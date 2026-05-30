محمد رضایی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان، در بیانیهای درباره عملیات انهدام و امحای مهمات معیوب در سنندج توضیح داد که صداهای ناشی از این کار طبیعی است و هیچ خطری برای مردم ندارد. او از شهروندان خواست که از شایعات دوری کنند و اطلاعات را از مراجع رسمی دنبال نمایند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان، محمد رضایی، در بیانیهای به خبرنگاران اعلام کرد که عملیات انهدام و امحای مهمات عملنکرده و معیوب در شهر سنندج از روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه آغاز شده و به مدت یک هفته بهصورت پیوسته ادامه خواهد یافت.
این ماموریت که به منظور کاهش خطرات احتمالی ناشی از انبارهای نظامی قدیمی و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار بهویژه در زمانهای حساس، برنامهریزی شده بود، هماکنون تحت نظارت دقیق نیروهای امنیتی، انتظامی و نیروی نظامی انجام میشود. تمامی مراحل این عملیات مطابق با استانداردهای بینالمللی ایمنی و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته جهت حذف یا تخریب انواع مهمات باقیمانده از دورههای پیشین، انجام میگیرد.
مسئولین تاکید کردند که صداهای بلند و گاه ترشبار که ساکنان ممکن است در طول روزهای کاری یا حتی در شب بشنوند، صرفاً ناشی از فرآیندهای فنی مانند برش، جوشکاری یا رهاسازی انرژی در حین تخریب مهمات است و هیچگونه تهدیدی برای مردم محلی به دنبال ندارد. رضایی از شهروندان میخواهد در طول این دوره، آرامش خود را حفظ کنند و به شایعات و اخبار غیررسمی که ممکن است بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شود، واکنش نشان ندهند.
او به تمام ساکنین توصیه کرد تا برای دریافت اطلاعات دقیق و بهروز، به منابع رسمی از جمله وبسایتهای رسمی استانداری، پیامهای پیامک دولتی و بیانیههای رسمی مراجع انتظامی مراجعه کنند. این رویکرد نه تنها از بروز اضطرابهای غیرضروری جلوگیری میکند، بلکه به افراد کمک میکند تا درک درستی از وضعیت ایمنی پیرامون خود داشته باشند.
بهعلاوه، مسئولین اعلام کردند که تیمهای تخصصی مهندسی امنیت، پزشکان اضطراری و تیمهای امداد که بهصورت ۲۴ ساعته در دسترس هستند، در صورتی که هرگونه حادثهای بهصورت ناخواسته رخ دهد، بلافاصله دخالت میکنند و اقدامات لازم را برای حفظ جان و سلامت مردم به انجام میرسد. در ادامه، مدیرکل امنیتی و انتظامی توضیح داد که در طول این عملیات، مسیرهای عبور و مرور در اطراف مناطق کاری ممکن است بهصورت موقت بسته یا محدود شود؛ بنابراین، مردم توصیه میشود تا برنامه سفرهای خود را پیشاپیش تنظیم کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.
همچنین، برای جلوگیری از ورود ناخواسته افراد به مناطق ممنوعه، پرچمها و علائم هشداردهنده در مکانهای کلیدی نصب شدهاند. این تدابیر بهمنظور حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از هرگونه تداخل ناخواسته با کارهای فنی انجام میشود. در نهایت، رضایی تأکید کرد که با اجرای دقیق این برنامه، هدف اصلی استان کردستان تأمین امنیت شهروندان، حفاظت از زیرساختهای شهر و جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار میباشد و از همه افراد میخواهد که در این مسیر همکاری کنند
