تیم پژوهشی با همکاری انجمن سیداک و باغ وحش سن دیگو با استفاده از پهپاد و سگ ایبا نمونه‌برداری می‌کنند تا بحران جمعیت اورکاهای قاتل جنوب را بررسی و راهکاری برای نجات آن‌ها بیابند.

یک سگ هفت‌پا با نام ایبا در کنار تیمی از دانشمندان پیشرو در حال انجام ماموریتی حیاتی است که هدف آن نجات جمعیت رو به کاهش اورکاهای قاتل ساکن جنوب است. این سگ ۱۱ ساله برخلاف هم‌نوعانش وقت خود را صرف بازی در پارک نمی‌کند، بلکه روی یک قایق کوچک مستقر شده تا به پژوهشگران در جمع‌آوری داده‌های حیاتی از محیط زیست دریایی کمک کند.

مکانیزم جمع‌آوری نمونه با پهپاد و سگ

دکتر دبورا گیلز که سال‌هاست وضعیت اورکاهای جنوب را رصد می‌کند، با حمایت انجمن سیداک و ائتلاف حیات‌وحش باغ‌وحش سن دیگو این عملیات پیچیده را هدایت می‌کند. در این روش، پهپادی مجهز به لام‌های میکروسکوپ و ظرف‌های پتری توسط جیم شپرد، خلبان و دانشمند ارشد ائتلاف حیات‌وحش سن دیگو، به پرواز درمی‌آید. پهپاد ابتدا در ارتفاع بالا حرکت می‌کند تا نهنگ را شناسایی کند و سپس تا چند متر بالاتر از سطح آب شیرجه می‌زند.

Also read پشتیبانی رئیس موساد از حمله یک‌جانبه اسرائیل به ایران بدون مشارکت آمریکا

جیم شپرد توضیح می‌دهد که پاشش بازدمی نهنگ‌ها می‌تواند تا ۱.۸ تا ۳ متر ارتفاع داشته و پهنایی معادل یک توپ بسکتبال داشته باشد. پهپاد به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که به صورت افقی از میان قطرات در حال سقوط عبور کند و نمونه‌های بازدم را در لحظه جمع‌آوری نماید. پس از جمع‌آوری نمونه، پهپاد باید بلافاصله به قایق بازگردد تا نمونه‌ها بر اثر باد و نور خورشید دچار تجزیه و خرابی نشوند.

پس از اتمام مرحله پهپادی، نوبت به ایبا می‌رسد. این سگ با حس بویایی فوق‌العاده خود به سمت دماغه قایق می‌رود و هوای اطراف را بررسی می‌کند. ایبا در طول سال‌های اخیر صدها نمونه مدفوع را شناسایی کرده است که برای آزمایش‌های هورمونی، باکتریایی و دی‌ان‌ای به آزمایشگاه ائتلاف حیات‌وحش سن دیگو ارسال می‌شوند. در مواردی مانند یک روز در نوامبر که شرایط آب و هوایی نامساعد بود، ایبا بو را ردیابی کرد اما همراهان انسانی نتوانستند نمونه مدفوع را در آب پیدا کنند.

چالش‌های جمعیت اورکا و وضعیت سلامت آن‌ها

داده‌های به دست آمده از این نمونه‌ها نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اورکاهای قاتل ساکن جنوب است. دکتر دبورا گیلز بیان می‌کند که تحلیل‌ها حاکی از آن است که بسیاری از ماده‌های این جمعیت دچار سقط جنین می‌شوند. علاوه بر این، نرخ مرگ‌ومیر بچه‌ها در این گروه بسیار بالاست که با مشاهده مادرانی که جسد بچه‌های مرده خود را حمل می‌کنند، به وضوح مشاهده شده است.

این شرایط نگران‌کننده در تضاد کامل با وضعیت اورکاهای بیگز قرار دارد که از همان آب‌های دریای سیلیش استفاده می‌کنند. اورکاهای بیگز وضعیت بسیار بهتری دارند و از پستانداران دریایی مانند فک‌ها و شیرهای دریایی تغذیه می‌کنند که در این منطقه فراوان هستند. برخی از ماده‌های این گروه هر دو سال یک بار صاحب بچه می‌شوند، در حالی که دوره بارداری آن‌ها به تنهایی ۱۷ تا ۱۸ ماه طول می‌کشد.

علل اصلی کاهش جمعیت و راهکارهای نجات

مشکل اصلی اورکاهای جنوب وابستگی شدید آن‌ها به ماهی سالمون کوهو و چام است. این نهنگ‌ها در پنج سال اخیر در پاییز به مناطق کمی شمال‌تر از سیاتل مهاجرت می‌کنند تا شکار کنند، اما حضور کمتر آن‌ها در دریای سیلیش نشان‌دهنده کمبود منابع غذایی است. گیلز معتقد است مهم‌ترین اقدام برای نجات این گونه، احیای مسیرهای مهاجرت سالمون‌هاست.

سالمون‌هایی که در دریای سیلیش تخم‌ریزی می‌کنند، مسیر طولانی تا شمال آلاسکا را طی می‌کنند و در آنجا صید می‌شوند. همین صید تجاری مانع از بازگشت سالمون‌ها به مناطقی می‌شود که اورکاهای جنوب برای تغذیه به آن نیاز دارند. اگرچه مقام‌ها اقداماتی مانند کاهش سر و صدای شناورها را انجام داده‌اند، اما بدون تأمین منابع غذایی پایدار، شانس بقای این جمعیت در معرض خطر باقی می‌ماند.