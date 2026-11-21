معاون حقوقی وزارت خارجه خبر دیدار هیات قطری را تأیید کرد اما اعلام نمود که مذاکرات مستقیم با آمریکا هنوز شروع نشده و تحریم‌ها جنگی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۳۰ آبان ماه در جمع خبرنگاران حضور یافت و از جزئیات مهمی درباره تحولات دیپلماتیک اخیر پرده برداشت. او صراحتاً از سفر هیات دیپلماتیک قطر به تهران که در شامگاه روز جمعه صورت گرفت و برگزاری یک رایزنی دو ساعته با این گروه خبر داد.

غریب‌آبادی در ادامه سخنان خود به وضوح اعلام کرد که با وجود این دیدارها، فرآیند مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا هنوز به مرحله آغاز نرسیده است. وی همچنین تأکید نمود که بررسی و ارائه جزئیات فنی و دقیق در مورد تمامی موضوعات، از جمله مسایل پیچیده مربوط به مواد غنی‌شده، منوط به آغاز رسمی و قطعی مذاکرات خواهد بود.

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خبرها درباره هیات قطر و دیپلمات ارشد

گزارش‌های منتشر شده پیش از این توضیحات رسمی، حاکی از آن بود که علی ذوادی، فرستاده ویژه دولت قطر، در شامگاه جمعه به تهران سفر کرده و با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگوهای مهمی را انجام داده است. باراک راوید، خبرنگار روزنامه اکسیوس، پیش از آن گزارش داده بود که ذوادی فردی باسابقه و وزیر امور راهبردی قطر محسوب می‌شود و این سفر نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک جدی است.

معاون حقوقی وزارت خارجه در واکنش به وضعیت تحریمی که ایران را در بر گرفته، اعلام کرد که جمهوری اسلامی محاصره اقتصادی را یک اقدام جنگی تلقی می‌کند. او تصریح نمود که دولت تهران برای شکستن این محاصره سخت‌گیرانه، هر اقدام لازم و ضروری را انجام خواهد داد و از ترمز زدن در این زمینه خودداری می‌کند.

تفسیر ضرب‌الاجل زمانی برای آمریکا

غریب‌آبادی در توضیح ضرب‌الاجل زمانی که پیش‌تر توسط وزیر امور خارجه مطرح شده بود، بیان داشت که منظور از این بازه زمانی، یک دوره دو روزه یا حداکثر هفت روزه برای اجرای تعهدات متعهد شده از سوی آمریکا است. وی گفت که جمهوری اسلامی در صورت اطمینان از اجرای دقیق این الزامات توسط واشینگتن، دست به اقدام مشخصی خواهد زد.

معاون وزارت امور خارجه اضافه کرد که تهران متعهد می‌شود در صورت برآورده شدن شروط، تنگه هرمز را باز نگه دارد و اجازه عبور و مرور را صادر کند. این اظهارنظر نشان می‌دهد که بازگشایی این آبراه استراتژیک کاملاً مشروط به پیشرفت در مذاکرات و اجرای توافق‌ها خواهد بود.

تعهدات قابل راستی‌آزمایی و پایان جنگ

غریب‌آبادی با اشاره به سادگی فرآیند بررسی، گفت که اجرای تعهدات مورد انتظار از ایالات متحده به سادگی قابل راستی‌آزمایی است و نیازی به صرف زمان طولانی ندارد. او رفع محاصره اقتصادی و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران را از جمله مهم‌ترین این تعهدات برشمرد و خاطرنشان کرد که امکان بررسی تحقق این موارد حتی در همان روز وجود دارد.

معاون وزارت خارجه همچنین توقف جنگ در همه جبهه‌ها را مهم‌ترین تعهد مورد انتظار از سوی آمریکا خواند. او در پایان تأکید کرد که تهران با اجرای تعهدات مورد نظر از سوی واشینگتن، اقدامات خود را به عنوان پاسخ متقابل انجام خواهد داد.