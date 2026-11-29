مدیریت بحران استانداری مرکزی از اجرای عملیات امحای مهمات جنگی باقی‌مانده در حومه اراک در ساعات آینده خبر داد و از شهروندان خواست نسبت به صدای انفجار نگران نباشند.

مدیریت بحران استانداری مرکزی در اطلاعیه رسمی خود از اجرای عملیات حساس امحای مهمات عمل‌نکرده در حومه شهر اراک خبر داد. این عملیات ایمنی در ساعات آینده آغاز شده و هدف اصلی آن حذف خطرات ناشی از ذخایر جنگی باقی‌مانده از دوره‌های گذشته است. بر اساس این برنامه اعلام شده، شهروندان ساکن در مناطق نزدیک به محل عملیات باید آماده شنیدن صدای انفجارهای کنترل‌شده باشند.

جزئیات عملیات امحای مهمات در اراک

طبق بخشنامه صادره از سوی مدیریت بحران، این اقدام بخشی از برنامه‌های نظام‌مند برای پاکسازی محیط زیست و افزایش سطح ایمنی عمومی در حومه شهر اراک محسوب می‌شود. فرآیند امحای این مهمات به گونه‌ای طراحی شده است که با کمترین آسیب به محیط پیرامون انجام شود و تمامی استانداردهای فنی و ایمنی در آن رعایت گردد.

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مسئولان اجرایی این عملیات تأکید دارند که زمان‌بندی دقیق اجرا در ساعات آینده صورت می‌گیرد و تمامی تیم‌های عملیاتی در محل مستقر شده‌اند. این اقدام پیش‌بینی شده نشان‌دهنده تعهد جدی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی به رفع تهدیدات بالقوه امنیتی و زیست‌محیطی است که سال‌هاست در انبارهای متروکه انباشته شده‌اند.

دستورالعمل‌های ایمنی برای ساکنان اراک

مدیریت بحران استانداری مرکزی با انتشار بیانه‌ای، خواستار حفظ آرامش کامل شهروندان در ساعات آتی شد. این نهاد رسمی تأکید کرده است که در صورت شنیدن صدای انفجار، شهروندان از بروز هرگونه اضطراب و نگرانی خودداری کنند، زیرا این صداها ناشی از عملیات کنترل‌شده امحای مهمات است و خطری متوجه جان و مال مردم نخواهد بود.

مسئولان استان خاطرنشان کرده‌اند که این هشدارها صرفاً برای آگاهی‌بخشی و پیشگیری از ایجاد وحشت کاذب در جامعه صادر شده است. شهروندان ملزم هستند تا نسبت به شایعات فضای مجازی بی‌تفاوت بوده و تنها به منابع خبری رسمی و اعلامیه‌های استانداری اراک اعتماد کنند.

تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی در حال پاکسازی نهایی محل مورد نظر هستند تا اطمینان حاصل شود که هیچ بقیه‌ای از مهمات خطرناک در محیط باقی نمانده و خطری متوجه ساکنان محلی نخواهد بود. این فرآیند نظارت دقیق و کنترل‌شده توسط کارشناسان خبره انجام می‌شود.

پیامدها و اقدامات بعدی استانداری مرکزی

این عملیات ایمنی به عنوان آخرین گام در راستای پاکسازی محیط زیست اراک از تهدیدات قدیمی محسوب می‌شود و پس از اتمام، محیط حومه شهر اراک از خطر انفجارهای تصادفی دور خواهد شد. استاندار مرکزی بر لزوم همکاری هم‌افزایانه تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای موفقیت در این عملیات حساس تأکید کرده است.

پس از اتمام عملیات امحای مهمات، گزارش کاملی از وضعیت محیط زیستی و ایمنی منطقه به دست عموم خواهد رسید تا شفافیت کامل در اجرای این پروژه ایمنی حاکم باشد. استاندار مرکزی این اقدام را یک گام بزرگ در جهت تضمین امنیت پایدار برای ساکنان منطقه دانست.