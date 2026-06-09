وزارت اطلاعات از انهدام چهار هسته عملیاتی گروهکهای تروریستی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در این عملیاتها ۱۹ تروریست دستگیر و پنج نفر کشته شدند. همچنین مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره کشف شد. یک سرباز گمنام امام زمان (عج) به شهادت رسید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای رسمی از انجام یک سری عملیات گسترده و هماهنگ در استان سیستان و بلوچستان خبر داد که منجر به انهدام چهار هسته عملیاتی وابسته به گروهکهای تروریستی-تکفیری شد.
این عملیاتها که حاصل تلاش شبانهروزی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری مؤثر با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بود، ضربه سنگینی به شبکههای تروریستی فعال در جنوب شرق کشور وارد کرد. در جریان این اقدامات، ۱۹ تروریست دستگیر و پنج نفر از آنان به هلاکت رسیدند. همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح سبک و نیمهسنگین، انواع مواد منفجره شامل بیش از ۲۰ سازه انفجاری آماده، و تجهیزات عملیاتی کشف و ضبط شد.
این موفقیت بزرگ امنیتی در حالی رخ داد که دشمنان انقلاب اسلامی همواره به دنبال ایجاد ناامنی و اختلال در روند توسعه مناطق مرزی بودهاند. سربازان گمنام امام زمان با هوشیاری کامل توانستند نقشههای شوم آنان را خنثی کنند. در یکی از مهمترین عملیاتها، هسته عملیاتی یک گروهک تروریستی-تکفیری که قصد انجام اقدامات خرابکارانه در عمق کشور را داشت، در دشت دامغان با همکاری ادارات کل اطلاعات استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان غافلگیر شد.
سه عضو این هسته دستگیر و از مخفیگاه آنان در زاهدان دهها سازه انفجاری که برای سلسله عملیات در نقاط مختلف کشور آماده شده بود، کشف گردید. دو تروریست دیگر نیز در مخفیگاه خود در استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند. این افراد دورههای آموزش بمبسازی را در یکی از کشورهای همسایه گذرانده و با هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه وارد کشور شده بودند.
هدف آنان ایجاد وحشت و برهم زدن امنیت عمومی بود که با اقدام به موقع سربازان گمنام نقش بر آب شد. عملیات دیگر مربوط به باند شرارت به رهبری ایرج بامری بود که سالها برای مردم جنوب استان ایجاد ناامنی میکرد. در پی اطلاعات دقیق و عملیات مشترک، این شرور سابقهدار به هلاکت رسید و سه نفر از اعضای باند دستگیر شدند.
همچنین سه هسته عملیاتی سازمانیافته دیگر که تحت پوشش گروهکهای تکفیری و با حمایت سرویسهای جاسوسی آمریکایی-صهیونیست فعالیت میکردند، شناسایی و منهدم شدند. ۱۱ نفر از اعضای این هستهها قبل از هرگونه اقدام بازداشت شدند. این افراد که برخی از اتباع بیگانه بودند، با پوششهای مختلف وارد ایران شده و مأموریت داشتند تا با انجام عملیات انفجاری، ترور شخصیتها و جمعآوری اطلاعات از زیرساختهای اقتصادی چابهار، امنیت استان را به مخاطره بیندازند.
در عملیات دیگری در شهرستان سراوان، چهار تروریست که قصد ورود از مرز را داشتند، در کمین سربازان گمنام و رزمندگان قرارگاه قدس گرفتار و به هلاکت رسیدند. این عملیاتها نشاندهنده اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی و کارآمدی سربازان گمنام در خنثیسازی تهدیدات است