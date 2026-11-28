بررسی پیگرد قضایی بدهکاران پلتفرم‌های فروش اقساطی پس از کمپین‌های جمعه سیاه، افزایش قیمت‌های دستوری و آسیب‌های مالی شدید به شهروندان.

پلتفرم‌های فروش اقساطی در بازه زمانی اخیر، اقدامات جدی و قضائی را در راستای پیگیری بدهی‌های معوقه خود آغاز کرده‌اند. این اقدامات هم‌زمان با اوج‌گیری تبلیغات و جو روانی ناشی از رویداد جمعه سیاه (Black Friday) انجام شده است که در آن‌ها خریدهای قسطی به شدت تشویق می‌شد. انتشار گسترده پیامک‌های اخطار پیگیری حقوقی در بستر شبکه‌های اجتماعی اجتماعی، واکنش‌های تندی را میان خریداران ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های واصله، نخستین پیامد این پیگیری‌ها، مطالبه خسارت تأخیر ، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله توسط پلتفرم‌هاست. این هزینه‌های افزوده، حتی برای مبالغ اندک بدهی، می‌تواند اعتبار مالی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در برخی روایت‌ها از احتمال مسدودشدن سیم‌کارت و حساب‌های بانکی در مراحل بعدی این فرآیند حقوقی خبر داده شده است.

توسعه چرخه بدهی در کالاهای مصرفی روزمره

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هفته‌های اخیر، پیامک‌های تبلیغاتی خرید اقساطی به مناسبت جمعه سیاه، تلفن همراه شهروندان را پر کرده است. این تبلیغات با شعارهایی علیه خرید نقدی، مصرف‌کنندگان را به سمت استفاده از اعتبارهای خرید سوق می‌دهند. اکنون اعتبار خرید برای تهیه ساده‌ترین نیازهای روزمره در دسترس قرار گرفته است. این نیازها شامل مواد غذایی و کالاهای سوپرمارکتی با عمر مصرف کوتاه، تا پوشاک، کفش و محصولات مراقبت از پوست و مو می‌شود. خرید اقساطی دیگر محدود به کالاهای گران‌قیمت و خریدهای ضروری و برنامه‌ریزی‌شده نیست. این شیوه به‌تدریج به بخشی از الگوی مصرف روزمره مردم تبدیل شده است. سازوکار این پلتفرم‌ها به‌گونه‌ای است که پرداخت به‌موقع اقساط و افزایش اعتبار خرید، امکان خریدهای بعدی و بزرگ‌تر را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند.

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تکنیک‌های روانی قیمت‌گذاری و شکار مشتریان

در تحلیل تجربه "سمیرا"، خریدار پررو با پلتفرم‌های خرید اقساطی، این چرخه با جزئیات روشنی تشریح می‌شود. او دریافت بیش از ۱۰۰ پیام تبلیغاتی مربوط به جمعه سیاه را تأیید می‌کند. سمیرا قصد خرید کفش داشته و در فاصله سه هفته، شاهد افزایش قیمت آن بوده است. او به بهانه نزدیک شدن جمعه سیاه و ترس از گران‌ترشدن، اقدام به خرید کرده است. بلافاصله پس از خرید، همان برند تخفیف جمعه سیاه را اعلام کرد. به گفته او، قیمت را سه پله بالا برده و سپس یک پله پایین آورده بودند. حتی قیمت تخفیف‌خورده به قیمت اولیه نرسیده است. این رفتار به عنوان یک بازی روانی با مصرف‌کننده توصیف شده است. هدف این است که احساس شود اگر همین حالا خرید نکند، فرصت را از دست داده است.

دیدگاه کارآفرینان نسبت به پرداخت‌های خرد اقساطی

سمیرا که کسب‌وکاری در حوزه ارائه خدمات دارد، از تغییر رفتار مشتریان نسبت به پرداخت اقساطی پرده برمی‌دارد. مشتری‌ها مدام می‌پرسند چرا امکان پرداخت اقساطی از طریق اسنپ‌پی برای خدمات او فراهم نیست. مشتریان درخواست می‌کنند هزینه خدماتی مثل ماساژ را در چهار قسط بپردازند. او معمولاً با این درخواست‌ها موافقت نمی‌کند. وقتی خدماتی ماهانه یا دوره‌ای ارائه می‌شود، پرداخت در چند قسط منطقی به نظر نمی‌رسد. مشتری تا ماه‌ها بابت خدمتی که استفاده‌اش تمام شده، بدهکار باقی می‌ماند. از سوی دیگر، او برای ارائه خدماتش باید مرتب مواد و محصولات خارجی بخرد. قیمت این کالاها مدام افزایش پیدا می‌کند. چنین شیوه‌ای برای کسب‌وکار او صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر پلتفرم پول را یکجا به او پرداخت کند، باز هم ترجیح می‌دهد وارد این چرخه نشود.

آسیب‌های اقتصادی خانوارها و هشدارهای کارشناسی

در گفت‌وگو با روزنامه شرق، مردی از تغییر نگرش عمومی نسبت به بدهی صحبت می‌کند. او می‌گوید قبلاً فوت کردن با بدهی زیاد تعجب‌آور بود. اما حالا همه به بدهکاران واقعی تبدیل شده‌اند. او ماهانه حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان باید برای این خریدها پرداخت کند. این مبالغ فارغ از ضروری بودن خریدهاست. به جای پایین آوردن قیمت‌ها برای خرید واقعی، مردم را به خرید اقساطی سوق داده‌اند. حتی رستوران‌ها نیز محل خرید قسطی شده‌اند. او این وضعیت را نوعی فریب مردم می‌داند نه لطف. در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، افراد از وضعیت شغلی و درآمد ماه آینده خود اطمینان ندارند. پذیرفتن تعهدات مالی بلندمدت می‌تواند آن‌ها را در موقعیت دشواری قرار دهد.

توصیه‌های عملی برای مدیریت مالی در تورم

سمیرا با تجربه‌ای که از این کمپین‌ها کسب کرده، توصیه‌های صریحی برای شهروندان دارد. او به مشتریان خود می‌گوید اگر پول ندارید، فعلاً خرید نکنید. او معتقد است اگر توان خرید چیزی را نداریم، بهتر است از آن صرف‌نظر کنیم. این توصیه تنها برای کالاهای غیرضروری صادق است. مگر اینکه جزء نیازهای ضروری زندگی باشد. او تأکید می‌کند که این قاعده شامل خود او نیز نمی‌شود. مدیریت مالی در این شرایط نیازمند انضباط شدید است. پلتفرم‌های فروش اقساطی با ایجاد توهم قدرت خرید، تعهدات مالی تازه و بدهی‌های پی‌درپی برای خانوارها به همراه دارند. شفافیت در قیمت‌گذاری و پرهیز از خریدهای هیجانی می‌تواند از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.