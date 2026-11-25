آمار رسمی مسمومیت‌های الکلی در نیشابور به ۲۳۰ نفر رسید. دکتر تقدیسی حیدریان از ۵ فوت و ۵ مرگ مغزی خبر داد. پیامدهای خطرناک متانول و وضعیت بیماران را بخوانید.

شهر نیشابور در استان خراسان رضوی از تاریخ ۲۵ آبان‌ماه تاکنون کانون اصلی گزارش‌های مربوط به مسمومیت‌های الکلی در ایران بوده است. بر اساس آخرین ارقام اعلام شده تا شامگاه چهارشنبه، تعداد مبتلایان در این شهر به ۲۳۰ نفر رسیده است. این عدد نسبت به ظهر همان روز نیز افزایش داشته و نیشابور را به نقطه‌ای با بیشترین آمار ابتلا در سطح کشور تبدیل کرده است. ارقام نهایی همچنان در حال تغییر هستند و احتمال افزایش بیشتر موارد با توجه به روند مراجعه بیماران وجود دارد.

آمار دقیق بیماران و تلفات در نیشابور

دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، جزئیات دقیقی از وضعیت مراجعه‌کنندگان ارائه داده است. طبق اعلام وی، از مجموع ۲۳۰ نفر مبتلا، در حال حاضر ۵۴ نفر در بیمارستان‌های نیشابور بستری هستند. همچنین ۱۲۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه ترخیص شده‌اند که از این تعداد، ۱۶ نفر با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کرده‌اند. ۳۶ نفر دیگر برای درمان تخصصی‌تر به مراکز درمانی مشهد و سبزوار منتقل شده‌اند. توزیع این بیماران به گونه‌ای است که ۲۶ نفر به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار اعزام شده‌اند. متاسفانه ۵ مورد فوت و ۵ مورد مرگ مغزی نیز در میان این آمار ثبت شده است.

Also read اعدام‌ها در ایران؛ چگونه می‌توان در برابر سونامی مرگ ایستاد؟

دامنه سنی و حساسیت کودکان به سم

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که طیف سنی قربانیان و مبتلایان بسیار گسترده است. این آمار از ۱۲ سالگی شروع می‌شود و تا ۶۰ سالگی ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از افراد مسموم‌ شده کمتر از ۲۰ سال سن داشته‌اند. این مسئله نشان‌دهنده نفوذ این بحران به لایه‌های مختلف جامعه و گروه‌های سنی مختلف است. پیامدهای این مسمومیت‌ها نیز بسیار متنوع و شدید است. برخی افراد جان خود را از دست داده‌اند، شماری دچار مرگ مغزی شده‌اند و گروهی نیز برای ادامه درمان به دیالیز نیاز پیدا کرده‌اند. شدت مسمومیت در برخی بیماران به اندازه‌ای است که علاوه بر مراقبت‌های ویژه، نیاز به دیالیز برای خارج کردن مواد سمی از خون وجود دارد.

مکانیسم سمیت متانول و خطرات پنهان

دکتر تقدیسی حیدریان هشدار می‌دهد که متانول نوعی الکل صنعتی است که در صنایع شیمیایی، تولید حلال‌ها و برخی محصولات صنعتی کاربرد دارد. این ماده با الکل خوراکی یا اتانول کاملاً متفاوت است و مصرف آن حتی در مقادیر نسبتاً کم نیز پیامدهای بسیار خطرناکی دارد. متانول پس از ورود به بدن، در کبد به ترکیبات سمی به ویژه اسید فرمیک تبدیل می‌شود. این مواد با افزایش شدید اسیدیته خون، عملکرد سلول‌ها را مختل کرده و به اندام‌های حیاتی آسیب می‌رسانند. خطر متانول تنها به خود این ماده محدود نمی‌شود، بلکه فرآیند تبدیل آن در بدن عامل اصلی تخریب است.

علائم دیررس و آسیب‌های جدی بینایی

یکی از ویژگی‌های خطرناک مسمومیت با متانول، تأخیر در بروز نشانه‌های آن است. ممکن است فرد در ساعات ابتدایی پس از مصرف احساس کند مشکل خاصی ندارد، اما با گذشت چندین ساعت، علائم مسمومیت آشکار می‌شوند. این فاصله زمانی می‌تواند فریب‌دهنده باشد و مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر بیندازد. علائم اولیه شامل سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه و ضعف است. با پیشرفت مسمومیت، نشانه‌های جدی‌تری مانند تاری دید، اختلال در تشخیص رنگ‌ها، مشاهده تصاویر غیرطبیعی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و کما بروز می‌کند. آسیب به عصب بینایی یکی از مهم‌ترین عوارض است که می‌تواند به نابینایی دائمی منجر شود.

تأثیر بر کلیه‌ها و اقدامات بعدی

اگرچه عصب بینایی و سیستم عصبی مرکزی اصلی‌ترین هدف‌های متانول هستند، اما کلیه‌ها نیز در معرض خطر جدی قرار دارند. اسیدی شدن خون، اختلال در گردش خون، افت فشار و آسیب‌های سلولی می‌تواند عملکرد کلیه‌ها را مختل کند. در چنین شرایطی احتمال کاهش دفع ادرار، افزایش کراتینین خون و بروز نارسایی حاد کلیه وجود دارد. شدت مسمومیت در برخی بیماران به حدی است که نیاز به دیالیز برای پاکسازی خون حس می‌شود. آمار نهایی همچنان پویا است و با ادامه روند بررسی موارد جدید، احتمال تغییر تعداد مبتلایان و پیامدهای ناشی از این مسمومیت‌ها وجود دارد. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هشدار می‌دهند که این بحران همچنان فعال است و نیازمند توجه فوری به علائم هشداردهنده است.