معاون استاندار هرمزگان به نکات مختلفی اشاره کرده است تا شرایط استان در شرایط کنونی بهبود یابد. این شرایط شامل حضور ۵۰ درصدی کارکنان در ادارات و سازمان‌ها می شود و دورکاری ۵۰ درصدی نیز در برخی از موارد امکان پذیر می باشد. همچنین نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در هرمزگان، به صورت حضور ۵۰ درصدی و ساعت کاری از ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود و این موضوع شامل همه کارمندان ادارات و سازمان‌ها از جمله بیمارستان‌ها نیز می شوید. همچنین واحد‌های پشتیبان ستادی و فنی و تمامی شعب بانک‌های استان، با حضور ۱۰۰ درصد کارکنان و از ساعت ۸ تا ۱۴ روز‌های شنبه تا‌چهارشنبه ودر روز‌های پنج‌شنبه به صورت شعب منتخب خواهد بود و به ارائه خدمات به مردم می پردازند.

معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد که با توجه به شرایط حساس استان فعالیت ادارات ، شامل ۵۰ درصد کارکنان حضور و ۵۰ درصد دورکاری تا اطلاع بعدی انجام خواهد شد.

اگر چه نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تا عادی شدن شرایط کشور بهبودیافته، به صورت حضور ۵۰ درصدی و ساعت کاری از ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود. همچنین فعالیت تمام سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش اداری بیمارستان‌هایی که در هرمزگان مستقر هستند، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا اطلاع بعدی در روز‌های شنبه تا چهارشنبه هر هفته با حضور ۵۰ درصد کارکنان با اولویت کارکنان دارای بیماری‌های خاص و مشکلات قلبی، افراد توانخواه (دارای معلولیت)، بانوان دارای شرایط خاص (دامرای فرزند معلول، بانوان دارای فرزند زیر شش سال و دانش آموز مقطع ابتدایی) و بدون ایجاد خللی در روند خدمت رسانی به مردم، انجام خواهد گرفت.

همچنین واحد‌های پشتیبان ستادی و فنی و تمامی شعب بانک‌های استان، با حضور ۱۰۰ درصد کارکنان و از ساعت ۸ تا ۱۴ روز‌های شنبه تا‌چهارشنبه ودر روز‌های پنج‌شنبه به صورت شعب منتخب خواهند بود تا خدمات را به مردم ارائه دهند





