معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که طرح ارائه شده در سازمان ملل مبنای مذاکرات با آمریکا است. جزئیات جدید درباره پرونده‌های حقوقی و تهدیدات هسته‌ای.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که طرح پیشنهادی ارائه شده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، پایه و اساس اصلی برای حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است. این مقام عالی‌رتبه وزارت خارجه در واکنش به پرسش‌ها درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم بین دو کشور، بر تداوم تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌ها، به ویژه دولت قطر، تاکید کرد.

شرایط و الزامات برای توافق دیپلماتیک

غریب‌آبادی توضیح داد که در تعاملات جاری، نظراتی در مورد متن پیشنهادی دریافت شده و الزامات مشخص جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ گردیده است. وی بیان کرد که در صورت برآورده شدن این الزامات توسط طرف مقابل، دستیابی به یک تفاهم دیپلماتیک امکان‌پذیر خواهد بود. این مقام ایرانی همچنین یادآور شد که ایران آغازگر جنگ نبوده و جنگ تحمیلی را پذیرفته است.

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معاون وزیر خارجه افزود که اگر طرف آمریکایی ادعای جدیت در حل‌وفصل دیپلماتیک را دارد، باید به چارچوب زمانی و الزامات تعیین شده توسط ایران پایبند بماند. این الزامات که پیش‌تر در تفاهم اسلام‌آباد نیز منعکس شده بود، اکنون به عنوان نکات اساسی مورد بررسی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد که ایران در وضعیت جنگی به سر می‌برد و تجاوز علیه کشورش هنوز پایان نیافته است.

پیگیری‌های حقوقی پرونده‌های نیناب و ناو دنا

در بخش دیگری از گفتگوها، غریب‌آبادی به پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی پرونده‌های مرتبط با اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و خبر داد که پرونده شهادت مقام معظم رهبری در دستور کار بررسی‌های حقوقی قرار گرفته است. تیم حقوق‌دانان وزارت امور خارجه علاوه بر پرونده‌های میناب و لامرد، دو پرونده جدید را نیز اضافه کرده و درخواست مستندات را از قوه قضاییه داده است.

یکی دیگر از پرونده‌های در حال بررسی، مربوط به ناو دنا است. معاون حقوقی وزیر خارجه توضیح داد که افراد حاضر در این ناو در وضعیت غیرنظامی بوده و هیچ سلاحی در اختیار نداشته‌اند. پس از دریافت مستندات، ظرفیت‌ها و موانع حقوقی برای پیگیری این پرونده‌ها در محاکم بین‌المللی بررسی خواهد شد و این موضوع در اولویت‌های ایران قرار دارد.

هشدار درباره تهدیدات هسته‌ای و فروپاشی NPT

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به اخبار رسانه‌های غربی درباره احتمال استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای هشدار داد که اگر چنین تهدیدی از سوی یک مقام رسمی مطرح شود، به معنای فروپاشی رژیم حاکم بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خواهد بود. وی تاکید کرد که آمریکا به عنوان عضو دارنده سلاح هسته‌ای، سابقه استفاده از این سلاح را دارد و تهدید رسمی علیه ایران اعتبار NPT را از بین می‌برد.

غریب‌آبادی تصریح کرد که ایران دست‌بسته نخواهد بود و در صورت بروز چنین تهدیدی، متناسب با شرایط اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد. وی تاکید کرد که ایران به راه‌حل‌های دیپلماتیک پایبند است اما در صورت عدم جدیت آمریکا، با شدت بیشتری از خود دفاع خواهد کرد. این رویکرد با وجود بی‌اعتمادی به واشنگتن، همچنان دنبال می‌شود تا اطمینان حاصل شود که ایران برای هر وضعیتی آماده است.