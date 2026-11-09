گزارش از کشته شدن ۱۴ مهاجر در نزدیکی کرت یونان و ۳۹ نفر در سناگال؛ همچنین بررسی تنش‌های دیپلماتیک مارکو روبیو با متحدان اروپایی در نشست گ۷.

کشتی کانتینربر با پرچم مراکش در نزدیکی جزیره کرت یونان باعث غرق شدن قایق حامل مهاجران شد. گارد ساحلی یونان دوشنبه ۱۸ آبان گزارش داد که این حادثه منجر به مرگ ۱۴ مهاجر و نجات ۱۸ نفر دیگر شده است. این رویداد دومین فاجعه مرگبار در آب‌های اطراف این جزیره طی چند روز اخیر است و نشان‌دهنده ادامه خطرات جانی برای پناهجویان است.

جزئیات فاجعه دریایی در یونان و سناگال

مقامات یونانی اعلام کردند که کشتی کانتینربر این مهاجران را در فاصله حدود ۲۸ کیلومتری بندر کالوی لیمنس شناسایی کرده است. علت دقیق مرگ این افراد هنوز مشخص نیست اما احتمال می‌رود قایق آن‌ها چند روز در دریا سرگردان بوده و به دلیل بادهای شدید نتوانسته به ساحل برسد. نجات‌یافتگان در حالی پیدا شدند که از سرما می‌لرزیدند و چهار نفر از آن‌ها شامل یک کودک به بیمارستان منتقل شدند.

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در یک رویداد جداگانه در غرب آفریقا، خبرگزاری رسمی سنگال اعلام کرد شمار جان‌باختگان غرق شدن قایق حامل مهاجران در سواحل این کشور به ۳۹ نفر افزایش یافته است. وزارت کشور سنگال پیش‌تر ۱۷ آبان شمار کشته‌ها را ۲۱ نفر اعلام کرده بود اما پیدا شدن چهار پیکر دیگر در صبح دوشنبه این آمار را تغییر داد. سرنشینان این قایق قصد داشتند بدون مجوز مهاجرت کنند.

مواضع سیاسی مارکو روبیو و گروه هفت

نشست وزیران امور خارجه گروه هفت پس از انتقال امنیتی از مارسی به پاریس برگزار شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در این نشست به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ۲۰۲۸ حضور یافت. او در دیدار با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، به رویکرد تند دولت دونالد ترامپ پایبند ماند و خواستار پایان ترتیبات تجاری ترجیحی اتحادیه اروپا شد.

روبیو همچنین نگرانی‌های واشینگتن درباره دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کرد. او به استناد خودداری این دادگاه از تضمین عدم پیگرد مقامات آمریکایی، تحریم‌هایی را اعلام کرد که از ماه آوریل اجرایی خواهد شد. انتظار می‌رود جنگ ایران و اوکراین از محورهای اصلی گفت‌وگوها در این نشست بین‌المللی باشد.

آثار واقعی بحران مهاجرت بر جوامع

سازمان غیردولتی اقدام برای حقوق بشر و دوستی از مجلس ملی سنگال خواست درباره نحوه مدیریت مهاجرت تحقیق کند. این سازمان اعلام کرد که ابراز تاسف از غرق شدن قایق‌ها کافی نیست و نیاز به اقدامات جدی‌تر است. فرناندو کلاویخو، رییس دولت محلی جزایر قناری نیز هشدار داد که موج تازه ورود مهاجران به رکورد سال ۲۰۲۴ نزدیک می‌شود.

نیروهای امداد دریایی اسپانیا در شش روز نخست نوامبر، سه هزار و ۲۶۱ مهاجر را در آب‌های اطراف جزایر قناری نجات دادند. بر اساس آمار سازمان حقوق مهاجران واکینگ بوردرز، دست‌کم ۶۳۵ مورد از مرگ‌ومیرهای مهاجران در پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مسیر دریایی اسپانیا ثبت شده است. این فشارها تاثیر شدیدی بر خدمات درمانی و حمل‌ونقل وارد کرده است.