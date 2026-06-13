غارها محیط‌های منحصر به فردی هستند که زیستگاه‌های کم‌نظیری برای گونه‌های جانوری و گیاهی خاص به شمار می‌روند. این اکوسیستم‌ها در شرایط خاص و محدود به زندگی خود ادامه می‌دهند و به همین دلیل، مطالعه آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تنوع زیستی و سازگاری موجودات با محیط‌های دشوار ارائه دهد.

غارها محیط‌های منحصر به فردی هستند که زیستگاه‌های کم‌نظیری برای گونه‌های جانوری و گیاهی خاص به شمار می‌روند. این اکوسیستم‌ها در شرایط خاص و محدود به زندگی خود ادامه می‌دهند و به همین دلیل، مطالعه آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تنوع زیستی و سازگاری موجودات با محیط‌های دشوار ارائه دهد.

غارها به عنوان آزمایشگاه‌های طبیعی، فرصتی بی‌نظیر برای پژوهشگران فراهم می‌کنند. غارنوردی به عنوان یک فعالیت ماجراجویانه، ترکیبی از عشق به طبیعت، کنجکاوی علمی و چالش‌های فیزیکی است. غارنوردان افرادی هستند که با استفاده از مهارت‌ها و تجهیزات خاص، به کشف و بررسی دنیای پنهان زیرزمینی می‌پردازند. آن‌ها نه تنها به دنبال زیبایی‌های بصری غارها، مانند استالاکتیت‌ها و استالاگمیت‌های بی‌نظیر هستند، بلکه به کشف ناشناخته‌ها و مطالعه ویژگی‌های زمین‌شناسی، زیستی و محیط‌زیستی غارها نیز علاقه‌مندند.

این فعالیت نیازمند شجاعت، صبر و دقت فراوان است، زیرا شرایط محیطی درون غارها ممکن است خطرناک باشد. هرگونه اشتباه در این فضاهای تاریک و پیچیده می‌تواند منجر به حوادث جدی شود. بنابراین، غارنوردان باید با احتیاط و آمادگی کامل وارد این دنیای ناشناخته شوند. اگر شما هم به این دنیای شگفت‌انگیز علاقه‌مند هستید، راهنماهای معروف‌ترین غارهای ایران می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

با آشنایی با این غارها، می‌توانید تجربه‌ای منحصر به فرد و فراموش‌نشدنی را از دنیای زیرزمینی ایران کسب کنید. غار علیصدر در ۷۵ کیلومتری شمال غرب شهر همدان و میان رشته‌کوه‌های زاگرس و در نزدیکی شهر کبودرآهنگ و روستای علیصدر قرار دارد، این غار با طول بیش از ۱۱ کیلومتر یکی از طویل ترین، شگفت انگیزترین و بزرگ ترین غارهای آبی ایران و جهان است. این غار در ارتفاع حدود ۲۱۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است .

دمای داخلی غار علیصدر در تمام طول سال تقریباً ثابت و در حدود ۱۲ درجه سانتی گراد است که این ویژگی آن را به مکانی مناسب برای بازدید در تمامی فصول سال تبدیل می کند. غار علیصدر از لحاظ زمین شناسی به دوران دوم زمین شناسی یعنی دوره ژوراسیک بازمی گردد و طبق شواهد تاریخی، این غار در گذشته به‌عنوان پناهگاهی برای انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته و قدمت آن بیش از ۱۹۰ میلیون سال است.

غار علیصدر دارای دالان‌ها و راه‌های باریک و پیچ‌درپیچ است و در قسمت مرکزی آن یک دریاچه بزرگ وجود دارد. عمق آب دریاچه غار در بخش‌های مختلف بین نیم تا ۱۴ متر است و برخی از حفره‌های زیرزمینی آن به عمق ۴۰ متر می‌رسد. آب دریاچه غار علیصدر بسیار زلال و خنک است و هیچ‌گونه رنگ یا بوی خاصی ندارد.

