بررسی تلاش رسانه‌های خارجی برای تضعیف روحیه تیم ملی کشتی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب با استفاده از عملیات روانی و چرخه OODA. این رسانه‌ها با برجسته‌سازی شکست‌ها، تمرکز بر مسائل غیرورزشی و انتشار محتوای منفی، سعی در القای تاثیر عوامل سیاسی بر موفقیت تیم ملی داشتند.

سیدعلی موسوی: تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ که در زاگرب کرواسی برگزار شد، با عملکردی درخشان به قهرمانی رسیدند. این موفقیت، که نمادی از استقامت و مهارت ورزشکاران ایرانی است، پاسخی کوبنده به چالش‌های داخلی و خارجی تلقی می‌شود. رهبر انقلاب نیز با صدور پیامی این قهرمانی را تبریک گفتند و آن را نشانه پیشرفت ورزش ایران دانستند.

اما از همان آغاز مسابقات، برخی رسانه‌های خارج از کشور، از جمله اینترنشنال و سایر رسانه‌های وابسته به جریان‌های سلطنت‌طلب، با راه‌اندازی عملیات روانی یا «PSYOP»، در تلاش برای تضعیف روحیه تیم ملی کشتی و القای باورهای منفی در میان مخاطبان خود بودند. این رسانه‌ها، که اغلب با تمرکز بر مسائل سیاسی-اجتماعی، ورزش را به ابزاری برای تخریب تبدیل می‌کنند، از تکنیک‌های پیچیده‌ای همچون چرخه «Observe-Orient-Decide-Act» بهره بردند. چرخه OODA که در ابتدا توسط استراتژیست نظامی آمریکایی «جان بوید» برای تصمیم‌گیری سریع در میدان جنگ طراحی شد، در عملیات روانی رسانه‌ای نیز کاربرد دارد و شامل چهار مرحله اصلی است: مشاهده (جمع‌آوری اطلاعات)، جهت‌گیری (تحلیل و تفسیر اطلاعات بر اساس پیش‌فرض‌ها)، تصمیم (انتخاب محتوای تخریبی) و عمل (انتشار و تکرار پیام‌ها). در مرحله مشاهده (Observe)، این رسانه‌ها از همان روزهای نخست مسابقات، تمامی رویدادها را زیر نظر گرفتند. به عنوان مثال، شبکه تروریستی اینترنشنال با پوشش لحظه‌ به ‌لحظه نتایج مسابقات، شکست‌های اولیه کشتی‌گیران ایرانی مانند یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم را (که با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب حریف اسلواک شد) برجسته کرد و آن را به عنوان نشانه‌ای از ضعف تیم ملی تفسیر نمود. اینترنشنال همچنین تصاویری مانند برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید توسط تعداد معدودی از تماشاگران مخالف جمهوری اسلامی در سالن مسابقات را به طور گسترده پوشش داد. این اقدام را می‌توان تلاشی برای ایجاد شکاف سیاسی در میان هواداران ورزش دانست. در مرحله جهت‌گیری (Orient)، رسانه‌های مذکور، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را بر اساس ایدئولوژی سلطنت‌طلبانه و ضدجمهوری اسلامی خود تفسیر کردند. شکست کامران قاسم‌پور در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم (با نتیجه ۷ بر صفر برابر حریف آمریکایی) را نه به عنوان یک اتفاق ورزشی، بلکه به عنوان نتیجه دخالت‌های فنی، مانند توصیه‌های علیرضا دبیر (رئیس فدراسیون کشتی) جلوه دادند. این رسانه‌ها با انتشار ویدئوهایی از این صحنه‌ها، تلاش کردند تا این ذهنیت را القا کنند که مشکلات مدیریتی داخلی، باعث تضعیف تیم ملی شده است. مجموع این جهت‌گیری‌ها با تمرکز بر مسائل غیرورزشی، از جمله ادعای فشارهای دولتی بر ورزشکاران (مانند موارد پناهندگی یا تهدیدها)، سعی در القای این باور داشت که موفقیت تیم ملی واقعی نبوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار دارد. در مرحله تصمیم (Decide)، این رسانه‌ها محتوای خود را به گونه‌ای انتخاب کردند که حداکثر تأثیر روانی را داشته باشد. به عنوان نمونه، گزارش‌هایی مبنی بر حضور کشتی‌گیران ایرانی با پرچم کشورهای دیگر یا تیم پناهندگان در مسابقات منتشر شد. این اقدام، به نظر می‌رسید تلاشی برای تضعیف غرور ملی باشد. در نهایت، مرحله عمل (Act) شامل انتشار سریع و تکراری این محتواها بود. اینترنشنال با انتشار پست‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت خود، از روز اول تا پایان مسابقات، گزارش‌هایی را منتشر کرد که در آن‌ها، شکست‌ها بزرگنمایی و پیروزی‌ها کم‌اهمیت جلوه داده می‌شد. برای مثال، این رسانه‌ها بر حذف علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم متمرکز شدند. چرخه OODA به طور مداوم تکرار می‌شود، زیرا رسانه‌ها بازخوردهای مخاطبان را بررسی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. این امر، در عملیات روانی برای ایجاد شک و تردید، بسیار مؤثر است. این عملیات روانی، هرچند نتوانست مانع از قهرمانی ایران شود، اما نشان‌دهنده سوء استفاده از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی است. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد، نه‌تنها یک دستاورد ورزشی، بلکه پیروزی بر چنین چالش‌های رسانه‌ای نیز محسوب می‌شود. امید است ورزشکاران ایرانی در آینده نیز با تمرکز بر مسابقات، پاسخ مناسبی به این‌گونه تلاش‌ها بدهند





vatan / 🏆 19. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

کشتی عملیات روانی رسانه اینترنشنال OODA قهرمانی

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها