کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران، محاصره اقتصادی را اقدام جنگی خواند و گفت تهران هر اقدام ضروری برای مقابله با آن را انجام خواهد داد.

کاظم غریب آبادی ، معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که تهران برای مقابله با محاصره اقتصادی هر اقدام ضروری را اتخاذ خواهد کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این محاصره را یک اقدام جنگی می داند و در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. این موضع در شرایطی بیان شد که محاصره اقتصادی علیه ایران همچنان یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن است.

غریب آبادی در این اظهارات به ایالات متحده آمریکا نیز اشاره کرد و گفت که این کشور تاکنون دو بار علیه ایران دست به اقدام نظامی زده است. به گفته او، این اقدامات با شکست سنگین واشنگتن همراه بوده است. او هشدار داد که اگر آمریکا بخواهد شکست بزرگ تری را تجربه کند، می تواند بار دیگر از گزینه نظامی استفاده کند.

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موضع ایران درباره محاصره اقتصادی و گزینه نظامی

معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران، محاصره اقتصادی را اقدامی جنگی توصیف کرده و گفته است که تهران با این اقدام به شیوه ای متناسب مقابله خواهد کرد. این موضع نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران محاصره را صرفا یک مساله اقتصادی نمی داند، بلکه آن را در چارچوب امنیت ملی و اقدامات خصمانه ارزیابی می کند.

غریب آبادی همچنین به سابقه اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران اشاره کرد. او گفت که واشنگتن دو بار به گزینه نظامی متوسل شده و در هر دو مورد با شکست سنگین مواجه شده است. با این حال، او تصریح کرد که اگر آمریکا همچنان بر این مسیر پافشاری کند، ممکن است با شکست بزرگ تری روبه رو شود.

در مقابل، معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران از آمریکا خواست در صورت برخورداری از عقلانیت، گزینه نظامی را کنار بگذارد. او پیشنهاد کرد که واشنگتن به جای آن، مسیر دیپلماسی با ایران را در پیش بگیرد. این بخش از سخنان او، دعوتی صریح برای تغییر رویکرد آمریکا در قبال تهران به شمار می رود.

دیپلماسی و آمادگی ایران برای همه سناریوها

غریب آبادی تاکید کرد که ایران همچنان به رایزنی ها، تماس ها و تبادل پیام ها ادامه می دهد. به گفته او، جمهوری اسلامی ایران تنها به دیپلماسی تکیه نکرده و برای تمام سناریوهای احتمالی آماده است. این دو بخش از موضع تهران، یعنی گشودن باب گفت وگو و آمادگی برای رویارویی، در کنار هم مطرح شده اند.

سخنان معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران نشان می دهد که تهران میان دو مسیر موازی حرکت می کند. از یک سو، مسیر رایزنی و تبادل پیام با طرف های مقابل ادامه دارد و از سوی دیگر، آمادگی برای مواجهه با تحولات احتمالی حفظ شده است. این ترکیب، هم پیام گفت وگو و هم پیام بازدارندگی را منتقل می کند.

پیامدها و وضعیت پیش رو برای روابط ایران و آمریکا

با توجه به اظهارات غریب آبادی، ادامه محاصره اقتصادی و احتمال بازگشت به گزینه نظامی، دو مسیر اصلی پیش روی روابط ایران و آمریکا قرار دارد؛ مسیر دیپلماسی که وزارت خارجه ایران خواستار آن است و مسیر تشدید تنش. منبع خبر به جزئیات اجرایی محاصره، زمان بندی مشخص یا گام های بعدی دولت ایران اشاره نکرده است.

آنچه در این گزارش قطعی است، موضع رسمی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران است: محاصره اقتصادی اقدام جنگی تلقی می شود، تهران هر اقدام ضروری را اتخاذ خواهد کرد، واشنگتن باید از گزینه نظامی صرف نظر کند و ایران همچنان آماده گفت وگو و مواجهه است. تحولات بعدی این موضع ها، به واکنش های طرف آمریکایی و روند رایزنی ها وابسته خواهد بود.