند ریزش نما، سقوط درخت و تصادف ثبت شده است. در حوادث جاده‌ای نیز ۲۱ نفر کشته و ۵۳۴ نفر زخمی شده‌اند. ۱۳۲ تیم در قالب ۴۵۲ نیروی عملیاتی در ۵۳ منطقه درگیر حادثه به هزار و ۲۵۶ نفر متأثر از حوادث جوی خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

بارندگی در ایران نه تنها به کنترل کم‌آبی ختم نشده، بلکه مدیریت لحظه‌ای و بی‌برنامه این پدیده، خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها و شهروندان وارد کرده است. مسئولیت پیشگیری و کاهش خطرپذیری در شهری مانند تهران، بر عهده نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شهرسازی است و بخش مهمی از آسیب‌پذیری شهر در فرآیند توسعه شهری شکل گرفته است که نیازمند بازنگری اساسی در اولویت‌های عمرانی است.