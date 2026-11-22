بررسی حوادث تلخ مرگ کودکان در ارومیه، همدان و نیشابور ناشی از مسمومیت و خفگی و توصیه‌های ضروری برای پیشگیری از تکرار این فاجعه‌های انسانی.

ترکیبی از حوادث تلخ و غیرقابل جبران در سه شهر مختلف ایران، هوشیاری عموم را نسبت به خطرات پنهان در محیط زندگی و نگهداری نامناسب مواد خطرناک جلب کرده است. نخستین سانحه در ارومیه رخ داد و پسربچه خردسالی در روستای نوی مرگور جان خود را از دست داد. این کودک دور از چشم والدینش به سراغ ظرفی رفته بود که در آن نفت نگهداری می‌شد و اقدام به خوردن مقداری از آن کرده بود. والدین کودک وقتی متوجه بدحالی او شدند، وی را به‌سرعت به بیمارستان منتقل کردند. کودک خردسال چند روزی در بیمارستان بستری بود، اما در نهایت تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌فایده ماند و او جانش را از دست داد.

جزئیات دقیق حادثه ارومیه و روستای نوی مرگور

در این حادثه تراژیک در ارومیه، علت اصلی مرگ پسربچه خردسال، مصرف مستقیم مواد نفتی نگهداری شده در ظرف نامناسب بود. روستای نوی مرگور مکان وقوع این اتفاق بود که در آن کودک از حضور ناظران دور بوده است. انتقال سریع به بیمارستان انجام شد اما زمان برای نجات کافی نبود. این موضوع نیازمند توجه جدی به محل نگهداری مواد اشتعال‌زا و خطرناک در منزل است تا از دسترسی کودکان به آن‌ها جلوگیری شود.

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نکته قابل تامل این است که با وجود بستری شدن کودک برای چند روز، پزشکان موفق به زنده نگه داشتن او نشدند. این فاجعه بار دیگر ضرورت مراقبت بیشتر از کودکان و نگهداری مواد خطرناک، به‌ویژه نفت و سایر مواد سوختی در مکان‌های دور از دسترس آنها را یادآوری کرد. مسئولان بهداشتی بر نظارت دقیق‌تر بر نگهداری این قبلی مواد در محیط‌های مسکونی تاکید دارند.

تحقیقات پزشکی قانونی همدان درباره مرگ شاهان

در دومین حادثه که در همدان رخ داد، پسربچه 2ساله‌ای به نام شاهان بر اثر بلعیدن یک پیچ فلزی و گیر کردن پیچ در گلویش و انسداد مسیر تنفسی جان خود را از دست داد. مرگ شاهان در حالی رخ داد که والدینش به محض اطلاع از حادثه تلاش زیادی برای نجات جان او کردند، اما متأسفانه وی بر اثر خفگی جان باخت. به گفته مدیرکل پزشکی قانونی همدان، شاهان کوچولو پس از بلعیدن پیچ فلزی 3سانتی‌متری و انسداد راه تنفسی، جان خود را از دست داد.

محمد مالمیر، مدیرکل پزشکی قانونی همدان، جزئیات دقیقی از علل این مرگ ارائه داد. او توضیح داد که بر اثر بی‌احتیاطی و غفلت لحظه‌ای در نگهداری وسایل ریز و خطرناک، این کودک یک پیچ را بلعید که ورود این جسم خارجی به مجاری تنفسی موجب انسداد مسیر هوا و خفگی او شد. این بیانیه بر اهمیت نظارت لحظه‌ای بر اشیاء ریز در دسترس کودکان تاکید دارد.

اندازه پیچ فلزی بلعیده شده توسط شاهان، 3سانتی‌متر اعلام شده است که حجم قابل توجهی برای مجاری تنفسی یک کودک 2ساله محسوب می‌شود. گیر کردن این جسم در گلو و انسداد مسیر تنفسی، عامل اصلی فوت وی بود. خانواده کودک تلاش‌های فوری برای جلوگیری از خفگی انجام دادند اما موفقیت‌آمیز نبود. این مورد نمونه‌ای از خطرات ناشی از اشیاء فلزی کوچک در محیط زندگی است.

مرگ جوان 27 ساله و مسمومیت 30 نفر در نیشابور

همزمان با این حوادث، ماجرای مسمومیت الکی ۳۰ نفر در نیشابور مطرح شده و ۳ نفر جان باختند. یکی از قربانیان این حادثه، مرگ یک جوان 27 ساله بود. همچنین مسمومیت ۵ نفر دیگر به دلیل استفاده از الکل دست ساز گزارش شده است. این ارقام نشان‌دهنده گستردگی بحران مسمومیت‌های ناشی از مواد غیرمجاز است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که استفاده از الکل دست ساز عامل اصلی مسمومیت‌ها در نیشابور بوده است. جان باختن ۳ نفر از جمله یک جوان 27 ساله، پیامدهای مرگبار مصرف این مواد را به روشنی نشان می‌دهد. تعداد کل مبتلایان به این طغیان سمی به ۳۰ نفر می‌رسد که وضعیت بحرانی را ایجاد کرده است.

پلیس و مراجع بهداشتی بر خطرات جدی الکل‌های غیربهداشتی و دست‌ساز هشدار می‌دهند. مرگ جوان 27 ساله و مسمومیت ۵ نفر به دلیل استفاده از الکل دست ساز، هشدارهایی جدی برای عموم است. کنترل توزیع و مصرف این مواد نیازمند اقدامات فوری‌تر از سوی نهادهای نظارتی است.

آینده تحقیقات پلیس درباره فوت شادی خیری

در کنار حوادث مسمومیت و ایمنی، ماجرای فوت شادی خیری دانشجوی دانشگاه شریف نیز در جریان است. پلیس اعلام کرده که تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد. این مورد هنوز جزئیات کامل خود را منتشر نکرده اما در جریان بررسی دقیق پلیس است.

هویت شادی خیری به عنوان دانشجوی دانشگاه شریف تایید شده است. ادامه تحقیقات پلیس نشان‌دهنده حساسیت ویژه بر روی این پرونده است. هنوز گزارش رسمی نهایی در مورد علل فوت منتشر نشده و مراجع قضایی در حال بررسی اسناد و مدارک هستند. انتظار می‌رود نتایج تحقیقات در آینده نزدیک برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود.