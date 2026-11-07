فاجعه تیراندازی کراکوف: شش کشته و دو مجروح در لهستان

تیراندازی در میدان اصلی کراکوف لهستان منجر به شش کشته و پنج مجروح از ملیت‌های مختلف شد. پلیس مهاجم ۲۴ ساله را که تحت تاثیر ایدئولوژی راست افراطی بود، بازداشت کرد.

مقامات امنیتی و پلیس در لهستان روز شنبه، هفتم نوامبر برابر با شانزدهم آبان، حادثه‌ای خونین را در میدان اصلی شهر کراکوف تایید کردند. در این حادثه، یک مرد مسلح با حمله به جمعیت، شش نفر را به قتل رساند و پنج شهروند خارجی دیگر را زخمی نمود. این رویداد در جنوب این کشور رخ داد و منجر به بازداشت فوری مهاجم توسط نیروهای پلیس شد که پیش از آن شلیک به سمت او را انجام داده بودند.

جزئیات حمله و مشخصات مهاجم

پلیس کراکوف اعلام کرد که مهاجم، یک شهروند ۲۴ ساله لهستانی، با سوار بر خودروی خود به سمت مردم در میدان اصلی بازار تیراندازی کرد. وزیر کشور لهستان، مارچین کیروینسکی، اعلام کرد که ماموران تنها سه دقیقه پس از دریافت گزارش حادثه به مهاجم شلیک کردند. پلیس تایید کرده است که مهاجم از تفنگ ای‌آر-۱۵ که مجوز حمل آن را داشته استفاده کرده و در خودروی او نیز سلاح و مهمات پیدا شد.

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فرا رسیدن قربانیان و واکنش‌های بین‌المللی

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که چهار زن و دو مرد در این حادثه جان باختند. یکی از کشته‌شدگان شهروند بریتانیا بوده و پنج شهروند خارجی از اتریش، آلمان، پرتغال، روسیه و بریتانیا نیز زخمی شدند. دو مامور پلیس نیز در جریان درگیری زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بیان کرد که تاثیر این حادثه فراتر از مرزهای لهستان احساس خواهد شد.

بررسی انگیزه‌های ایدئولوژیک حمله

مارچین کیروینسکی، وزیر کشور لهستان، گفت شواهد اولیه حاکی از آن است که مهاجم تحت تاثیر ایدئولوژی "راست افراطی" بوده است. پلیس هنوز انگیزه دقیق تیراندازی را اعلام نکرده است اما تحقیقات بر روی این محور متمرکز خواهد بود. مقامات امنیتی بر این باورند که این حمله می‌تواند الهام‌بخش دیگران باشد اما تاکنون گزارش دیگری از حملات مشابه منتشر نشده است.

کشف جسد در خانه مظنون و اعلام عزای عمومی

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، اعلام کرد که پیکر دو زن و یک مرد در خانه مظنون در شهری در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال کراکوف پیدا شد. به گفته او، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این سه نفر احتمالا از اعضای نزدیک خانواده مظنون بودند. سخنگوی کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهوری لهستان، اعلام کرد که روزهای هفتم و هشتم نوامبر به عنوان روزهای عزای عمومی در نظر گرفته شده است.