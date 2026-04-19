در پی آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران با نام‌های 'غرش شیران' و 'خشم حماسی'، رهبر ایران کشته شد و تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسید. این در حالی است که آتش‌بسی دو هفته‌ای میان دو کشور منعقد شده، اما تهدیدات متقابل و نقض احتمالی آن، منطقه را در آستانه درگیری مجدد قرار داده است.

نهم اسفند ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ منطقه رقم خورد. در این روز، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی مشترک خود علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. اسرائیل این عملیات را 'غرش شیران' نام نهاد و آمریکا نیز نام 'خشم حماسی' را برای عملیات خود برگزید. خبرهای اولیه حاکی از آن است که در جریان این حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، جان خود را از دست داده است. همچنین، بنا به اعلام منابع آمریکایی و اسرائیلی، ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه نظام ایران نیز در این حملات کشته شده‌اند. واکنش ایران به این حملات، شلیک موشک به خاک اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان بود. این حملات، گستره درگیری را به ورای مرزهای مستقیم دو کشور کشانده و ابعاد منطقه‌ای آن را نمایان ساخته است.

در پی این تحولات، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر پیشین، را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. این انتخاب در شرایطی صورت گرفت که فضای سیاسی کشور تحت تاثیر حملات و فقدان رهبر قرار داشت. در حالی که تنش‌ها در اوج خود بود، توافق آتش‌بسی دو هفته‌ای میان ایران و ایالات متحده در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) منعقد شد. این توافق، که تنها یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حاصل شد، نفس تازه‌ای به بازارهای مالی آمریکا بخشید و باعث کاهش قیمت نفت گردید. بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران، یکی از شروط کلیدی این آتش‌بس، تاثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی داشت. با این حال، ترامپ هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی تا ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل)، آتش‌بس پایان یافته و بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد. او همچنین بر تداوم محاصره بنادر ایران تاکید کرد.

ایران در واکنش به این تهدیدات، مسئله انتقال اورانیوم غنی‌شده را رد کرد و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز از بستن مجدد تنگه هرمز خبر داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا را 'نقض آتش‌بس' و اقدامی 'غیرقانونی و مجرمانه' خواند. این اظهارات در پاسخ به اتهامات دونالد ترامپ مطرح شد که ایران را به نقض آتش‌بس و حمله به کشتی‌ها متهم کرده بود. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با تهران، ایالات متحده 'تمام نیروگاه‌ها و پل‌های ایران' را هدف قرار خواهد داد. او در پیامی که در شبکه اجتماعی 'تروث سوشال' خود منتشر کرد، با لحنی قاطعانه اعلام داشت که 'آدم خوب بودن دیگر بس است!' و آمریکا 'توافقی منصفانه و معقول' ارائه کرده است. او همچنین تأکید کرد که 'زمان پایان دادن به ماشین کشتار ایران فرارسیده است'. این پیام‌ها در حالی منتشر شد که ایران و آمریکا در آستانه برپایی احتمالی دور دوم مذاکرات خود در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان قرار داشتند.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرد که ایران 'فعلا تصمیمی برای اعزام هیأت مذاکره‌کننده ندارد' و تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا برقرار باشد، مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. این موضع‌گیری، بر پیچیدگی اوضاع و دشواری دستیابی به توافق نهایی دلالت دارد. با وجود افزایش تدابیر امنیتی در اسلام‌آباد در آستانه گفتگوها، آمادگی‌ها هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده بود. اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی، حاکی از شکاف عمیق در مواضع دو طرف و احتمال از سرگیری درگیری‌ها بود. در همین حال، نهاد بین‌المللی پایش وضعیت اینترنت، نت بلاکس، اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران برای پنجاه و یکمین روز پیاپی ادامه دارد و این وضعیت، بر ارتباطات و جریان اطلاعات در کشور تاثیر گذاشته است. این قطع اینترنت، حتی در جریان مذاکرات صلح، همچنان یکی از نگرانی‌های اساسی برای ایرانیان محسوب می‌شود و نادیده گرفته شدن آن، بر روند مذاکرات سایه افکنده است.





