غلامرضا خانی شکراب به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل به دار مجازات آویخته شد

غلامرضا خانی شکراب به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، به دار مجازات آویخته شد. یکی از روش‌های موساد، سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، شبکه سازی عملیاتی در داخل کشور برای انجام اقدامات خرابکارانه ضد امنیت در کشور است.

وی علاوه بر فعالیت‌های ورزشی اقدام به جذب مشتری برای شرخری می‌کرده است که به همین دلایل مورد نشان، جذب و استخدام سرویس قرار گرفته است و از او برای فعالیت در راستای اهداف موساد استفاده شده است





