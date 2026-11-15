نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر انفجار و غرق شدن دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز را تأیید کرد. جزئیات حمله، مقادیر نفت و هشدارهای امنیتی منتشر شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه‌ای رسمی جزئیات دقیقی از انفجار شدید و غرق شدن دو نفتکش متخلف در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز ارائه داد. این نیروی نظامی تأکید کرد که این حادثه بر اثر برخورد شناورها با مین‌های دریایی مستقر در منطقه اتفاق افتاده است و کشتی‌های مذکور به دلیل نقض قوانین دریایی و عبور از مسیرهای ممنوعه، با سرنوشت سختی مواجه شدند. این رویداد که در ساعات گذشته رخ داده، نشان‌دهنده هشدارهای جدی تهران نسبت به نقض ترتیبات دریایی در این شاهراه استراتژیک خاورمیانه است.

جزئیات انفجار و مقادیر بار نفت در حمله مین دریایی

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران، دو فروند نفتکش در مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجاری بسیار مهیب شدند. این نیروی نظامی اعلام کرد که یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپرنفتکش بوده و حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بوده که پس از انفجار و آتش‌سوزی شدید در آب‌های جنوبی خلیج فارس غرق شده است. جزئیات فنی گزارش‌ها حاکی از آن است که انفجار به حدی شدید بوده که منجر به سوختن کامل بدنه کشتی‌ها در آب‌های منطقه شده است.

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نقش ارتش آمریکا در تحریک عبور غیرمجاز نفتکش‌ها

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در متن اطلاعیه خود با بیانی تند ادعا کرد که نفتکش‌های متخلف با فریب و حمایت مستقیم ارتش آمریکا اقدام به عبور مخفیانه کرده‌اند. طبق این ادعا، خدمه این کشتی‌ها با خاموش کردن تمامی سامانه‌های شناسایی و موقعیت‌یاب خود، قصد داشتند بدون دیده شدن وارد منطقه شوند، اما نیروی دریایی سپاه با استقرار مین‌های دریایی هوشمند در مسیرهای غیرمجاز، این تلاش را ناکام گذاشت. این بخش از گزارش‌ها تأکید می‌کند که حمایت‌های لجستیکی و اطلاعاتی ارتش ایالات متحده نقش مستقیمی در ایمن‌سازی ظاهری عبور این کشتی‌ها داشته است.

هشدارهای امنیتی برای صیادان و مالکان کشتی‌ها

نیروی دریایی سپاه پاسداران در بخشی از اطلاعیه خود نکات ایمنی دقیقی را برای فعالان دریایی و صاحبان کشتی‌ها مطرح کرد و هشدار داد که صیادانی که در این مناطق مشغول صید ماهی هستند، باید برای جلوگیری از برخورد با لاشه غرق شده این نفتکش‌ها، موارد ایمنی را به شدت مد نظر داشته باشند. این سازمان ضمن هشدار به مالکان نفتکش‌ها، مدیران شرکت‌های کشتیرانی و خدمه شناورها، تأکید کرد که نزدیک نشدن به منطقه ممنوعه تنگه هرمز الزامی است و هرگونه ورود به این حریم، سرنوشت مشابهی برای کشتی‌ها رقم خواهد زد.

واکنش سازمان تجارت دریایی بریتانیا و تحولات سیاسی

همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به این انفجار، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از حمله به یک نفتکش در خلیج فارس خبر داد که نشان‌دهنده توجه نهادهای بین‌المللی به ناامنی‌های مکرر در این مسیر آبی است. علاوه بر جنبه‌های نظامی و امنیتی این رویداد، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، سی‌وهشتمین سالگرد تأسیس دولت فلسطین را تبریک گفت که نشان‌دهنده پیوند دادن تحولات امنیتی خلیج فارس با تقویت محور مقاومت در منطقه است. این هم‌زمانی‌ها نشان می‌دهد که تنش‌های دریایی در تنگه هرمز تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه بخشی از معادلات کلان ژئوپلیتیک خاورمیانه محسوب می‌شود.

پیامدهای حقوقی و پیامدهای احتمالی برای شرکت‌های کشتیرانی

هشدار صریح نیروی دریایی سپاه مبنی بر اینکه "فریب ارتش متجاوز آمریکا را نخورید"، پیامی واضح به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی ارسال کرد که نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز تبعات سنگینی خواهد داشت. تمامی شناورهای ناقض ترتیبات که وارد منطقه ممنوعه و آلوده به مین می‌شوند، با برخورد با مین‌های دریایی مواجه خواهند شد و این امر می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر مالی و زیست‌محیطی برای صاحبان کشتی‌ها گردد. تحلیلگران بر این باورند که این رویکرد سخت‌گیرانه تهران، بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از حملات غیرقانونی و جاسوسی در راه‌های آبی حیاتی خلیج فارس ایجاد خواهد کرد.