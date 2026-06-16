گزارش ویژه ای در مورد غیبت رهبر جدید جمهوری اسلامی و چالش های رهبری در این کشور منتشر شده است. گزارشی که ابتدا به بررسی مسئله پزشکی یا امنیتی غیبت رهبر جدید پرداخته و سپس به بررسی نقش و جایگاه رهبر جدید در انتخابات ۸۴ و اعتراضات ۸۸ پرداخته است. در ادامه به بررسی لحظه جانشینی رهبر جدید پرداخته و چالش های رهبری در این کشور را بررسی کرده است.
این گزارش ویژه، ابتدا دیدیم که غیبت مجتبی خامنهای فقط یک مسئله پزشکی یا امنیتی نیست، بلکه میتواند نشانهای از ضعف ساختاری جمهوری اسلامی و فرصتی برای اپوزیسیون باشد.
سپس به عقب برگشتیم و دیدیم نام مجتبی چگونه از انتخابات ۸۴ و اعتراضات ۸۸ وارد حافظه سیاسی جامعه شد. در این بخش، به لحظه جانشینی میرسیم؛ روزهایی که پس از کشتهشدن علی خامنهای، جمهوری اسلامی وارد همان بحرانی شد که سالها از آن میترسید. روایت رسمی میگوید مجلس خبرگان تشکیل شد و مجتبی خامنهای را با رأی قاطع انتخاب کرد.
اما روایتهای منتشرشده از همان روزها و هفتههای بعد تصویر پیچیدهتری میسازند: جلسهای زیر سایه جنگ، تهدید خارجی، مکان نامعلوم، فشار سپاه، غیبت یا تردید برخی اعضا، و البته بدون این که رقابتی جدی شکل بگیرد و گزینه مهم دیگری برای رهبری مطرح شود
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