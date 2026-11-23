گزارش کامل از شیوع مسمومیت الکلی در نیشابور؛ سیدمیلاد تقدیسی حیدریان از مرگ ۴ نفر، مرگ مغزی ۴ بیمار و بستری شدن ۸۲ نفر خبر داد.

شیوع ناگهانی و کشنده‌ی مسمومیت‌های الکلی در شهر نیشابور ، موجی از نگرانی را در میان شهروندان و مسئولین بهداشتی ایجاد کرده است. سیدمیلاد تقدیسی حیدریان ، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، با اعلام آمار دقیق و تکان‌دهنده از وضعیت سلامت شهروندان این شهرستان، خبر داد که طی ۷۲ ساعت گذشته، تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و آلوده به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

تلفات و وضعیت بحرانی بیماران مسموم

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، تاکنون جان ۴ نفر در جریان این بحران بهداشتی به دلیل مسمومیت الکلی از بین رفته است. علاوه بر فوتی‌ها، وضعیت سلامتی چندین بیمار دیگر بسیار نگران‌کننده توصیف شده است. دقیقاً ۴ نفر دیگر از مراجعین به مراکز درمانی دچار مرگ مغزی شده‌اند و وضعیت سلامت ۲ نفر دیگر نیز از نظر وقوع مرگ مغزی مشکوک ارزیابی شده است.

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تیم‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حال انجام بررسی‌های بالینی و اقدامات تشخیصی دقیق برای تعیین نهایی وضعیت این دو بیمار مشکوک هستند. این ارقام غم‌انگیز نشان‌دهنده‌ی شدت آلودگی الکل‌های مصرفی و خطر جانی فوری است که خانواده‌های زیادی را با تهدید مستقیم مواجه کرده است. مسئولین بهداشتی بر این نکته تأکید دارند که زمان طلایی برای مداخله درمانی در این موارد بسیار کوتاه است و هر لحظه تأخیر می‌تواند سرنوشت بیماران را تغییر دهد.

آمار دقیق مراجعات و انتقال به مراکز دیگر

سیدمیلاد تقدیسی حیدریان در تشریح جزئیات آمار مراجعات اعلام کرد که در مجموع ۱۷۳ نفر به سه مرکز درمانی اصلی در نیشابور مراجعه کرده‌اند. این مراکز درمانی شامل بیمارستان ۲۲ بهمن، بیمارستان پیامبر اعظم و بیمارستان حکیم می‌باشند که همگی در حال پذیرش و درمان بیماران مسموم هستند. ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از همان ساعات اولیه بروز این حادثه فعال شده است.

اقدامات درمانی با سرعت عمل بالا آغاز شده و اکنون هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تجهیزات پزشکی، ملزومات تخصصی، نیروی انسانی متخصص و امکانات عمومی در سطح شهرستان نیشابور احساس نمی‌شود. بر اساس گزارش تکمیلی منتشر شده، در حال حاضر ۸۲ نفر از بیماران همچنان بستری هستند و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. همچنین ۴۴ نفر از مراجعین پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و ثبات وضعیت سلامتی، ترخیص شده‌اند.

در شرایطی که برخی بیماران بهبود یافته‌اند، ۲۶ نفر دیگر به دلیل نیاز به تجهیزات پیشرفته‌تر یا فضای بستری بیشتر، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی شهر مشهد اعزام شده‌اند. سیدمیلاد تقدیسی حیدریان تأیید کرد که هشت بیمار با شرایط حاد مسمومیت الکلی، با استفاده از اتوبوس آمبولانس به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد منتقل شده‌اند تا درمان‌های تخصصی‌تر را دریافت کنند.

هشدار جدی درباره مشارکت کودکان و نوجوانان

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این فاجعه بهداشتی، حضور طیف سنی پایین در میان افراد مسموم شده است. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با ابراز تأسف اعلام کرد که ۱۹ نفر از کل مسمومان کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. این آمار نشان‌دهنده‌ی نفوذ گسترده‌ی الکل در لایه‌های جوان و نوجوان جامعه است.

کمترین سن گزارش شده در میان قربانیان این مسمومیت‌ها، تنها ۱۲ سال ثبت شده است. این واقعیت تلخ ضرورت توجه جدی‌تر والدین و اولیای آموزشی را به موضوع نظارت بر کودکان و نوجوانان برجسته می‌کند. مسئولین بهداشتی هشدار می‌دهند که آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها برای جلوگیری از دسترسی نوجوانان به این مواد خطرناک، یک اولویت فوری در سطح شهر نیشابور است.

علائم خطر و اقدامات اولیه تا رسیدن اورژانس

دکتر تقدیسی حیدریان با تأکید بر خطرات جدی مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز، تصریح کرد که وجود متانول در این نوشیدنی‌ها می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری از جمله نابینایی دائمی، آسیب‌های شدید مغزی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. یکی از ویژگی‌های کشنده‌ی این مسمومیت‌ها این است که علائم آن ممکن است تا ۲۴ ساعت پس از مصرف ظاهر نشوند، بنابراین افراد نباید منتظر بروز نشانه‌ها بمانند.

وی از شهروندان خواست در صورت مصرف هرگونه مشروبات الکلی دست‌ساز یا مشکوک، حتی در صورت نداشتن علائم اولیه، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند. علائم هشدار دهنده شامل تاری دید، سردرد شدید، سرگیجه، اختلال در تعادل، تهوع، استفراغ، اختلال تنفسی و کاهش سطح هوشیاری است. در صورت مشاهده هر یک از این نشانه‌ها، مراجعه سریع به اورژانس بیمارستان‌های ۲۲ بهمن، پیامبر اعظم و حکیم نیشابور ضروری است.

برای کمک به افراد مشکوک به مسمومیت، تماس با اورژانس ۱۱۵ و اعلام دقیق وضعیت فرد اولین اقدام است. فرد مسموم نباید تنها گذاشته شود و سطح هوشیاری و وضعیت تنفس او باید مرتب بررسی شود. اگر فرد هوشیاری خود را از دست داده اما تنفس طبیعی دارد، باید به پهلو و در وضعیت ریکاوری قرار گیرد تا خطر خفگی کاهش یابد. در صورت قطع تنفس، احیای قلبی ریوی باید بلافاصله آغاز شود و راهنمایی‌های تلفنی کارشناس اورژانس دنبال گردد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تأکید کرد که نباید فرد مسموم را وادار به استفراغ کرد و نباید بدون دستور پزشک دارویی به او داده شود. نگهداری ظرف یا بطری ماده مصرف شده برای ارائه اطلاعات به کادر درمان مفید است، اما نباید باعث تأخیر در اقدامات امدادی شود. زمان در مسمومیت‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و اقدامات صحیح اولیه می‌تواند جان بیمار را نجات دهد.