کاظم غریبآبادی، با اشاره به تفاوتهای اساسی مذاکرات جاری با ادوار گذشته، بر جدیت ایران در این روند تاکید کرد و آن را یک مطالبهگری دانست. وی به دست برتر ایران در حوزههای مختلف و آمادگی برای هر سناریویی اشاره کرد.
کاظم غریبآبادی در پاسخ به سوالی پیرامون تفاوتهای گفتوگوهای جاری با مذاکرات پیشین، با تاکید بر این نکته که این دور از مذاکرات صرفا مذاکره نیست بلکه یک مطالبه گری است، به تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران پرداخت. وی با اشاره به فهرست بلندبالای مطالبات ایران ، جدیت تیم مذاکرهکننده را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: «این دور از مذاکرات با گفتوگوهای ادوار گذشته تفاوت اساسی دارد. این دور صرفا مذاکره نیست، بلکه یک مطالبه گری است و ایران فهرست بلندبالایی از مطالبات دارد.
» غریبآبادی با تاکید بر عزم راسخ ایران برای پیشبرد این مطالبات، به وجود دست برتر ایران در حوزههای مختلف اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با اتحاد و انسجام داخلی، مطالبات به حق ایران محقق شود. وی همچنین به سطح بالای هیات ایرانی شرکتکننده در این مذاکرات اشاره کرد و این امر را نشانهای از جدیت جمهوری اسلامی ایران در این روند دانست. غریبآبادی با تاکید بر آمادگی ایران برای مقابله با هر سناریویی، چه دفاع از منافع ملی و چه پیشبرد مذاکرات، خاطرنشان ساخت که ایران با تمام توان در این مسیر گام برمیدارد. وی افزود: «ایران برای هر سناریویی به صورت جدی آمادگی دارد. اگر سناریو دفاع از کشور باشد، ما در این زمینه کاملا جدی هستیم. برای موضوع مذاکره نیز ما جدی هستیم و در بالاترین سطح شرکت کردهایم؛ چنانکه رئیس یکی از قوای سهگانه، ریاست هیات ایرانی را برعهده دارد.»\در ادامه این گفتوگو، غریبآبادی به تفاوتهای دیگر این دور از مذاکرات با مذاکرات قبلی پرداخت و به پیروزیهای ایران در عرصههای مختلف از جمله جنگ اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه ایران با دست برتر در این مذاکرات حضور دارد، اظهار داشت که آمریکاییها به اهداف خود در این جنگ دست نیافتند. این دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به تسلط ایران بر تنگه هرمز و اهمیت استراتژیک این موضوع، این عامل را نیز یکی دیگر از تفاوتهای بارز این دور از مذاکرات با دورههای پیشین دانست. وی در این زمینه گفت: «ما در جنگ به پیروزیهای خوبی دست پیدا کردیم و در واقع با دست برتر در مذاکرات حضور داریم. آمریکاییها به اهداف خود در این جنگ دست پیدا نکردند.»\غریبآبادی در پایان سخنان خود، بار دیگر بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به مطالبات به حق خود تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این دور از مذاکرات با موفقیت به پایان برسد. وی با اشاره به اهمیت اتحاد و انسجام داخلی، بر لزوم همراهی و همدلی تمامی ارکان نظام و ملت ایران در این مسیر تاکید کرد. غریبآبادی همچنین با اشاره به نقش مهم دیپلماسی در پیشبرد اهداف کشور، از تلاشهای تیم مذاکرهکننده ایرانی قدردانی نمود و برای آنها آرزوی موفقیت کرد. وی در این خصوص گفت: «این دور از مذاکرات نسبت به ادوار قبلی تفاوتهای دیگری نیز دارد و آنچه که اشاره کردم، دو تفاوت بارز بود.
