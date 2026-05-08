عملیات ترکیبی نیروی دریایی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به نقض آتش بس و تجاوز ارتش آمریکا به یک نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک، عملیات ترکیبی بزرگی را با استفاده از موشک های بالستیک، کروز و پهپادهای انهدامی اجرا کرد. این عملیات منجر به فرار ناوشکن های آمریکایی از تنگه هرمز شد.

عملیات ترکیبی نیروی دریایی سپاه در پی تجاوز دشمن اجرا شد. حساب کاربری فرماندهی نیروی دریایی سپاه در فضای مجازی نوشت: در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش ج.

ا ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن های ارتش تروریستی امریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با بکارگیری انواع موشک های بالستیک و کروز ضد کشتی و پهپادهای انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن های دشمن اجرای آتش نمود. رصدهای اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.

این عملیات در پاسخ به نقض مکرر آتش بس توسط ایالات متحده و اقدامات تحریمی و تهدیدآمیز آن علیه ایران صورت گرفت. فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بیانیه ای اعلام کرد که این عملیات نشان دهنده آمادگی و توانایی نیروهای مسلح ایران در دفاع از مرزهای دریایی و پاسخگویی به هرگونه تجاوز است.

در ادامه این بیانیه، به نقش استراتژیک تنگه هرمز اشاره شده و تاکید شده است که ایران حق دارد از این منطقه حیاتی برای عبور کشتی های تجاری خود استفاده کند و هرگونه مانع گذاری یا تهدید در این منطقه با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. این عملیات همچنین پیام روشنی به جامعه بین المللی ارسال کرد مبنی بر اینکه ایران در برابر هرگونه تجاوز و تهدید به واکنش قاطع و فوری خواهد پرداخت و از حقوق قانونی خود در آب های بین المللی دفاع خواهد کرد.

در همین راستا، مقامات ایرانی بار دیگر به ضرورت احترام به حقوق ایران در منطقه و ضرورت توقف تحریم های غیرقانونی و تحریمی توسط ایالات متحده اشاره کردند و از جامعه بین المللی خواستند تا در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای اقدامات لازم را انجام دهند. این عملیات همچنین نشان داد که ایران با استفاده از فناوری های پیشرفته نظامی، از جمله موشک های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی، به یکی از قدرتهای نظامی منطقه ای تبدیل شده است و قادر است در صورت لزوم از مرزهای خود دفاع کند.

