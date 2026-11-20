آیت‌الله غرویان هشدار داد که ترس دانشمندان از بیان دیدگاه‌ها آغاز بدبختی است و خواستار رفع سخت‌گیری‌ها برای بازگشت نخبگان و کاهش فرار مغزها شد.

آیت‌الله محسن غرویان ، مدرس حوزه علمیه ، با تأکید بر اهمیت آزادی بیان در محیط‌های علمی، هشدار داد که اگر دانشمندان یک جامعه از حرف‌زدن بترسند، این آغاز بدبختی آن کشور است. او در گفت‌وگو با ایسنا بر ضرورت برگزاری دائمی نشست‌های علمی برای نقد و بررسی آزادانه افکار تأکید کرد و افزودند که اندیشمندان و متفکران رشته‌های مختلف باید بدون ترس دیدگاه‌های خود را در معرض بررسی دیگران قرار دهند.

تعریف نخبگی و مسئولیت اجتماعی

غرویان در بررسی شکاف میان تعریف نخبگی و وضعیت واقعی این قشر، به پیام رهبر انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی اشاره کرد. در این پیام، نخبه کسی تعریف شده است که هم دغدغه رشد استعدادهای خود را دارد و هم خود را عنصری مؤثر در جامعه می‌داند و از استعداد و ظرفیت خود برای رشد فردی و اجتماعی به‌صورت توأمان استفاده می‌کند.

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نکته کلیدی این تعریف آن است که نخبگان در خود ویژگی‌ها و استعدادهای خاصی می‌بینند و علاقه‌مندند آنها را به فعلیت برسانند. جامعه، حاکمیت و حکومت باید زمینه‌های بروز این استعدادها را فراهم کنند، در غیر این صورت، نخبگان یا دچار افسردگی می‌شوند یا کشور را ترک می‌کنند و به عبارت روشن‌تر، استعداد و نبوغ آنان سرکوب می‌شود که آثار بسیار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.

انتقاد از حمایت‌های ظاهری و پخمگان

مدرس حوزه علمیه با انتقاد از وضعیت حمایت از نخبگان در ایران اظهار کرد که در جامعه شعارهای زیادی برای حمایت از نخبگان داده می‌شود اما در عمل، در بخش‌هایی، پخمگان به‌جای نخبگان امور را در دست می‌گیرند. این مسئله موجب سرخوردگی نخبگان شده و می‌شود و بخشی از مشکلات اصلی در این حوزه محسوب می‌گردد.

مسئله فرار مغزها که اکنون با آن دست‌به‌گریبان هستیم، در واقع به معنای فرار نخبگان است. این افراد احساس می‌کنند مسئولیت‌ها، مدیریت‌ها و پست‌ها به‌درستی میان افراد توزیع نشده و برخی کسانی که در مصدر امور قرار دارند، توانایی‌های لازم را ندارند. نخبگان چنین جامعه‌ای را رها می‌کنند و به نقطه‌ای از جهان می‌روند که بتوانند استعدادهای خود را در آنجا شکوفا کنند.

بسیاری از نخبگان انتظار دارند از طریق استعداد، نبوغ و توانایی‌های خود به درآمد مناسبی دست پیدا کنند، اما در عمل می‌بینند راه‌های درآمدزایی متناسب با استعدادهایشان مسدود شده یا در اختیار دیگران قرار گرفته است. این احساس نارضایتی شغل‌محور و ساختاری، انگیزه ماندن در کشور را به شدت کاهش می‌دهد.

نقش نخبگان خارجی و ضرورت آرامش روانی

غرویان در پاسخ به پرسشی درباره امکان نقش‌آفرینی نخبگان ایرانی خارج از کشور که انگیزه وطن‌دوستی آنان پررنگ‌تر از اسلامیت است، گفت نباید اسلامیت را آن‌قدر سخت بگیریم که افرادی نتوانند توانایی خود را در امور به کار بگیرند یا از کشور بروند. بسیاری از نخبگان ما که اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌توانند در زمینه‌های مختلف برای وطن و سرزمین خود کار کنند، افتخار بیافرینند و زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم کنند.

