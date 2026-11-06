گزارشی مستند از پیامدهای انسانی حملات موشکی به میناب، با تمرکز بر آمار شهدا، شرایط روانی کودکان و نحوه ادای احترام بازماندگان در گلزار شهدا.

در حالی که صدای انفجارها در شهر میناب سکوت را شکسته است، تصویر مردگان و زخمی‌ها در ذهن بازماندگان حک شده است. مادران این شهر در مواجهه با واقعیت‌های تلخ، توصیفی بی‌رحمانه از صحنه‌ها ارائه می‌دهند. آن‌ها شهادت می‌دهند که تکه‌های اجساد کودکان ، کفش‌های آغشته به گوشت و اندام‌های بریده‌شده در میان خاکستر پراکنده بوده است. این توصیفات نشان‌دهنده شدت فجایع انسانی است که باعث فرسایش روح و روان ساکنان این منطقه شده است.

تصویر تلخ قربانیان و بازماندگان

زنان و مادران در میناب با نشانه‌های شدید استرس و ترس دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یک مادر در سن ۴۵ سالگی، تغییرات فیزیکی و روحی خود را این‌گونه توصیف می‌کند که زیر چشمانش گود افتاده، رنگ‌پریده و لاغر شده است. او اشاره می‌کند که در هشت ماه اخیر سابقه عادت ماهانه نداشته و بدنش دچار درد و تورم شده است. این وضعیت روانی و جسمی، نشان‌دهنده فشار روانی شدیدی است که بر بازماندگان حملات وارد شده است.

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داستان‌های شخصی بازماندگان، ابعاد انسانی این تراژدی را روشن می‌سازد. محمدمهدی جنگیچی، دانش‌آموز کلاس پنجمی، در سن ۲۵ سالگی توسط خدا به پدر و مادرش واگذار شده بود. اکنون تنها مکانی که خانواده او در آن گرد هم می‌آیند، مزار اوست. مادر علی و آرینا عرب‌کیش پس از از دست دادن فرزندانشان، با سکوت مرگبار خانه مواجه است. خانه‌ای که پیش از نهم اسفند ۱۴۰۴ شلوغ بود، اکنون تنها با صدای باز و بسته شدن در پرده‌نشینی می‌کند. این پوچی، جان بازماندگان را می‌خورد و آن‌ها را به سمت فروپاشی روانی می‌برد.

تأثیرات روانی بر کودکان و نسل جدید

کودکان بازمانده، آثار عمیق وحشت را بر خود نشان می‌دهند. آرشان و عرشیا عزیزی که از انفجار خارج شده‌اند، دچار عوارض شدید جسمی و روانی شده‌اند. یکی از آن‌ها کم‌شنوا شده و ترس تمام وجودش را فرا گرفته است. هر شب دندان‌قروچه می‌کند و فکش جابه‌جا می‌شود. مادرش می‌گوید دهانش بسته است و حرف نمی‌زند. این شرایط آن‌قدر شدید بوده که نتوانسته‌اند آن‌ها را در مدرسه دیگری ثبت‌نام کنند، زیرا بچه‌ها به دلیل استرس و اضطراب بالا، قادر به درس خواندن نیستند.

دکتر به یکی از این کودکان پرسیده است چرا به مدرسه نمی‌رود و کودک پاسخ داده است: "اگر بروم موشک بزنند چه؟ اگر زیر آوار بمانم چه؟ اگر دست و پاهایم جدا شود چه؟". این سوالات نشان‌دهنده ترس عمیق کودکان از تکرار فجایع گذشته است. بچه‌های مدارس دیگر مدام درباره آن روز موشک‌باران صحبت می‌کنند و مادران ناچار شده‌اند فرزندانشان را کنار هم‌کلاسی‌های قدیمی‌شان بگذارند تا بتوانند با این بحران کنار بیایند.

گلزار شهدا بهشت زهرای میناب

گلزار شهدای بهشت زهرای میناب به مقصد اصلی ساکنان تبدیل شده است. این قبرستان در ورودی شهر قرار دارد و ۱۶۸ مزار شانه به شانه از روی زمین بیرون آمده‌اند. مردان خانواده‌ها با دستان خودشان قبرها را کنده و تکه‌ها را جا داده‌اند. اکنون هر روز و هر ساعت، زنان و کودکان و مردان میان مزارها در رفت‌وآمدند. برخی زیرانداز پهن کرده‌اند و ظرف‌های غذایشان را روی مزار گذاشته‌اند. فلاسک چای دست‌به‌دست می‌شود و اسباب‌بازی کودکان روی زمین ریخته شده است.

در این فضای غم‌انگیز، تلاش‌هایی برای زنده نگه داشتن امید و یاد شهدا دیده می‌شود. دانش‌آموزانی با مقنعه و لباس فرم و زنان چادری که خادم‌اند، در میان مزارها می‌گردند. گل‌های پرپر روی مزارها تزیین شده و گلدان‌های گل مصنوعی روی تمام مزارها قرار گرفته است. روی برخی از سنگ قبرها، نوشته‌ای چسبانده شده است. مثل مزار "محمد جمالی‌نژادی" که دوستش "نیکی فراتی" برایش دلنوشته‌ای چسبانده که می‌گوید: "همه دلتنگت هستند".

ادای احترام‌های خاص در فضای گلزار

بازماندگان با روش‌های خاص خود به ادای احترام می‌پردازند. یکی گل‌های پرپر را جمع کرده، دیگری پخش کرده روی مزار. آن یکی گلدانی آورده و مشغول تزیین است. چای می‌خورند، به کناری‌شان تعارف می‌کنند، نخود پخش می‌کنند و عکس‌های بچه‌ها را در اندازه‌های کوچک روی مزارها قرار داده‌اند و هرکس می‌آید، به نشان هدیه تقدیمش می‌کنند. این رفتارها نشان‌دهنده تلاش برای حفظ پیوند عاطفی با عزیزان از دست رفته است.

محوطه گلزار، حتی در ساعت ۱۰ شب سیزدهم آبان که روز دانش‌آموز است، مانند ساعت ۱۰ صبح پر هیاهو است. گروهی برای بازی با بچه‌ها آمده‌اند و دو ساعت پیش کنار مزارها، برای "محمد لقمانی" دانش‌آموز شجره طیبه که هوادار تیم استقلال بود، با بادکنک‌های آبی جشن تولد گرفته‌اند. اهالی میناب، صبح و شب‌شان کنار این بچه‌ها می‌گذرد. وفات باشد، اینجا هستند، ولادت باشد، اینجا هستند. تولد کسی باشد با کیک دور مزارها جمع می‌شوند و قرارهای خانوادگی‌شان را اینجا می‌گذارند.