نکته جالب اینجاست که فقط ۳ کیلومتر از این غار برای بازدید قابل دسترسی است، در حالی که ۸ کیلومتر از آن به‌دلیل دشواری مسیر هنوز کشف نشده‌اند. در سال ۱۳۸۷، غار علیصدر به‌عنوان بیست و سومین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد. فضای داخلی غار پر از قندیل‌ها و ستون‌های آهکی است که از انباشته شدن قطرات آب بر روی سنگ‌ها ایجاد شده‌اند.

این اشکال طبیعی، در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند و بسیاری از آن‌ها به دلیل زیبایی خاص‌شان نام‌گذاری شده‌اند. از قندیل‌های نازک و بلند تا ستون‌های عظیم و شگفت‌انگیز، هر گوشه‌ای از این غار به نوعی معجزه‌ای از طبیعت است. بهار و تابستان بهترین فصل‌ها برای بازدید هستند، اما اگر عاشق طبیعت رنگارنگ یا سکوت زمستونی باشی، پاییز و زمستون هم تجربه‌ای متفاوت ارائه می‌کنند.

غار نمکدان قشم؛ طویل‌ترین غار نمکی جهان غار نمکی در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) با همکاری بین زمین‌شناسان اهل جمهوری چک و دانشگاه شیراز کشف شد. تا پیش از کشف این غار، غاری در فلسطین به‌عنوان طولانی‌ترین غار نمکی جهان شناخته می‌شد. این جابه‌جایی رکورد و ثبت غار نمکدان از جاهای دیدنی قشم به‌عنوان طولانی‌ترین غار نمکی جهان، علت اصلی شهرت جهانی آن بود. این غار در ۹۰ کیلومتری مرکز شهر و در ارتفاع ۲۳۷ متری سطح دریا واقع شده.

نمکدان قشم شامل چندین مسیر است که طولانی‌ترین آن غار نمکدان۳ نام دارد. این غار حدود ۶۴۰۰ متر است و طولانی‌ترین غار نمکی ایران به حساب می‌آید. بازدید از اولین دالان غار ساده است و می‌توان در آن راه رفت. گردشگران عمومی از این دالان بازدید می‌کنند.

دالان دوم مسیری دارد که باید به‌صورت سینه‌خیز از آن عبور کرد. اگر قصد ماجراجویی بیشتر دارید، می‌توانید به این دالان هم وارد شوید؛ اما آماده خراش‌ها و زخم‌های کوچک باشید و اگر لباس اضافه ندارید، از این کار صرف‌نظر کنید. دالان سوم هم به غارنوردان اختصاص دارد و برای افرادی مناسب است که سرشان برای هیجان و دردسر درد می‌کند! غار نمکدان سه، دریاچه نمکی به عمق ۱ متر دارد که در فاصله ۱۶۰ متری دهانه آن قرار دارد.

به علاوه چندین تالار بزرگ و کوچک در آن وجود دارد که اولین آن‌ها در فاصله تقریبی ۷۰۰ متری از ورودی است. غار نمکدان، یک جریان آب دائمی دارد که از غار بیرون می‌ریزد و دریاچه‌ای سفیدرنگ می‌سازد که از دور شبیه برف به نظر می‌رسد. این غار هم محلی برای استخراج نمک خوراکی و طبی است و هم کاربرد گردشگری دارد.

غار نمکدان قشم به‌عنوان یک ژئوسایت در ژئوپارک قشم به ثبت رسیده و سازمان یونسکو نیز حمایت خود را از آن اعلام کرده است. دمای داخل غار به زمان حضور شما در این فضا بستگی دارد، اما معمولا کمی خنک‌تر از فضای بیرونی است. هنگام قدم‌زدن داخل غار، رطوبت را احساس می‌کنید و ترکیب این رطوبت با نمک بوی خاصی را به وجود می‌آورد.

یکی از ویژگی‌های جذاب تزئینات دالان‌های کاخ نمکی زیبای قشم این است که قندیل‌ها و دیوارهای آن لزوما سفید نیستند. با کمی دقت، می‌توانید بیشتر از ده رنگ مختلف را در میان سنگ‌ها و نمک‌های غار بشمارید. بهترین فصل برای بازدید از جنوب ایران از اواسط پاییز تا اواسط فروردین ماه است.





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