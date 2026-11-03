معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که مبنای حل‌وفصل دیپلماتیک با آمریکا، طرح ارائه شده در سازمان ملل است. همچنین پرونده شهادت رهبری و ناو دنا برای پیگیری بین‌المللی ثبت شد.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که مبنای اصلی تهران برای هرگونه توافق دیپلماتیک، همان طرح پیشنهادی است که پیش‌تر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است. وی با اشاره به ادامه تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌گران از جمله دولت قطر، اظهار داشت که نظرات دریافتی درباره این متن بررسی می‌شود و الزامات مشخص شده از سوی ایران باید محقق گردد تا تفاهم نهایی حاصل شود.

الزامات دیپلماتیک و وضعیت جنگی قشم

غریب‌آبادی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و جنگ تحمیلی را تجربه کرده است، بنابراین طرف مقابل برای دستیابی به راهکار دیپلماتیک باید به چارچوب زمانی و الزاماتی که پیش‌تر در تفاهم اسلام‌آباد نیز منعکس شده بود، پایبند بماند. وی با اشاره به درگیری‌های انجام شده در شب گذشته در منطقه قشم بیان داشت که کشور همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌برد و تجاوز نظامی علیه ایران پایان نیافته است؛ لذا تا زمان خاتمه کامل و دائمی این تجاوز، حق دفاع مشروع برای تهران محفوظ خواهد بود.

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پیگیری حقوقی پرونده‌های شهادت و ناو دنا

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه از قرار گرفتن دو پرونده جدید در دستور کار تیم حقوق‌دانان وزارت امور خارجه خبر داد که یکی مربوط به شهادت مقام معظم رهبری و دیگری ناو دنا است. وی افزود که مستندات این پرونده‌ها از قوه قضاییه درخواست شده و پس از دریافت، ظرفیت‌ها و موانع حقوقی برای پیگیری آن‌ها در سطح بین‌المللی بررسی خواهد شد. در مورد ناو دنا، تأکید شد که افراد حاضر در آن در وضعیت غیرنظامی بوده و هیچ سلاحی در اختیار نداشته‌اند که این موضوع اهمیت پیگیری حقوقی را دوچندان می‌کند.

هشدار درباره تهدیدات هسته‌ای آمریکا

در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای، غریب‌آبادی هشدار داد که چنین اقدامی به معنای فروپاشی رژیم حاکر بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. وی خاطرنشان ساخت که اگر یک مقام رسمی از یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای عضو NPT، استفاده از این سلاح را تهدید کند، اعتبار این معاهده از بین رفته و کشورهای دیگر را به اتخاذ تصمیمات دفاعی تشویق خواهد کرد.

آمادگی ایران برای سناریوهای مختلف

معاون وزیر خارجه تأکید کرد که رویکرد دیپلماتیک ایران با وجود بی‌اعتمادی به آمریکا دنبال می‌شود و تهران برای هر وضعیتی آماده است. وی گفت اگر آمریکایی‌ها جدی باشند، ایران نیز متعهد خواهد بود، اما اگر سناریوهای دیگری دنبال کنند، دفاع از خود با شدت بیشتری انجام خواهد شد. غریب‌آبادی در پایان یادآور شد که ایران دست‌بسته نیست و در صورت بروز چنین تهدیدهایی، صرفاً به پیگیری حقوقی اکتفا نکرده و اقدامات لازم متناسب با شرایط را اتخاذ خواهد کرد.