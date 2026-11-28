معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راهکارهای لغو پیامک‌های تبلیغاتی و ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ را تشریح کرد. اطلاعات دقیق کدها و آمار بازار را بخوانید.

حمید خوانساری ، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، راهکارهای جدیدی را برای مقابله با حجم بالای پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی به هم‌میهنان معرفی کرد. بر اساس این راهکارهای جدید، مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد ستاره #۸۰۰ به صورت فوری دریافت این پیامک‌ها را غیرفعال کرده و در صورت تداوم ارسال، شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت نمایند.

جزئیات کد لغو پیامک‌های تبلیغاتی

مشترکین اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند برای محدود و غیرفعال کردن پیامک‌های انبوه که بدون رضایت آن‌ها ارسال می‌شوند، به سادگی کد ستاره #۸۰۰ را شماره‌گیری کنند. سازمان تأکید کرده است که نگرانی در خصوص حذف پیامک‌های اطلاع‌رسانی یا تراکنشی نظیر پیامک‌های بانکی وجود ندارد و با اعمال این کد، پیامک‌های ضروری حذف نمی‌شوند.

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آمار حجم بازار پیامک‌های تبلیغاتی

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که سالانه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد پیامک در این بازار تبادل می‌شود. ارزش کل این بازار ۱۲ هزار میلیارد تومان است که سهم ۶۰ درصدی آن متعلق به پیامک‌های تراکنشی است. بنابراین، ارزش بازار پیامک‌های غیربانکی، تبلیغاتی و خدماتی به ۴.۸ میلیارد تومان می‌رسد.

سهم پیامک از کل تبلیغات دیجیتال

بر اساس آخرین گزارش رسمی، کل بازار تبلیغات دیجیتال در ایران حدود ۳۴ همت برآورد شده است. سهم پیامک از این بازار تنها ۷.۴ درصد است و مقدار تقریبی ۲.۴ هزار میلیارد تومان پیامک تبلیغاتی برای مشترکین ارسال می‌شود. این اعداد نشان‌دهنده اهمیت راه‌اندازی مکانیسم‌های دقیق برای تنظیم و مدیریت این جریان مالی است.

روش‌های جایگزین و اپراتورهای ارتباطی

راهکارهای دیگری نیز برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی در نظر گرفته شده است. در اپراتور همراه اول، مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد ستاره #۸۹۹۹ درخواست لغو ارسال را ثبت کنند یا عدد ۱۱ را به همان سرشماره‌ای که پیامک از آن ارسال شده است، بفرستند. اپراتور ایرانسل نیز همین کد ستاره #۸۰۰ را برای این منظور در نظر گرفته است.

زمان رسیدگی به شکایات و مجازات تخلفات

اپراتورها موظفند حداکثر تا ۷۲ ساعت به درخواست‌های لغو پیامک رسیدگی کنند. در صورتی که پس از درخواست لغو، پیامک‌های تبلیغاتی مجدداً ارسال شوند، تخلف رخ داده است. مشترکان می‌توانند با مراجعه به نشانی https://195.cra.gov.ir یا تماس با ۱۹۵ شکایت ثبت کنند و سازمان در کمتر از ۷ روز به آن‌ها پاسخ می‌دهد.