اگر بخواهیم رتبه ایران را در سطح‌بندی توسعه جهانی ارتقا دهیم، این ارتقا باید به وسیله چه کسانی محقق شود؟ قطعا از طریق سرمایه‌های انسانی. منظور از منابع انسانی همان نخبگانی هستند که در رشته‌های مختلف تخصص، استعداد و دانش دارند و می‌توانند جایگاه ایران را ارتقا دهند. شریعت پیامبر اسلام، شریعت سختی نیست و بنابراین، در داخل کشور نیز نباید آن‌قدر سخت‌گیری شود که افراد ترجیح دهند ایران را ترک کنند.

ضرورت ایجاد امنیت شغلی و رفاه برای بازگشت

بسیاری از نخبگان با استفاده از بیت‌المال مسلمانان در ایران درس خوانده و در دانشگاه‌های همین کشور تحصیل کرده‌اند، اما اکنون کشورهای دیگر از ثمره دانش و تخصص آنان بهره می‌برند و این برای ما خسران و ضرر است. غرویان خاطرنشان کرد که دیدگاه‌های اسلامی درباره جنبه‌های مختلف دین متفاوت است و برخی از علما دائما بر جنبه‌های سخت اسلام تأکید می‌کنند و فقط عده‌ای بر جنبه‌های آسان و آثارش تأکید دارند.

نوابغ و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور، در صورت فراهم‌شدن زمینه‌ها و برداشته‌شدن سخت‌گیری‌ها می‌توانند به ایران بازگردند. آنان سرمایه‌های بسیار عظیمی هستند که قادرند ایران را با سرعت بیشتری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند. هیچ ایرانی وطن‌دوستی نیست که نخواهد به کشور خود خدمت کند، فقط باید زمینه‌های تلاش و فعالیت این افراد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و اجتماعی فراهم شود.

حکومت باید برای نخبگان رفاه و امنیت شغلی ایجاد کند تا آنان به ایران بازگردند، بتوانند به‌راحتی زندگی و به کشور خدمت کنند. بنابراین، باید زمینه‌های امنیتی لازم نیز برای آنان فراهم شود. غرویان با اشاره به تجربه خود در ارتباط با برخی نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور گفت که نوابغ و نخبگان ایرانی را می‌شناسد که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و برخی از آنان در زمینه‌های فلسفه، عرفان، کلام و مسائل فکری در سطح بسیار بالایی قرار دارند.

وقتی از آنان خواست به کشور بازگردند، گفتند اگر امنیت ما را تأمین کنید، فردا بلیت بازگشت می‌گیرند و به ایران برمی‌گردند. باید زمینه‌های لازم برای حضور و فعالیت آنان فراهم شود تا دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی بتوانند به‌خوبی از افکار و اندیشه‌های این افراد استفاده کنند.

نارضایتی از نظام آموزشی و ساختارهای اداری

غرویان در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی فراهم‌کردن امکان نقش‌آفرینی نخبگان در نظام آموزشی و ساختارهای اداری کشور، گفت قطعا نظام آموزشی و ساختارهای اداری ایران به اندازه کافی امکان نقش‌آفرینی نخبگان را فراهم نکرده است. بخشی از ظرفیت نخبگان به دلیل موانع ساختاری بلااستفاده می‌ماند و این یک چالش جدی محسوب می‌شود.

او در جریان وضعیت پایان‌نامه‌نویسی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها هست و از مشکلات و موانعی که برای بسیاری از نوابغ و نخبگان دانشگاهی و حوزوی وجود دارد، اطلاع دارد. این موانع ساختاری نه تنها از پتانسیل این افراد جلوگیری می‌کند، بلکه باعث دلسردی و کاهش انگیزه برای مشارکت در پیشبرد اهداف ملی می‌گردد. حل این معضلات نیازمند بازنگری در قوانین و رویه‌های موجود است.