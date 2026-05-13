عملیات نظامی مستقیم ریاض علیه ایران با حملات پهپادی و موشکی آغاز شد

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که نیروی هوایی عربستان در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی که خاک این کشور را هدف قرار داده بود، عملیاتی علیه اهدافی در داخل خاک ایران انجام داد. این حملات که پیش از این گزارش نشده بود، نخستین اقدام نظامی مستقیم ریاض علیه ایران است و سعودی‌ها پس از حملاتش، ایران را از این موضوع مطلع کردند و با تهدید به پاسخ‌های سنگین‌تر، وارد یک تعامل دیپلماتیک فشرده شدند.

خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به قلم تیمور اظهری و پریسا حافظی و به نقل از مقامات غربی و ایرانی نوشت: نیروی هوایی عربستان اواخر ماه مارس (اسفندماه ۱۴۰۴) در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی که خاک این کشور را هدف قرار داده بود، عملیاتی را علیه اهدافی در داخل خاک ایران انجام داد.

این حملات که پیش از این گزارش نشده بود، نخستین اقدام نظامی مستقیم ریاض علیه ایران است. رویترز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، افزود: عربستان پس از حملاتش، ایران را از این موضوع مطلع کرد و با تهدید به پاسخ‌های سنگین‌تر، وارد یک تعامل دیپلماتیک فشرده شد. این روند منجر به یک تفاهم غیررسمی برای تنش‌زدایی در هفته منتهی به آتش‌بس ۷ آوریل میان واشنگتن و تهران شد.

این خبرگزاری افزود: پس از این تفاهم، حملات پهپادی و موشکی علیه عربستان که در اواخر مارس به بیش از ۱۰۵ مورد در هفته رسیده بود، در روزهای منتهی به آتش‌بس به ۲۵ عدد کاهش یافت. رویترز نوشت: تحلیلگران بر این باورند که حملات تلافی‌جویانه ریاض و متعاقب آن توافق برای تنش‌زدایی، نشان‌دهنده درک واقع‌بینانه هر دو طرف از هزینه‌های غیرقابل قبول تشدید تنش‌های مهارنشده است.

مقامات ارشد وزارت خارجه عربستان در پاسخ به رویترز، بدون تأیید یا تکذیب مستقیم این حملات، بر موضع ثابت پادشاهی مبنی بر خویشتن‌داری و تلاش برای ثبات و امنیت منطقه تأکید کردند. این گزارشی چند روز پس از آن منتشر می شود که روزنامه وال ستریت ژورنال نیز از حمله مخفیانه امارات پیش از اعلام آتش بس به ایران خبر داده بود





