عورتن، داور سومالیایی که از فهرست داوران جام جهانی حذف شد، با ویزای معتبر به آمریکا سفر کرده بود

عورتن، داور سومالیایی که از فهرست داوران جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد، با ویزای معتبر به آمریکا سفر کرده بود. وی یکی از برجستهترین داوران آفریقا و برنده جوایز متعددی است. با وجود داشتن مدارک معتبر، پس از رسیدن به فرودگاه بینالمللی در میامی فلوریدا، از ورود به آمریکا منع شد. فدراسیون فوتبال سومالی با فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) تماس گرفته و خواستار ارائه توضیحات فوری در این باره شده است.
آقای عرتن یکی از ۵۲ داوری بود که از سوی فیفا برای قضاوت در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و ایالات متحده معرفی شده بودند.
این مسابقات از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشوددر پی ممانعت از ورود عمر عبدالقادر عرتن، داور سومالیایی به ایالات متحده، فیفا نام او را از فهرست داوران جام جهانی حذف کرد. آقای عرتن که یکی از برجستهترین داوران آفریقا و برنده جوایز متعددی است، با وجود داشتن مدارک معتبر، پس از رسیدن به فرودگاه بینالمللی در میامی فلوریدا، از ورود به آمریکا منع شد.
سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای عرتن که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری میکرد، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است.
یک مقام سفارت سومالی در نایروبی به بیبیسی گفت گذرنامه دیپلماتیک آقای عرتن به طور ویژه برای تسهیل سفرهای او صادر شده بود؛ زیرا وی پیش تر در دریافت ویزا با مشکلاتی مواجه شده بود. فدراسیون فوتبال سومالی با فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) تماس گرفته و خواستار ارائه توضیحات فوری در این باره شده است.
اندرو جولیانی، رئیس کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، در گفت وگو با سرویس جهانی بی بی سی اظهار داشت: «اگرچه نمی توانم درباره اطلاعات محرمانه یا منفی مربوط به این پرونده توضیح دهم، اما می توانم بگویم که تصمیم اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا درست بوده و من از این تصمیم حمایت میکنم. » این مسابقات از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشود
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